ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

भारत-झिम्बाब्वे सामन्याच्या तिसऱ्या षटकात मापोसाला अभिषेक शर्माने धुतले. उत्तम फॉर्ममध्ये असलेल्या अभिषेकने संजू सॅमसनला एक धाव नाकारून स्ट्राईक कायम ठेवली आणि २३ धावा कुटल्या

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:16 PM
अभिषेक शर्माचा फ्री हिटवर धावण्यास नकार (फोटो सौजन्य - Instagram)

अभिषेक शर्माचा फ्री हिटवर धावण्यास नकार (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • अभिषेक शर्मा नावाचे तुफान 
  • अखेर अभिषेकची बॅट तळपली
  • एकाच ओव्हरमध्ये फ्री हिटवर रन घेण्यास नकार 
चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर T20 World Cup 2026 च्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज सुपर ८ सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय सलामी जोडी आक्रमक झाली आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या षटकात, भारतीय फलंदाजांनी झिम्बाब्वेच्या वेगवान गोलंदाज टिनोटेंडा मापोसाविरुद्ध आक्रमण सुरू केले आणि एकाच षटकात विक्रमी २३ धावा केल्या. या षटकात केवळ चौकारांचाच समावेश नव्हता, तर अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्यातील मनोरंजक देवाणघेवाणीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले.

मापोसाची दिशाहीन गोलंदाजी आणि अभिषेकचा हल्ला

डावाच्या तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीपासून टिनोटेंडा मापोसा दबावाखाली दिसला. षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर अभिषेक शर्माने एक्स्ट्रा कव्हरवर शानदार चौकार मारला, परंतु पंचांनी तो नो-बॉल घोषित केला. त्यानंतरच्या फ्री-हिट चेंडूवर अभिषेक मोठा शॉट मारण्यासाठी उत्सुक होता, परंतु मापोसाने सलग दोनदा ऑफ-स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला. मापोसाच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत, अभिषेकने पुढच्या कायदेशीर चेंडूवर गोलंदाजाच्या डोक्यावर थेट चौकार मारून आपले हेतू स्पष्ट केले.

IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

अभिषेकने संजू सॅमसनला धावण्यापासून रोखले

या षटकात एक घटना घडली ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. फ्री-हिट दरम्यान मापोसाने सलग दुसरा वाईड टाकला तेव्हा विकेटकीपर चेंडू योग्यरित्या पकडू शकला नाही आणि तो फडफडला. नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभ्या असलेल्या संजू सॅमसनने लगेच संधी पाहून एक धाव घेतली आणि अभिषेकला स्ट्राइक स्विच करण्याचा इशारा केला. तथापि, त्यावेळी अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता आणि तो स्ट्राइक ठेवू इच्छित होता. अभिषेकने हाताच्या इशाऱ्याने संजूला परत पाठवले आणि धाव घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. अभिषेकच्या अटल जिद्दीवरून असे दिसून आले की तो आज झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना कोणतीही विश्रांती देण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता.

एका षटकात २३ धावा, एक अनोखा विक्रम

अभिषेकने धाव घेण्यास नकार देणे योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, कारण तो मापोसाला सतत धडक देत होता. त्याच षटकात, जेव्हा संजू सॅमसनला संधी मिळाली तेव्हा त्याने चौकारासाठी एक शानदार कट शॉट मारला. अभिषेकने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर लाँग-ऑनवर एक उंच षटकार मारत आपली शक्ती दाखवली. डगआउटमध्ये बसलेला कर्णधार सूर्यकुमार यादव खूप आनंदी झाला आणि त्याने अभिषेकचे कौतुक केले.

या षटकामुळे भारताला पॉवरप्लेमध्येच झिम्बाब्वेवर मानसिक आघाडी मिळाली. भारतीय सलामीवीरांनी या षटकात एकत्रितपणे २३ धावा केल्या. टिनोटेंडा मापोसाचे २३ धावा हे टी२० विश्वचषकात गोलंदाजाने त्याच्या पहिल्या षटकात दिलेल्या सर्वाधिक धावांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, फक्त स्टीव्ह टिकोलो यांच्यानंतर. २००७ च्या जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या श्रीलंकेविरुद्धच्या विश्वचषकात त्याने त्याच्या पहिल्या षटकात २५ धावा दिल्या होत्या. 

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

 

Published On: Feb 26, 2026 | 08:16 PM

