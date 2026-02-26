iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

ॲपलने आपली ‘Apple Pay’ सेवा सर्वप्रथम सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिकेत लाँच केली होती. सध्या ही सेवा अमेरिका आणि ब्रिटनसह जगातील ८९ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, भारतीय बाजारपेठेतील गुंतागुंतीचे नियम आणि पेमेंट स्ट्रक्चरमुळे ही सेवा भारतात उपलब्ध नव्हती. आता ११ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, भारतातील वाढती आयफोन युजर्सची संख्या पाहता ॲपलने ही सेवा लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, ॲपलने या सेवेसाठी भारतातील आघाडीच्या बँकांशी हातमिळवणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये ICICI Bank, HDFC Bank आणि Axis Bank यांसारख्या बँकांचा समावेश आहे. ॲपल पे ही सेवा गुगल पे (Google Pay) आणि सॅमसंग पे (Samsung Pay) प्रमाणेच काम करेल, ज्यामुळे आयफोन युजर्सना डिजिटल पेमेंटचा एक सुरक्षित आणि नवा अनुभव मिळणार आहे.
आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal
ॲपल पेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये वापरले जाणारे NFC (Near Field Communication) तंत्रज्ञान.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात ॲपल पे केवळ कार्ड-आधारित कॉन्टॅक्टलेस पेमेंटसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, भारतात युपीआय (UPI) पेमेंटची लोकप्रियता पाहता, कंपनी भविष्यात यामध्ये युपीआय सेवा समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. यासाठी ॲपलला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या NPCI (National Payments Corporation of India) कडून तांत्रिक मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. जर ही मंजुरी मिळाली, तर आयफोन युजर्स थेट ॲपल पे वरूनच स्कॅन करून युपीआय पेमेंट करू शकतील.
उद्योगातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ॲपल आपली ही ‘ॲपल पे’ सेवा या वर्षाच्या अखेरीस भारतात अधिकृतपणे लाँच करू शकते. यामुळे भारतात डिजिटल क्रांतीला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स