India-Slovakia Partnership: भारत आणि स्लोव्हाकियात ऐतिहासिक करार; उच्च शिक्षण, एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानात दोन्ही देश एकत्र!

India-Slovakia Deal: भारत आणि स्लोव्हाकियाने उच्च शिक्षण, संशोधन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या (Emeriting Technologies) क्षेत्रात आपले सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ जून २०२६ रोजी स्लोव्हाकिया दौऱ्यावर असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक आणि तांत्रिक भागीदारीला नवीन दिशा देण्यावर सहमती झाली. या अंतर्गत प्रामुख्याने विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधक यांच्या आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
या बैठकीत STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स) तसेच मानवतावादी (Humanities) विषयांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील या भागीदारीमुळे केवळ विद्यार्थ्यांनाच फायदा होणार नाही, तर नवीन शोध आणि नवोपक्रमांनाही (Innovations) गती मिळेल, असा विश्वास दोन्ही देशांनी व्यक्त केला. भविष्यकाळातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत ज्ञान-आधारित सहकार्य विकसित करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.
दोन्ही नेत्यांनी डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी ‘डिजिटल टेक्नॉलॉजीज’ या विषयावरील महत्त्वपूर्ण सामंजस्य कराराचे (MoU) स्वागत केले. हा करार दोन्ही देशांमधील डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्यासाठी एक पद्धतशीर आणि मजबूत चौकट (Framework) तयार करेल. यामुळे तंत्रज्ञान संस्था, उद्योग आणि स्टार्टअप्ससाठी नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
India and Slovakia are strengthening their partnership in higher education and research, AI and emerging technologies. The discussions between Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi and H.E. Prime Minister @RobertFicoSVK, along with the signing of key agreements on digital… pic.twitter.com/50meb0qwjr — Ministry of Education (@EduMinOfIndia) June 15, 2026
विविध अहवालानुसार, भारत आणि स्लोव्हाकियाने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप्स, इनोव्हेशन इकोसिस्टम, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक कंपन्यांमधील भागीदारी वाढवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. या क्षेत्रांमधील सहकार्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास होईल आणि आर्थिक संधींचा विस्तार होईल, असे दोन्ही देशांचे मत आहे.
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सामंजस्य कराराचा उद्देश: विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या आदान-प्रदानाला (Exchange Programs) प्रोत्साहन देणे, संयुक्त संशोधन प्रकल्पांना पाठबळ देणे आणि विद्यापीठांमध्ये दीर्घकालीन भागीदारी विकसित करणे.
फायदा: यामुळे भारतीय आणि स्लोव्हाकियाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण आणि संशोधन करण्याच्या नवीन सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील.
भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर माहिती दिली की, भारत आणि स्लोव्हाकिया उच्च शिक्षण, संशोधन, एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपली भागीदारी मजबूत करत आहेत. मंत्रालयाच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये झालेले करार आणि चर्चा या नवोपक्रम (Innovation) तसेच सहकार्याच्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात आहेत.
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