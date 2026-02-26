Matheran News :  देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

माथेरान येथे वाहने घेऊन पर्यटक येत असतात आणि पर्यटक वाहन तळाकडे जात असतात,त्या प्रवेशद्वारावर आज 26 फेब्रुवारी रोजी दुपारचे वेळी तेथे असलेले जुने झाड कोसळले. त्या प्रवेशद्वरातून माथेरान वन चौकी येथे असलेले जुन्या झाडाच्या सुकलेल्या फांद्या अचानक कोसळल्या.त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची वर्दळ सुरु असते.पण झाडाच्या मोठ्या फांद्या तुटल्या त्यावेळी कोणतेही वाहन रस्त्याने वाहतूक करीत नव्हते आणि त्यामुळे मोठा अपघात टळला आहे.त्याचवेळी हा सर्व प्रकार तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरे यांच्यात कैद झाला असून झाडाच्या फांद्या कोसळत असताना तेथून एखादे वाहन जात असते तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान त्या वाहनाला झाले असते.मात्र दैवबलवत्तर म्हणून ज्या वेळी झाडाच्या फांद्या कोसळल्या त्यावेळी कोणताही वाहन तेथून जात नव्हते. मात्र झाडाच्या फांद्या कोसळल्या त्या ठिकाणीच वन विभागाचे कार्यालय आहे.
मात्र असे असताना त्या ठिकाणी असलेल्या झाडांच्या फांद्या सुकल्या आहेत याची माहिती वन विभागाला नसते याचे अप्रूप वाटत आहे.दुसरीकड़े झाड कोसळले त्यानंतर माथेरान वाहनतळ येथून बाहेर पाडण्यासाठी निघालेल्या गाड्यांचा मोठा खोळंबा झाला होता. त्याचवेळी घाटातून माथेरान वाहनतळ येथे जाणारी वाहने देखील टॅक्सी स्टॅन्ड येथे अडकून पडली होती.