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Success Story : दिवसात स्विगी डिलिव्हरी पार्टनर, रात्री पोलीस परीक्षेची तयारी; खुशबूची प्रेरणादायी कहाणी

Updated On: Jun 20, 2026 | 04:10 PM IST
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सारांश

२३ वर्षीय खुशबू सध्या मुंबईत स्विगीची डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करत असून तिची जिद्दीची कहाणी चर्चेत आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर ती रात्री पोलीस भरती परीक्षेची तयारी करत असल्याने अनेक जण तिचे कौतुक करत आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • संघर्ष सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • प्रेरणादायी कहाणी स्विगी फूड मार्केटप्लेसचे सीईओ रोहित कपूर यांच्या “Chai Biskoot” मालिकेतून समोर आली.
  • अनेकांना प्रतिकूल परिस्थितीतही हार न मानता आपल्या स्वप्नांसाठी झटण्याची प्रेरणा दिली आहे.
उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथील २३ वर्षीय खुशबू हिने आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर अनेकांसमोर प्रेरणेचा आदर्श निर्माण केला आहे. मुंबईत स्विगीची डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करत असतानाच ती रात्री यूपी पोलीस भरती परीक्षेची तयारी करत असून, तिचा संघर्ष सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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खुशबूने आर्थिक स्वावलंबनासाठी एकटीने मुंबई गाठली आणि नोकरीसोबतच पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न जपले. पोलीस गणवेश परिधान करून आपल्या गावात परतायचे आणि समाजासाठी काम करायचे, हे तिचे ध्येय आहे. तिची ही प्रेरणादायी कहाणी स्विगी फूड मार्केटप्लेसचे सीईओ रोहित कपूर यांच्या “Chai Biskoot” मालिकेतून समोर आली.

दिवसभर डिलिव्हरीचे काम करूनही रात्री अभ्यासासाठी वेळ काढणाऱ्या खुशबूच्या चिकाटीचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. विशेषतः छोट्या शहरांतील तरुण आणि महिलांसाठी तिचा प्रवास आशेचा किरण ठरत असून, कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाच्या बळावर कोणतेही स्वप्न पूर्ण करता येते, हा संदेश तिच्या कथेतून मिळतो.

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खुशबूची कहाणी केवळ एका डिलिव्हरी पार्टनरची नाही, तर परिस्थितीशी दोन हात करत मोठे ध्येय गाठण्याची आहे. तिच्या संघर्षाने आणि आत्मविश्वासाने अनेकांना प्रतिकूल परिस्थितीतही हार न मानता आपल्या स्वप्नांसाठी झटण्याची प्रेरणा दिली आहे.

Web Title: Inspiring story of khushboo from swiggy delivery partner to police officer

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Published On: Jun 20, 2026 | 04:10 PM

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