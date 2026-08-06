SVKM’s NMIMS School of Business Management: गेल्या 45 वर्षांहून अधिक काळापासून SVKM’s NMIMS School of Business Management (SBM) धोरणात्मक विचार, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि अर्थपूर्ण योगदान देण्याची दृष्टी असलेले व्यवस्थापन व्यावसायिक घडवण्यावर भर देत आहे. व्यवसाय क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून अपेक्षा सातत्याने बदलत असताना, SBM ने शैक्षणिक गुणवत्ता, उद्योग क्षेत्राशी संवाद आणि अनुभवाधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यवस्थापन शिक्षणाचा दृष्टिकोन अधिक सक्षम केला आहे.
व्यावसायिकांच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांना नेतृत्वासाठी सक्षम करण्याच्या या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब ‘Rise to Lead’ या उपक्रमात दिसून येते. या माध्यमातून इच्छुक व्यावसायिकांना नेतृत्व कौशल्ये विकसित करून आपल्या क्षमतेला प्रभावी नेतृत्वात रूपांतरित करण्याची संधी मिळते.
NMIMS SBM मधील शिक्षणपद्धतीमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टतेसोबत व्यावहारिक अनुभवावरही भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष व्यावसायिक आव्हानांवर ज्ञानाचा उपयोग करता यावा यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग, कार्यकारी स्तरावरील संवाद आणि लाइव्ह प्रोजेक्ट्सचा समावेश केला जातो. यासोबतच AI-आधारित शिक्षण आणि जागतिक शैक्षणिक संधींमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक अनुभव मिळतो. यूके आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांसोबतच्या भागीदारीद्वारे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव घेण्याच्या संधी उपलब्ध होतात.
आपल्या क्षमतेला नेतृत्वाच्या कौशल्यात विकसित करू इच्छिणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांसाठी NMIMS MBA कार्यक्रमासाठी अर्ज प्रक्रिया 20 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणार आहे. NMIMS School of Business Management (SBM) चा फ्लॅगशिप MBA कार्यक्रम मुंबई, नवी मुंबई, बेंगळुरू, इंदूर, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या सहा कॅम्पसमध्ये उपलब्ध आहे.
मुंबई कॅम्पसमध्ये Human Resources, Pharmaceutical Management, Business Analytics आणि Digital Transformation या विषयांतील विशेषीकृत MBA कार्यक्रमही उपलब्ध आहेत. One NMIMS या संकल्पनेअंतर्गत सर्व कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांना समान अभ्यासक्रम, शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधा आणि उद्योगाभिमुख शिक्षणाचा अनुभव मिळतो.
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पहिला टप्पा: NMIMS MBA साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
Step 1: https://nmat.nmims.edu येथे भेट देऊन Step-1 पूर्ण करा आणि सबमिट करा.
Step 2: ई-मेलची पडताळणी करून NMAT नोंदणी पूर्ण करा आणि परीक्षेचे शुल्क भरा.
Step 3: पुन्हा https://nmat.nmims.edu येथे भेट द्या. Step-2 वर क्लिक करून NMATbyGMAC ID आणि पासवर्डच्या सहाय्याने लॉग इन करा.
Step 4: NMIMS अर्ज फॉर्म पूर्ण करा, पसंतीचे कार्यक्रम निवडा आणि अर्ज शुल्क भरा.
पात्रता, अर्जाच्या अंतिम तारखा आणि उपलब्ध अभ्यासक्रमांची सविस्तर माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. उमेदवारांनी दोन्ही टप्प्यांतील प्रक्रिया अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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दुसरा टप्पा: NMIMS कडून Competency Test आणि Personal Interview
टीप: अंतिम गुणवत्ता यादी NMAT गुण, Personal Interview, Competency Test, कामाचा अनुभव आणि शैक्षणिक कामगिरी या निकषांच्या आधारे तयार करण्यात येईल.