बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Ips Amit Kumar Appointed Spg Osd Pm Narendra Modi Security Next Spg

PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:06 AM IST
जाहिरात
सारांश

PM Narendra Modi security India: वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अमित कुमार यांची 'SPG' मध्ये ओएसडी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२७ नंतर ते एसपीजीचे नवे संचालक म्हणून पदभार स्वीकारतील. वाचा सविस्तर माहिती.

pm modi

PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; 'हे' आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

PM Narendra Modi security India: वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अमित कुमार आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. पंतप्रधान आणि इतर काही अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप’मध्ये (SPG) त्यांची ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी’  म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयपीएस अमित कुमार हे १९९४ च्या बॅचचे बिहार कॅडरचे पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांनी प्रदीर्घ काळ ‘सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स’मध्ये (CRPF) अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली आहे. ते सीआरपीएफमध्ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल (DG) सारख्या वरिष्ठ पदावर कार्यरत राहिले आहेत. त्यांच्याकडे अंतर्गत सुरक्षा, नक्षलविरोधी मोहिमा आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) संचालनाचा दांडगा अनुभव आहे.

एसपीजीचे पुढील संचालक (Director) होणार

आयपीएस अमित कुमार हे एसपीजीचे पुढील संचालक होणार आहेत. या दलाचे विद्यमान संचालक आलोक शर्मा यांचा वाढीव कार्यकाळ ३१ मार्च २०२७ रोजी संपणार असून पुढील सुत्रे अमित कुमार यांच्या हाती येतील. आलोक शर्मा हे नोव्हेंबर २०२३ पासून एसपीजी संचालकपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल बोलायचे झाल्यास यांनी एम.टेक (M.Tech) पूर्ण केले आहे. एसपीजीमध्ये ‘ओएसडी’ म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती ही त्यांच्या सुरक्षा क्षेत्रातील आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभवामुळे अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

काय आहे एसपीजी (SPG)?

‘एसपीजी’चे पूर्ण नाव ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप’ (Special Protection Group) असे आहे. ही भारतातील एक विशेष सुरक्षा यंत्रणा असून, देशाचे पंतप्रधान आणि इतर काही अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIPs) सुरक्षेची जबाबदारी या दलावर असते. या दलाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली होती. सध्याच्या नियमांनुसार, एसपीजी प्रामुख्याने भारताचे विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असते.

AI startup founder: वयाच्या १४ व्या वर्षी बुर्ज खलिफावर ऑफिस? कोण आहे भारतीय वंशाचा AI स्टार्टअप फाउंडर जैनम जैन?

एसपीजीमधील नियुक्ती कशी होते?

एसपीजी दलातील अधिकारी आणि जवानांची नियुक्ती ही प्रतिनियुक्तीवर केली जाते. या दलातील जवानांची निवड निमलष्करी दले (Paramilitary Forces) आणि रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) इत्यादींमधून केली जाते. तर, अधिकारी पदांवरील नियुक्ती ही भारतीय पोलीस सेवेतून (IPS) प्रतिनियुक्तीद्वारे केली जाते.

Web Title: Ips amit kumar appointed spg osd pm narendra modi security next spg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

Jul 01, 2026 | 11:06 AM
CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास

CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Jul 01, 2026 | 11:00 AM
प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

Jul 01, 2026 | 11:00 AM
Raigad News: जून कोरडाच! महाडमध्ये सरासरीच्या निम्माच पाऊस, नागरिकांचे जुलैकडे लक्ष

Raigad News: जून कोरडाच! महाडमध्ये सरासरीच्या निम्माच पाऊस, नागरिकांचे जुलैकडे लक्ष

Jul 01, 2026 | 10:55 AM
Jalna Accident News: जालन्यात भीषण अपघात; भरधाव कारने तलाठ्याला चिरडलं, CCTV मध्ये कैद झाला थरार

Jalna Accident News: जालन्यात भीषण अपघात; भरधाव कारने तलाठ्याला चिरडलं, CCTV मध्ये कैद झाला थरार

Jul 01, 2026 | 10:51 AM
India-Japan Trade : डॉलरला बायबाय? आता थेट रुपया-येनमध्ये होणार व्यवहार? भारत-जपानचा नवा फॉर्म्युला

India-Japan Trade : डॉलरला बायबाय? आता थेट रुपया-येनमध्ये होणार व्यवहार? भारत-जपानचा नवा फॉर्म्युला

Jul 01, 2026 | 10:48 AM
Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Jul 01, 2026 | 10:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा