लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त

हरियाणामध्ये सरकारी शिक्षक होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर (PGT) कॉम्प्युटर सायन्सच्या एकूण 1672 पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीद्वारे राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स विषयाच्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी 9 मार्च 2026 पर्यंत hpsc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.
या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असणे बंधनकारक आहे. उमेदवाराकडे M.Sc कॉम्प्युटर सायन्स, MCA किंवा BE/B.Tech (कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग किंवा आयटी) पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच किमान 55 टक्के गुण असणे गरजेचे आहे. याशिवाय उमेदवाराने 10+2, पदवी (बी.ए.) किंवा पदव्युत्तर (एम.ए.) स्तरावर हिंदी किंवा संस्कृत विषयाचा अभ्यास केलेला असावा. तसेच हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) किंवा STET परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
वयोमर्यादेबाबत बोलायचे झाल्यास, उमेदवारांचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 42 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासकीय नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.
अर्ज शुल्कही प्रवर्गानुसार ठरवण्यात आले आहे. सामान्य प्रवर्गासाठी 1000 रुपये शुल्क आहे, तर आरक्षित प्रवर्गातील महिला उमेदवार आणि माजी सैनिकांच्या आश्रितांसाठी (DESM) 250 रुपये शुल्क आहे. हरियाणातील दिव्यांग (PWBD) उमेदवारांना अर्ज शुल्क माफ आहे. निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होणार आहे. प्रथम स्क्रीनिंग टेस्ट घेतली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा होईल, ज्यामध्ये विषयावरील ज्ञान तपासले जाईल. शेवटी मुलाखत (इंटरव्ह्यू) होईल. या तिन्ही टप्प्यांतील कामगिरीच्या आधारे अंतिम मेरिट यादी तयार केली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 47,600 रुपये ते 1,51,100 रुपये इतका पगार मिळणार आहे. तसेच शासकीय भत्ते आणि इतर सुविधा देखील दिल्या जातील.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. उमेदवारांनी प्रथम hpsc.gov.in वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर “New Registration” वर क्लिक करून नोंदणी करावी. लॉग-इन केल्यानंतर अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरावा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी आणि शुल्क भरून अर्ज सबमिट करावा. सरकारी शिक्षक होण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही खरोखरच सुवर्णसंधी आहे. योग्य वेळी अर्ज करून आणि चांगली तयारी करून या संधीचा नक्की लाभ घ्यावा.