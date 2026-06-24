MCA Scholarship 2026: उच्च शिक्षणासाठी हवीये आर्थिक मदत? ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा नक्की घ्या लाभ!

MCA Scholarship 2026 : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना चालवल्या जातात. अशा परिस्थितीत, आज आपण ‘मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स’ (MCA) चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल जाणून घेणार आहोत. या योजनांचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, हुशार आणि विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पुढे चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.
युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर स्कॉलरशिप: एमसीएसारख्या पदव्युत्तर कोर्सेसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसीची (UGC) “युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर स्कॉलरशिप” अत्यंत लोकप्रिय आहे. ही शिष्यवृत्ती अशा विद्यार्थ्यांना दिली जाते, ज्यांनी पदवी स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि पुढे आपले शिक्षण चालू ठेवले आहे.
पीजी इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप: ही योजना अशा विद्यार्थिनींसाठी आहे ज्या आपल्या पालकांच्या एकुलत्या एक अपत्य (मुलगी) आहे आणि नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून विद्यार्थिनी कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
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अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी विविध राज्य सरकारे ‘पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना’ राबवतात. या स्कॉलरशिपअंतर्गत विद्यार्थ्यांची ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी मदत केली जाते. यासाठी पात्रतेचा निकष म्हणून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक समुदाय जसे की मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारची ‘मेरिट-कम-मीन्स’ स्कॉलरशिप योजना उपलब्ध आहे. ही योजना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
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सरकारी स्कॉलरशिपचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टलवर (NSP) नोंदणी करावी लागते. यासाठी सर्वात आधी ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) क्रमांक मिळवणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना [Aadhaar Redacted], उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक गुणपत्रिका (Marksheet) आणि फी भरल्याची पावती यांसारखी कागदपत्रे जमा करावी लागतात. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करताना काही अडचण येत असल्यास ते आपल्या जवळच्या ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’वर जाऊनही मदत मिळवू शकतात.