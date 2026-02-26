Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Good News For Iphone Users Apple Will Launch This Special Service In India After 11 Years

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

Apple भारतात आणखी एक नवीन सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. ही सेवा या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही सेवा जगभरातील ८९ देशांमध्ये उपलब्ध आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:58 PM
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! (Photo Credit- X)

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • आयफोन युजर्सची ११ वर्षांची प्रतीक्षा संपली!
  • भारतात लवकरच लाँच होणार ‘ही’ सेवा
  • पाहा काय असणार खास
मुंबई: भारतातील आयफोन (iphone) वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून ज्या सेवेची भारतीय युजर्स वाट पाहत होते, ती Apple Pay’ सेवा आता अखेर भारतात पदार्पण करण्यास सज्ज झाली आहे. ॲपल कंपनीने यासाठी भारतात मोठी तयारी सुरू केली असून, विविध बँक आणि कार्ड नेटवर्कसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

११ वर्षांनंतर भारतीय बाजारपेठेत एन्ट्री

ॲपलने आपली ‘Apple Pay’ सेवा सर्वप्रथम सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिकेत लाँच केली होती. सध्या ही सेवा अमेरिका आणि ब्रिटनसह जगातील ८९ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, भारतीय बाजारपेठेतील गुंतागुंतीचे नियम आणि पेमेंट स्ट्रक्चरमुळे ही सेवा भारतात उपलब्ध नव्हती. आता ११ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, भारतातील वाढती आयफोन युजर्सची संख्या पाहता ॲपलने ही सेवा लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रमुख बँकांशी चर्चा सुरू

‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, ॲपलने या सेवेसाठी भारतातील आघाडीच्या बँकांशी हातमिळवणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये ICICI Bank, HDFC Bank आणि Axis Bank यांसारख्या बँकांचा समावेश आहे. ॲपल पे ही सेवा गुगल पे (Google Pay) आणि सॅमसंग पे (Samsung Pay) प्रमाणेच काम करेल, ज्यामुळे आयफोन युजर्सना डिजिटल पेमेंटचा एक सुरक्षित आणि नवा अनुभव मिळणार आहे.

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

NFC तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट

ॲपल पेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये वापरले जाणारे NFC (Near Field Communication) तंत्रज्ञान.

  • युजर्सना आपला आयफोन किंवा ॲपल वॉच फक्त POS (Point of Sale) मशिनच्या जवळ नेऊन पेमेंट करता येईल.
  • यासाठी कार्ड स्वॅप करण्याची किंवा फिजिकल कार्ड सोबत बाळगण्याची गरज भासणार नाही.
  • ही सेवा जगभरातील ११,००० पेक्षा जास्त बँका आणि स्थानिक पेमेंट नेटवर्कशी जोडलेली आहे.

UPI सेवेसाठी NPCI च्या परवानगीची प्रतीक्षा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात ॲपल पे केवळ कार्ड-आधारित कॉन्टॅक्टलेस पेमेंटसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, भारतात युपीआय (UPI) पेमेंटची लोकप्रियता पाहता, कंपनी भविष्यात यामध्ये युपीआय सेवा समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. यासाठी ॲपलला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या NPCI (National Payments Corporation of India) कडून तांत्रिक मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. जर ही मंजुरी मिळाली, तर आयफोन युजर्स थेट ॲपल पे वरूनच स्कॅन करून युपीआय पेमेंट करू शकतील.

कधी होणार लाँच?

उद्योगातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ॲपल आपली ही ‘ॲपल पे’ सेवा या वर्षाच्या अखेरीस भारतात अधिकृतपणे लाँच करू शकते. यामुळे भारतात डिजिटल क्रांतीला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Web Title: Good news for iphone users apple will launch this special service in india after 11 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुलींसाठी खुशखबर! आता ‘ही’ कंपनी गुलाबी रंगात लॉंच करणार जबरदस्त स्मार्टफोन; काय असणार खास?
1

मुलींसाठी खुशखबर! आता ‘ही’ कंपनी गुलाबी रंगात लॉंच करणार जबरदस्त स्मार्टफोन; काय असणार खास?

Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?
2

Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा
3

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा

Telangana Salary Pension: काय सांगता! येथे सफाई कामगाराला मिळतो तब्बल 2 लाख पगार, कुठे ते जाणून घ्या…
4

Telangana Salary Pension: काय सांगता! येथे सफाई कामगाराला मिळतो तब्बल 2 लाख पगार, कुठे ते जाणून घ्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

Feb 26, 2026 | 07:58 PM
Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

Feb 26, 2026 | 07:57 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Supreme Court: “निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करा”; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

Supreme Court: “निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करा”; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

Feb 26, 2026 | 07:38 PM
Bigg Boss Marathi 6 : टोळी फुटली! अनुश्री झाली टीममधून बाहेर, म्हणाली “मी आता टोळी सोडतेय…”

Bigg Boss Marathi 6 : टोळी फुटली! अनुश्री झाली टीममधून बाहेर, म्हणाली “मी आता टोळी सोडतेय…”

Feb 26, 2026 | 07:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM