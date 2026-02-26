Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

माथेरान शहरात येणारे पर्यटक हे वाहनाने आल्यावर दस्तुरी येथे वाहने लावल्या जाणाऱ्या पार्किंग प्रवेशद्वारावर सुकलेले झाड कोसळले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:22 PM
Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात
Follow Us:
Follow Us:
  • पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्…
  • अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात
माथेरान शहरात येणारे पर्यटक हे वाहनाने आल्यावर दस्तुरी येथे वाहने लावल्या जाणाऱ्या पार्किंग प्रवेशद्वारावर सुकलेले झाड कोसळले.दुपारी तीन वाजता ही घटना घडली आणि त्यानंतर काही वेळ ते झाड रस्त्यातून बाजूला करण्यासाठी लागली.परिणामी साधारण तासभर माथेरान दस्तुरी नाका येथे वाहने अडकून पडली.दरम्यान वन खात्याच्या चौकीजवळच हे झाड कोसळल्याने वन खात्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

माथेरान येथे वाहने घेऊन पर्यटक येत असतात आणि पर्यटक वाहन तळाकडे जात असतात,त्या प्रवेशद्वारावर आज 26 फेब्रुवारी रोजी दुपारचे वेळी तेथे असलेले जुने झाड कोसळले. त्या प्रवेशद्वरातून माथेरान वन चौकी येथे असलेले जुन्या झाडाच्या सुकलेल्या फांद्या अचानक कोसळल्या.त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची वर्दळ सुरु असते.पण झाडाच्या मोठ्या फांद्या तुटल्या त्यावेळी कोणतेही वाहन रस्त्याने वाहतूक करीत नव्हते आणि त्यामुळे मोठा अपघात टळला आहे.त्याचवेळी हा सर्व प्रकार तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरे यांच्यात कैद झाला असून झाडाच्या फांद्या कोसळत असताना तेथून एखादे वाहन जात असते तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान त्या वाहनाला झाले असते.मात्र दैवबलवत्तर म्हणून ज्या वेळी झाडाच्या फांद्या कोसळल्या त्यावेळी कोणताही वाहन तेथून जात नव्हते. मात्र झाडाच्या फांद्या कोसळल्या त्या ठिकाणीच वन विभागाचे कार्यालय आहे.

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

मात्र असे असताना त्या ठिकाणी असलेल्या झाडांच्या फांद्या सुकल्या आहेत याची माहिती वन विभागाला नसते याचे अप्रूप वाटत आहे.दुसरीकड़े झाड कोसळले त्यानंतर माथेरान वाहनतळ येथून बाहेर पाडण्यासाठी निघालेल्या गाड्यांचा मोठा खोळंबा झाला होता. त्याचवेळी घाटातून माथेरान वाहनतळ येथे जाणारी वाहने देखील टॅक्सी स्टॅन्ड येथे अडकून पडली होती.



















            

    
	
		

Web Title: A dry tree fell in matheran danger to vehicles averted
		
Get Latest   Marathi News ,  Maharashtra News and 
		 Marathi News from Politics,
		 Election News ,
		 Sports News ,
		 Entertainment News,
		 Business News and
		  Religion News only on Navarashtra.com

		


        
Published On: Feb 26, 2026 | 08:21 PM

        

    
Topics:  

    



                
                                    

                        

                            
संबंधित बातम्या

                        

                        

                                                            

                                    

                                        
                                            Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ
                                        
                                    

                                    

                                        1
                                        

                                            
                                                Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ                                            
                                        

                                    

                                

                                                            

                                    

                                        
                                            Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?
                                        
                                    

                                    

                                        2
                                        

                                            
                                                Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?                                            
                                        

                                    

                                

                                                            

                                    

                                        
                                            Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?
                                        
                                    

                                    

                                        3
                                        

                                            
                                                Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?                                            
                                        

                                    

                                

                                                            

                                    

                                        
                                            महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप
                                        
                                    

                                    

                                        4
                                        

                                            
                                                महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप                                            
                                        

                                    

                                

                                                    

                    

                            
                            

                            


                    

                        

                        




















                            
                            

                                

                                    
ताज्या बातम्या

                                    

                                    पुढे वाचा
                                    

                                

                            

                            

			

			

            Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: एकाच कंपनीचे दोन वेगळे मॉडेल; जाणून घ्या कॅमेरा, बॅटरी आणि किमतीत किती फरक?
                              

                              

                                 
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: एकाच कंपनीचे दोन वेगळे मॉडेल; जाणून घ्या कॅमेरा, बॅटरी आणि किमतीत किती फरक?
Feb 26, 2026 | 08:50 PM
                              

                           

			

			

            IND vs ZIM: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान
                              

                              

                                 
IND vs ZIM: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान
Feb 26, 2026 | 08:49 PM
                              

                           

			

			

            6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral
                              

                              

                                 
6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral
Feb 26, 2026 | 08:40 PM
                              

                           

			

			

            New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल
                              

                              

                                 
New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल
Feb 26, 2026 | 08:34 PM
                              

                           

			

			

            Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे
                              

                              

                                 
Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे
Feb 26, 2026 | 08:34 PM
                              

                           

			

			

            iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?
                              

                              

                                 
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?
Feb 26, 2026 | 08:25 PM
                              

                           

			

			

            Matheran News :  देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात
                              

                              

                                 
Matheran News :  देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात
Feb 26, 2026 | 08:21 PM
                              

                           
                            

                                

                                    
व्हिडिओ

                                    

                                    पुढे बघा
                                    

                                

                            

                            

			

			 

   

			

            Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर
                              

                              

                                 
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर
Feb 26, 2026 | 08:04 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत?  मिटकरींचा गंभीर आरोप
                              

                              

                                 
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत?  मिटकरींचा गंभीर आरोप
Feb 26, 2026 | 07:55 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!
                              

                              

                                 
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!
Feb 26, 2026 | 03:36 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान
                              

                              

                                 
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान
Feb 26, 2026 | 03:33 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक
                              

                              

                                 
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक
Feb 25, 2026 | 03:28 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा
                              

                              

                                 
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा
Feb 25, 2026 | 03:24 PM
                              

                           

			

			 

   

			

            Wardha :  राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून  व्यक्त केला संताप
                              

                              

                                 
Wardha :  राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून  व्यक्त केला संताप
Feb 24, 2026 | 08:18 PM