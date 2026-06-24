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Pune Sia Ketan Case: पुण्याच्या ‘सिया-केतन’ प्रकरणामुळे तरुणांच्या मानसिकतेवर मोठी चर्चा; काय सांगतात मानसशास्त्रज्ञ?

Updated On: Jun 24, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

Pune Sia Ketan Case Psychological View: पुण्याच्या 'सिया-केतन' प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, १८ ते २२ वर्षे वयोगटातील तरुणांच्या मानसिकतेचे आणि भावनिक चढ-उतारांचे सविस्तर मानसशास्त्रीय विश्लेषण येथे वाचा.

siya ketan

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Pune Sia Ketan Case Psychological View: प्रेमात लोक काय काय करू शकतात? हा प्रश्न अनेकदा चित्रपटांमध्ये आणि कथांमध्ये ऐकायला मिळतो, पण पुण्याच्या ‘सिया-केतन’ प्रकरणाने हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. २५ वर्षांचे व्यावसायिक केतन अग्रवाल आपल्या होणाऱ्या पत्नीच्या म्हणजेच सिया गोयलच्या २० व्या वाढदिवसाला संस्मरणीय बनवण्याची तयारी करत होते, पण काही दिवसांतच ते नाते एका कथित कट आणि हत्येच्या प्रकरणात बदलले.

पोलीस तपासात समोर आलेल्या कहाणीने लोकांना थक्क केले आहे. या घटनेने एक मोठा प्रश्नही उपस्थित केला आहे की, शेवटी १८ ते २२ वर्षे वयोगटात नाती, प्रेम आणि भावना तरुणांना कशा प्रकारे प्रभावित करतात? मानसशास्त्राची (सायकोलॉजी) पुस्तके सांगतात की, हे वय स्वप्न, ओळख, स्वातंत्र्य आणि भावनिक चढ-उतारांचा काळ असतो, जिथे अनेकदा मनावर भावना वरचढ ठरतात.

१८ ते २२ हे वय: ओळख निर्माण करण्याचा काळ

मानसशास्त्रामध्ये १८ ते २२ वर्षे वयोगटाला बदल आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा काळ मानला जातो. प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ एरिक एरिक्सन यांनी सांगितले आहे की, या वयात तरुण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात की ते कोण आहेत आणि आयुष्यात त्यांना काय बनायचे आहे. ते ना पूर्णपणे लहान मुले असतात, ना पूर्णपणे परिपक्व प्रौढ. याच कारणामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि संभ्रम  दोन्ही एकाच वेळी अस्तित्वात असतात. या काळात घेतलेले निर्णय अनेकदा भावना, स्वप्ने आणि सामाजिक दबावामुळे प्रभावित होतात. यामुळेच अनेक तरुण भविष्यात काय परिणाम होईल याचा विचार करण्याऐवजी, त्या क्षणी त्यांना जे योग्य किंवा चांगले वाटते, त्यानुसार निर्णय घेतात.

१८ ते २२ वर्षे वयोगटातील बहुतांश तरुण आपल्या करिअरबाबत गंभीर होतात. कॉलेज, नोकरी, स्पर्धा परीक्षा आणि भविष्यातील योजना या त्यांच्या प्राथमिकता बनतात. त्यांना स्वतःच्या बळावर ओळख निर्माण करायची असते आणि समाजाने त्यांना एक यशस्वी व्यक्ती म्हणून पहावे अशी त्यांची इच्छा असते.

मानसशास्त्राच्या अनेक पुस्तकांमध्ये नमूद केल्यानुसार, या वयात आत्मसन्मान (Self-esteem) बऱ्याच अंशी यशाशी जोडला जातो. जर त्यांना यश मिळाले तर आत्मविश्वास वाढतो, पण अपयश आल्यास ताणतणाव आणि असुरक्षितताही वाढू शकते. यामुळेच या वयातील लोक आपल्या भविष्याबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात.

स्वातंत्र्याची इच्छा इतकी प्रबळ का असते?

किशोरावस्थेतून बाहेर पडून तरुण वयात प्रवेश करणारे मुले-मुली आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करू इच्छितात. ते पालकांच्या अपेक्षांपेक्षा आपल्या मित्रांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली जास्त असतात. मानसशास्त्रीय भाषेत याला ‘स्वायत्तता’ (Autonomy) म्हटले जाते. या काळात तरुणांना आपले निर्णय स्वतः घ्यायचे असतात आणि ते वैयक्तिक स्पेसला (Personal Space) खूप महत्त्व देतात. अनेकदा कुटुंब आणि तरुणांच्या विचारसरणीत होणारा संघर्ष याच कारणामुळे निर्माण होतो. सोशल मीडिया आणि आधुनिक जीवनशैलीने या भावनेला अधिक मजबूत केले आहे. परिणामी, तरुण अनेकदा अशा लोकांकडे आकर्षित होतात जे त्यांना समजून घेतात आणि स्वीकारतात अशी जाणीव करून देतात.

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प्रेमात तरुण इतके भावनिक का होतात?

मानसशास्त्रीय अभ्यासानुसार, १८ ते २२ वर्षे वयोगटात भावनिक आणि हार्मोनल बदल खूप वेगवान असतात. याच कारणामुळे या वयात प्रेम, आकर्षण आणि नाती अत्यंत महत्त्वाची वाटू लागतात. तरुण आपल्या जोडीदारामध्ये समजूतदारपणा, आपलेपणा आणि भावनिक सुरक्षा शोधतात. जरी या काळातील अनेक नाती केवळ भावनांच्या आधारावर बनत असली, तरी व्यावहारिक बाबींवर कमी लक्ष दिले जाते. २२ वर्षांच्या वयापर्यंत पोहोचता पोहोचता लोक नात्यांमध्ये समान विचारसरणी, स्थैर्य आणि भविष्यातील शक्यतांना जास्त महत्त्व देऊ लागतात. परंतु, सुरुवातीच्या वर्षांत भावना अनेकदा तर्काच्या पुढे निघून जातात.

सोशल मीडिया आणि दबाव किती परिणाम करतो?

आजच्या पिढीचा एक मोठा भाग सोशल मीडियाच्या वातावरणात मोठा झाला आहे. इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर इतरांचे जीवन पाहून स्वतःशी तुलना करणे ही सामान्य बाब बनली आहे. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, यामुळे तरुणांमध्ये असुरक्षितता आणि ताणतणाव वाढू शकतो. ते अधिक चांगले दिसणे, अधिक चांगले जीवन जगणे आणि नात्यांमध्ये यशस्वी दिसण्याचा दबाव अनुभवतात. यासोबतच मित्रांचा आणि सहकाऱ्यांचा प्रभावही त्यांच्या निर्णयांवर परिणाम करतो. हे एक ‘इन-बिटवीन’ (In-between) वय असते, जिथे व्यक्ती स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असते आणि बाह्य जगाच्या अपेक्षांशीही झगडत असते.

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सिया-केतन प्रकरण काय दर्शवते?

पुण्याचे सिया-केतन प्रकरण एक मोठा प्रश्न नक्कीच उपस्थित करते की भावना, नाती आणि वैयक्तिक निर्णय कशा प्रकारे लोकांचे आयुष्य बदलू शकतात. मानसशास्त्राची पुस्तके सांगतात की, जेव्हा भावना, असुरक्षितता, नात्यांचा दबाव आणि भविष्याची चिंता एकत्र येतात, तेव्हा काही लोक घाईघाईने असे निर्णय घेऊ शकतात ज्यांचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतात. याच कारणामुळे तज्ज्ञ या वयात भावनिक परिपक्वता, संवाद आणि मानसिक आरोग्यावर विशेष लक्ष देण्याचा सल्ला देतात. १८ ते २२ वर्षे वयोगट संधींनी भरलेला असतो, पण हाच तो काळ देखील असतो, जेव्हा योग्य आणि चुकीच्या निर्णयामधील अंतर सर्वात कमी असते.

Web Title: Pune sia ketan case youth psychology relationships

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Published On: Jun 24, 2026 | 04:26 PM

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