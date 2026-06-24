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CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:34 PM IST
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सारांश

आयसीएआयने (ICAI) सीए इंटरमीडिएट मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारेने देशात अव्वल स्थान पटकावले असून निकाल पाहण्याची सोपी पद्धत येथे जाणून घ्या.

ca topper

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

ICAI CA Inter Toppers 2026: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) ‘सीए इंटरमीडिएट मे २०२६’ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तो तपासू शकतात.

यंदाच्या रँकिंगमध्ये संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्यातील डोंबिवली येथील रहिवासी शार्दुल शेखर विचारे याने ‘ऑल इंडिया रँक १’ (AIR 1) पटकावला आहे. शार्दुलने एकूण ६०० पैकी ५३१ गुण मिळवले असून, त्याची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ८८.५०% एवढी आहे.

कोणी पटकावला दुसरा आणि तिसरा क्रमांक?

  • दुसरे स्थान (AIR 2): या क्रमाकांवर अबिनव सतीश राहिला आहे. त्याने ६०० पैकी ५३० गुण मिळवले असून त्याचा स्कोअर ८८.३३% आहे.
  • तिसरे स्थान (AIR 3): तिसऱ्या स्थानावर तीर्थ जैन याने बाजी मारली आहे. त्याने ६१९ पैकी ५१९ गुण हासिल केले असून, त्याचे प्रमाण ८६.५०% एवढे आहे.

  • टॉप तीन रँकर्सच्या या यशाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, कठोर परिश्रम आणि चिकाटीच्या जोरावर ‘सीए’सारखी कठीण परीक्षाही उत्तीर्ण केली जाऊ शकते.

परीक्षा कधी झाली होती?

‘CA Intermediate’ परीक्षा ५ मे ते १५ मे २०२६ दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये ‘ग्रुप १’ (Group I) च्या परीक्षा ५, ७ आणि ९ मे रोजी झाल्या होत्या, तर ‘ग्रुप २’ (Group II) च्या परीक्षा ११, १३ आणि १५ मे रोजी संपन्न झाल्या. विद्यार्थ्यांना यंदाही ही सुविधा देण्यात आली होती की, ते आपल्या तयारीनुसार एका ग्रुपची किंवा दोन्ही ग्रुप्सची परीक्षा देऊ शकत होते. अधिक तपशिलांसाठी उमेदवार अधिकृत वेबसाइटची मदत घेऊ शकतात.

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निकाल कसा पाहायचा?

स्टेप १: निकाल पाहण्यासाठी सर्वात आधी ICAI ची अधिकृत वेबसाइट icai.org किंवा icai.nic.in ओपन करावी.

स्टेप २: यानंतर होमपेजवर दिलेल्या “CA Intermediate Result May 2026” या लिंकवर क्लिक करावे.

स्टेप ३: उमेदवाराने आता आपला रोल नंबर आणि रजिस्ट्रेशन नंबर टाकावा.

स्टेप ४: यानंतर उमेदवारांनी खाली दिलेल्या ‘सबमिट’ बटणावर क्लिक करावे.

स्टेप ५: क्लिक करताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.

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स्टेप ६: शेवटी आपले स्कोरकार्ड डाउनलोड करावे आणि पुढील संदर्भासाठी त्याची प्रिंट सुरक्षित ठेवावी.

Web Title: Icai ca intermediate may 2026 result toppers list air 1

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:34 PM

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