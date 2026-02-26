Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

मागील वर्षी जसे अहिल्यानगरमध्ये मढीच्या जत्रेत मुस्लिम व्यापारांना दुकाने लावून द्यायची की नाही? यावर गरादोळ माजला होता. अगदी तसाच गदारोळ पुन्हा होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:17 PM
  • पाथर्डी तालुक्यातील मढीची यात्रा पुन्हा तापणार?
  • यात्रेच्या पाश्वभूमीवर मुस्लिम व्यापारांना विरोध
  • देवस्थान आणि ग्रामपंचायतीत वाढ
पाथर्डी तालुक्यातील मढी येथील प्रसिद्ध यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावण्यास परवानगी द्यायची की नाही, या मुद्द्यावर गेल्या वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता. यंदाही तोच मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून गावाचे सरपंच संजय मरकड यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावू देणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे यात्रेपूर्वीच वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मागील वर्षीही झाला होता वाद

गेल्या वर्षीही सरपंच संजय मरकड यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावण्यास विरोध दर्शविला होता. मंदिर व यात्रेचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी ही भूमिका घेतली होती. त्यांच्या भूमिकेला गावातील काही घटकांचा पाठिंबा मिळाला, तर काहींनी तीव्र विरोधही दर्शविला. त्या वेळी काही राजकीय नेत्यांनी मढी येथे भेट देत मरकड यांच्या भूमिकेला समर्थन दिले होते.

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

यंदाही तीच भूमिका कायम

यावर्षीही सरपंच मरकड यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाने लावू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मढी यात्रेत व्यवसाय करणाऱ्या मुस्लिम व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

दरम्यान, मध्यंतरी मढी देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात बदल झाला आहे. यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत नव्या विश्वस्त मंडळाने अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे महसूल प्रशासन व देवस्थान समिती यावर काय निर्णय घेणार, याकडे भाविक आणि व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.

सरपंचांची भूमिका

सरपंच संजय मरकड यांनी सांगितले की, यात्रेत दुकाने लावण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीचा असून देवस्थान समितीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये. यात्रेत येणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांच्या दुकानांतील कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड तपासले जाईल. तसेच मढी गावातील नवीन मुस्लिम व्यावसायिकांनाही दुकाने लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Milk Price Hike : 1 मार्चपासून दुधाचे नवे दर लागू, मुंबईत 7,00,000 लिटर दुग्धजन्य दूध या दराने विकले जाणार

देवस्थान विश्वस्तांची भूमिका

मढी देवस्थानचे अध्यक्ष विठ्ठल मरकड यांनी सांगितले की, यात्रेचे पावित्र्य राखले जावे, यासाठी विश्वस्त आग्रही आहेत. मात्र कोणाला व्यवसाय करू द्यायचा हा निर्णय ग्रामपंचायत आणि देवस्थान या दोन स्वतंत्र संस्थांशी संबंधित आहे. यापुढे प्रशासन आणि संबंधित संस्था काय निर्णय घेतात, यावरून यात्रेतील वातावरण ठरणार आहे.

Feb 26, 2026 | 08:17 PM

