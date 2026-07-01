CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने (CBSE) इयत्ता १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षा २०२६ साठी उमेदवारांची यादी ऑनलाइन जमा करण्याची प्रक्रिया ३० जूनपासून सुरू केली आहे. सर्व संलग्न शाळांना सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ‘परीक्षा संगम’ पोर्टलद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन जमा करावी लागेल. बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया ८ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी लागेल.
सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, नियमित (Regular) विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षेसाठी थेट अर्ज करू शकत नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसायचे आहे, त्यांनी त्याच शाळेशी संपर्क साधला पाहिजे, जिथून त्यांनी सीबीएसई इयत्ता १२ वी बोर्ड परीक्षा २०२६ दिली होती. शाळाच त्यांची नावे ऑनलाइन एलओसी (LOC) मध्ये नोंदवतील. बोर्डाने सर्व शाळांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांशी स्वतः संपर्क साधावा आणि कोणताही विद्यार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी.
सीबीएसईनुसार, यावेळी तीन प्रकारचे विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षेत बसू शकतात.
बोर्डाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्यांदा कंपार्टमेंटची संधी मिळत आहे, ते शाळांच्या माध्यमातून अर्ज करणार नाहीत. अशा उमेदवारांना खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate) म्हणून अर्ज करावा लागेल. यासाठी सीबीएसई स्वतंत्रपणे अधिसूचना (Notification) जारी करेल. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जारी होणाऱ्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
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एलओसी जमा करण्याची प्रक्रिया ३० जून ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत चालेल. परीक्षा शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी देखील शाळांच्या माध्यमातूनच पूर्ण केली जाईल.
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सीबीएसईने सांगितले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य परीक्षेचा निकाल ‘कंपार्टमेंट’ घोषित झाला होता आणि जे सप्लीमेंट्री परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांना नवीन एकत्रित गुणपत्रिका जारी केली जाईल.