UPSC मुख्य परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू! ‘हा’ फॉर्म न भरल्यास परीक्षेला बसता येणार नाही? जाणून घ्या नियम

UPSC CSE Mains 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आयोगाने नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. जे उमेदवार पूर्व परीक्षेत यशस्वी झाले आहेत, त्यांना आता १९ जून ते २८ जून २०२६ या कालावधीत सविस्तर अर्ज फॉर्म म्हणजेच ‘डीएएफ’ (DAF – Detailed Application Form) भरणे अनिवार्य आहे.
सर्व यशस्वी उमेदवारांना अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करून आपली माहिती पुन्हा पडताळून पाहावी लागेल आणि आवश्यक तपशील सादर करावा लागेल. याच कालावधीत परीक्षा शुल्क भरणे, लेखन सहायक संदर्भातील माहिती अपडेट करणे, साहाय्यक उपकरणांची मागणी नोंदवणे आणि कॅडरचा पसंतीक्रम (Cadder Preference) भरणे या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
माध्यमांच्या अहवालानुसार, यंदा पूर्व परीक्षेत १३ हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. आता या सर्व उमेदवारांना ‘डीएएफ’ भरणे बंधनकारक असेल.
सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांना २०० रुपये परीक्षा शुल्क द्यावे लागेल. तर महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. UPSC ने स्पष्ट केले आहे की, जे उमेदवार विहित मुदतीत आपला ‘डीएएफ’ सादर करणार नाहीत, त्यांना नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ मध्ये बसू दिले जाणार नाही. तसेच प्रवेशपत्र (e-Admit Card) केवळ अशाच उमेदवारांसाठी जारी केले जाईल, ज्यांची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल.
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नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ चे आयोजन २१ ऑगस्ट २०२६ पासून केले जाईल. या परीक्षेत एकूण ९ पेपर असतील. यातील भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे दोन पेपर केवळ पात्रता फेरीचे असतील, तर अंतिम गुणवत्ता यादी (Merit List) उर्वरित सात पेपरच्या एकूण १७५० गुणांच्या आधारे तयार केली जाईल.
या सात पेपरमध्ये एक निबंध, चार सामान्य अध्ययन (GS-I, GS-II, GS-III आणि GS-IV) आणि वैकल्पिक विषयाचे दोन पेपर समाविष्ट असतील. मुख्य परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांना २७५ गुणांच्या मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. अधिक माहितीसाठी उमेदवार अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.
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