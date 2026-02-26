Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

वादनाची आवड करिअरमध्ये रूपांतरित करायची असेल तर सातत्य आणि शिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे. योग्य वाद्य निवडून अनुभवी गुरूकडून प्रशिक्षण घेणं गरजेचं ठरतं.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वादनाची आवड अनेकांकडे असते, पण त्यातून करिअर घडवायचं असेल तर केवळ टॅलेंट पुरेसं नसतं. त्यासाठी सातत्य, शिस्त आणि योग्य दिशा तितकीच महत्त्वाची असते. आज संगीत क्षेत्रात वादकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत, मात्र या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी मेहनतीसोबतच स्मार्ट प्लॅनिंगही गरजेचं आहे.

शिक्षकांनो, शालार्थ आयडी अपडेटेड ठेवाच; नाहीतर पगारावर होणार परिणाम

सुरुवातीला कोणतं वाद्य निवडायचं हे ठरवणं महत्त्वाचं. गिटार, तबला, व्हायोलिन, कीबोर्ड किंवा ड्रम्स तुमच्या आवडीनुसार आणि क्षमता लक्षात घेऊन वाद्य निवडा. त्यानंतर एखाद्या अनुभवी गुरूकडून प्रशिक्षण घेणं आवश्यक ठरतं. शास्त्रीय संगीताची पायाभरणी मजबूत असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या संगीतामध्ये तुम्ही सहजपणे प्रगती करू शकता. रोज किमान २ ते ३ तास रियाज करणं हे यशाचं पहिलं पाऊल मानलं जातं.

आजच्या डिजिटल युगात वादकांसाठी सोशल मीडियाचं महत्त्व खूप वाढलं आहे. YouTube, Instagram किंवा Facebook सारख्या प्लॅटफॉर्मवर आपले व्हिडिओ अपलोड करून तुम्ही स्वतःची ओळख निर्माण करू शकता. अनेक वादकांना याच माध्यमातून मोठ्या संधी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ शिकणं नाही, तर स्वतःला सादर करणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे.

करिअरच्या दृष्टीने पाहिल्यास वादकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. लाईव्ह कॉन्सर्ट्स, म्युझिक बँड, स्टुडिओ रेकॉर्डिंग, फिल्म इंडस्ट्री, तसेच जाहिरातींसाठी बॅकग्राऊंड म्युझिक तयार करणं अशा विविध क्षेत्रात काम करता येतं. याशिवाय, तुम्ही स्वतःचे म्युझिक क्लासेस सुरू करून किंवा ऑनलाइन कोर्सेसच्या माध्यमातूनही उत्पन्न मिळवू शकता.

लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त 

नेटवर्किंग हे या क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. इतर संगीतकार, गायक, प्रोड्युसर्स यांच्याशी संपर्क ठेवणं आणि त्यांच्यासोबत काम करणं यामुळे नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच, विविध स्पर्धांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणं तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत करतं. वादक म्हणून करिअर घडवणं हा प्रवास नक्कीच खडतर आहे, पण जर तुमच्याकडे चिकाटी, मेहनत आणि संगीताविषयीची खरी आवड असेल, तर यश निश्चित मिळू शकतं. योग्य मार्गदर्शन, सातत्यपूर्ण सराव आणि स्वतःवर विश्वास ठेवला, तर तुम्हीही संगीताच्या क्षेत्रात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करू शकता.

Web Title: How to do career as a instrument player in music

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:34 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Feb 26, 2026 | 08:34 PM
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

Feb 26, 2026 | 08:25 PM
Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Feb 26, 2026 | 08:21 PM
Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

Feb 26, 2026 | 08:17 PM
ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

Feb 26, 2026 | 08:16 PM
भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

Feb 26, 2026 | 08:15 PM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM