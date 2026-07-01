बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse 12th Supplementary Exam 2026 Loc Online Application Process

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

Updated On: Jul 01, 2026 | 10:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE ने इयत्ता १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षा २०२६ साठी परीक्षा संगम पोर्टलवर ऑनलाइन LOC प्रक्रिया सुरू केली आहे. ८ जुलै २०२६ पर्यंत शाळांना अर्ज करता येतील. सविस्तर नियम जाणून घ्या.

cbsc

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने (CBSE) इयत्ता १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षा २०२६ साठी उमेदवारांची यादी ऑनलाइन जमा करण्याची प्रक्रिया ३० जूनपासून सुरू केली आहे. सर्व संलग्न शाळांना सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ‘परीक्षा संगम’ पोर्टलद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन जमा करावी लागेल. बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया ८ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी लागेल.

सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, नियमित (Regular) विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षेसाठी थेट अर्ज करू शकत नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसायचे आहे, त्यांनी त्याच शाळेशी संपर्क साधला पाहिजे, जिथून त्यांनी सीबीएसई इयत्ता १२ वी बोर्ड परीक्षा २०२६ दिली होती. शाळाच त्यांची नावे ऑनलाइन एलओसी (LOC) मध्ये नोंदवतील. बोर्डाने सर्व शाळांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांशी स्वतः संपर्क साधावा आणि कोणताही विद्यार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी.

कोण देऊ शकते परीक्षा?

सीबीएसईनुसार, यावेळी तीन प्रकारचे विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षेत बसू शकतात.

  • पहिली श्रेणी: ज्या विद्यार्थ्यांना २०२६ च्या बोर्ड परीक्षेत कंपार्टमेंट मिळाले आहे आणि त्यांची ही पहिलीच संधी असेल.
  • दुसरी श्रेणी: ज्या विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षेत विषय बदलल्यानंतर यश मिळवले आहे आणि आता त्यांना त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा करायची आहे.
  • तिसरी श्रेणी: ज्या विद्यार्थ्यांनी १२ वी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, परंतु एखाद्या विषयात गुण सुधारण्यासाठी (Improvement) पुन्हा परीक्षा देऊ इच्छितात. मात्र, ही सुविधा केवळ बोर्ड ज्या विषयांची परीक्षा आयोजित करणार आहे, त्याच विषयांसाठी उपलब्ध असेल.

तिसरी संधी (Third Compartment) असलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करावे?

बोर्डाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्यांदा कंपार्टमेंटची संधी मिळत आहे, ते शाळांच्या माध्यमातून अर्ज करणार नाहीत. अशा उमेदवारांना खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate) म्हणून अर्ज करावा लागेल. यासाठी सीबीएसई स्वतंत्रपणे अधिसूचना (Notification) जारी करेल. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जारी होणाऱ्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

AI startup founder: वयाच्या १४ व्या वर्षी बुर्ज खलिफावर ऑफिस? कोण आहे भारतीय वंशाचा AI स्टार्टअप फाउंडर जैनम जैन?

पात्रतेचे नियम काय आहेत?

  • जर एखादा नियमित विद्यार्थी २०२६ च्या बोर्ड परीक्षेत एका विषयात अनुत्तीर्ण (Compartment) झाला असेल, तर तो केवळ त्याच विषयाची सप्लीमेंट्री परीक्षा देऊ शकेल.
  • ज्या विद्यार्थ्यांनी सहा विषयांसह परीक्षा दिली होती आणि दोन विषयांत कंपार्टमेंट आले आहे, ते त्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका विषयाची निवड करू शकतात.
  • ज्या विद्यार्थ्यांनी विषय बदलल्यामुळे एखाद्या विषयात यश मिळवले नाही, ते ‘इम्प्रूव्हमेंट ऑफ परफॉर्मन्स’ श्रेणीमध्ये अर्ज करू शकतात.
  • याशिवाय, बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थीही एका विषयात आपले गुण सुधारण्याची संधी मिळवू शकतात.

गुणपत्रिका आणि परीक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती

एलओसी जमा करण्याची प्रक्रिया ३० जून ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत चालेल. परीक्षा शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी देखील शाळांच्या माध्यमातूनच पूर्ण केली जाईल.

Sripati Civil Judge: मुलीच्या जन्मानंतर अवघ्या २ दिवसांत दिली परीक्षा; २३ व्या वर्षी ‘सिव्हिल जज’ बनून श्रीपतीने रचला इतिहास!

सीबीएसईने सांगितले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य परीक्षेचा निकाल ‘कंपार्टमेंट’ घोषित झाला होता आणि जे सप्लीमेंट्री परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांना नवीन एकत्रित गुणपत्रिका जारी केली जाईल.

Web Title: Cbse 12th supplementary exam 2026 loc online application process

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 10:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘असा’ पहा रिजल्ट..
1

CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘असा’ पहा रिजल्ट..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

Jul 01, 2026 | 10:35 AM
Maharashtra Krishi Din: शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध! जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व आणि वसंतराव नाईक यांचे महान योगदान

Maharashtra Krishi Din: शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध! जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व आणि वसंतराव नाईक यांचे महान योगदान

Jul 01, 2026 | 10:30 AM
फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

Jul 01, 2026 | 10:28 AM
Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Jul 01, 2026 | 10:25 AM
FIFA World Cup 2026: बापाचं स्वप्नं तुटण्यापासून वाचवलं, Erling Haaland चा शेवटच्या मिनिटात जादुई Goal; वडिलांचे अश्रू थांबेना

FIFA World Cup 2026: बापाचं स्वप्नं तुटण्यापासून वाचवलं, Erling Haaland चा शेवटच्या मिनिटात जादुई Goal; वडिलांचे अश्रू थांबेना

Jul 01, 2026 | 10:23 AM
Sant Kanhopatra: पंढरपूरच्या विठ्ठलभक्त संत कान्होपात्रा कोण होत्या? विठ्ठलभक्तीमध्ये लीन झालेल्या कान्होपात्रांची प्रेरणादायी कथा

Sant Kanhopatra: पंढरपूरच्या विठ्ठलभक्त संत कान्होपात्रा कोण होत्या? विठ्ठलभक्तीमध्ये लीन झालेल्या कान्होपात्रांची प्रेरणादायी कथा

Jul 01, 2026 | 10:20 AM
Nashik Crime: वर्षभरापूर्वी लग्न, सतत वाद आणि तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल; कुटुंबाचा इशारा- ‘अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू’

Nashik Crime: वर्षभरापूर्वी लग्न, सतत वाद आणि तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल; कुटुंबाचा इशारा- ‘अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू’

Jul 01, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा