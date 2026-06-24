बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MCA Scholarship 2026: उच्च शिक्षणासाठी हवीये आर्थिक मदत? ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा नक्की घ्या लाभ!

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

MCA Scholarship 2026 Government Schemes: मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स (MCA) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसी आणि केंद्र-राज्य सरकारांच्या विविध स्कॉलरशिप योजना उपलब्ध आहेत. पात्रता आणि राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टलवर (NSP) अर्ज करण्याची सोपी पद्धत येथे जाणून घ्या.

scholarship

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

MCA Scholarship 2026 : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना चालवल्या जातात. अशा परिस्थितीत, आज आपण ‘मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स’ (MCA) चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल जाणून घेणार आहोत. या योजनांचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, हुशार आणि विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पुढे चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.

पीजी विद्यार्थ्यांसाठी खास स्कॉलरशिप

युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर स्कॉलरशिप: एमसीएसारख्या पदव्युत्तर कोर्सेसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसीची (UGC) “युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर स्कॉलरशिप” अत्यंत लोकप्रिय आहे. ही शिष्यवृत्ती अशा विद्यार्थ्यांना दिली जाते, ज्यांनी पदवी स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि पुढे आपले शिक्षण चालू ठेवले आहे.

पीजी इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप: ही योजना अशा विद्यार्थिनींसाठी आहे ज्या आपल्या पालकांच्या एकुलत्या एक अपत्य (मुलगी) आहे आणि नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून विद्यार्थिनी कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड

आरक्षित आणि विशेष प्रवर्गांनाही लाभ

अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी विविध राज्य सरकारे ‘पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना’ राबवतात. या स्कॉलरशिपअंतर्गत विद्यार्थ्यांची ट्युशन फी, परीक्षा फी आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी मदत केली जाते. यासाठी पात्रतेचा निकष म्हणून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ‘मेरिट-कम-मीन्स’ योजना

अल्पसंख्याक समुदाय जसे की मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारची ‘मेरिट-कम-मीन्स’ स्कॉलरशिप योजना उपलब्ध आहे. ही योजना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

NEET UG Frisking Controversy: सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?

अर्ज कसा करावा?

सरकारी स्कॉलरशिपचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टलवर (NSP) नोंदणी करावी लागते. यासाठी सर्वात आधी ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) क्रमांक मिळवणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना [Aadhaar Redacted], उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक गुणपत्रिका (Marksheet) आणि फी भरल्याची पावती यांसारखी कागदपत्रे जमा करावी लागतात. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करताना काही अडचण येत असल्यास ते आपल्या जवळच्या ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’वर जाऊनही मदत मिळवू शकतात.

Web Title: Mca scholarship 2026 govt schemes nsp registration guide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड
1

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड

IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..
2

IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..

Longest Day on Earth: २१ जूनला वर्षातील सर्वात मोठा दिवस का असतो? जाणून घ्या यामागचे वैज्ञानिक कारण
3

Longest Day on Earth: २१ जूनला वर्षातील सर्वात मोठा दिवस का असतो? जाणून घ्या यामागचे वैज्ञानिक कारण

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?
4

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MCA Scholarship 2026: उच्च शिक्षणासाठी हवीये आर्थिक मदत? ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा नक्की घ्या लाभ!

MCA Scholarship 2026: उच्च शिक्षणासाठी हवीये आर्थिक मदत? ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा नक्की घ्या लाभ!

Jun 24, 2026 | 03:04 PM
Deool Band 2 : ‘माझ्या सिनेमाने ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचं रेकॉर्ड…’ हे काय म्हणाला प्रवीण तरडे? रितेशचंही घेतलं नाव

Deool Band 2 : ‘माझ्या सिनेमाने ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचं रेकॉर्ड…’ हे काय म्हणाला प्रवीण तरडे? रितेशचंही घेतलं नाव

Jun 24, 2026 | 03:02 PM
Cricket News: लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर RCB ने फिरवली पाठ; ‘हा’ खेळाडू आता कमबॅकसाठी सज्ज

Cricket News: लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर RCB ने फिरवली पाठ; ‘हा’ खेळाडू आता कमबॅकसाठी सज्ज

Jun 24, 2026 | 03:01 PM
Dharashiv News : सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावर डल्ला? शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

Dharashiv News : सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावर डल्ला? शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

Jun 24, 2026 | 03:00 PM
Europe Heatwave: युरोपमध्ये निसर्गाचे तांडव! उष्णतेच्या लाटेमुळे ‘रेड अलर्ट’, फ्रान्स-ब्रिटनमध्ये आणीबाणीसारखी परिस्थिती

Europe Heatwave: युरोपमध्ये निसर्गाचे तांडव! उष्णतेच्या लाटेमुळे ‘रेड अलर्ट’, फ्रान्स-ब्रिटनमध्ये आणीबाणीसारखी परिस्थिती

Jun 24, 2026 | 03:00 PM
Anushka Nikhil Wedding: ऑनस्क्रीन जोडी आता रिअल लाइफमध्येही एकत्र! अखेर अनुष्का झाली निखिलची खऱ्या आयुष्यातील कारभारीन

Anushka Nikhil Wedding: ऑनस्क्रीन जोडी आता रिअल लाइफमध्येही एकत्र! अखेर अनुष्का झाली निखिलची खऱ्या आयुष्यातील कारभारीन

Jun 24, 2026 | 02:57 PM
तीन वर्षे शारीरिक संबंध, मारहाण अन्…; क्रिकेटपटू Abhishek Porel कायद्याच्या कचाट्यात, गंभीर प्रकरण काय?

तीन वर्षे शारीरिक संबंध, मारहाण अन्…; क्रिकेटपटू Abhishek Porel कायद्याच्या कचाट्यात, गंभीर प्रकरण काय?

Jun 24, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा