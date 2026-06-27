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NEET Re Exam Result: नीट विद्यार्थ्यांसाठी मोठी गूड न्यूज! Answer Key मध्ये एक प्रश्न ‘ड्रॉप’, सर्व उमेदवारांना मिळणार बोनस गुण

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:29 PM IST
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सारांश

NEET Re Exam Provisional Answer Key: नीट पुनरपरीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांचे ४ गुण कसे पक्के झाले? एनटीएने (NTA) आन्सर की मधील कोणता प्रश्न 'ड्रॉप' केला आहे आणि आव्हानासाठी काय नियम आहेत? जाणून घ्या सविस्तर.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET Re Exam Provisional Answer Key: नीट युजी २०२६ (NEET UG 2026) पुनरपरीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच उमेदवारांचे ४ गुण पक्के झाले आहेत. २१ जून रोजी झालेल्या पुनरपरीक्षेची तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये भौतिकशास्त्र (Physics) विषयातील एक प्रश्न ‘ड्रॉप’ (वगळण्यात) करण्यात आला आहे. वगळण्यात आलेल्या या प्रश्नासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्ण ४ बोनस गुण (+४) दिले जातील; मग त्या उमेदवाराने तो प्रश्न सोडवला असो वा नसो. एकूण २० लाख उमेदवारांनी ही पुनरपरीक्षा दिली असून, या सर्वांना अंतिम निकालापूर्वीच एका प्रश्नाचे गुण समजले आहेत.

याशिवाय, फिजिक्समधीलच आणखी एका प्रश्नाची दोन उत्तरे बरोबर असल्याचे आढळले आहे. नीटचा पेपर एकाच शिफ्टमध्ये झाल्यामुळे सर्व २० लाख विद्यार्थ्यांना हे ४ बोनस गुण मिळणार आहेत. फिजिक्ससोबतच केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र) आणि बायोलॉजी (जीवशास्त्र) मधीलही एक-दोन प्रश्न चुकीचे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  अंतिम उत्तरतालिकेनंतरच एकूण किती प्रश्न वगळले जातील हे स्पष्ट होईल. मात्र, पुनरपरीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतही प्रश्न वगळण्याची वेळ का आली? असा प्रश्न आता तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.

२८ जूनपर्यंत नीट प्रोव्हिजनल आन्सर की ला आव्हान देता येणार

एनटीएने (NTA) वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची जी तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर केली आहे, त्यात एक प्रश्न वगळण्यात आला आहे. याशिवाय उमेदवारांना कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तराबाबत अडचण असेल किंवा तज्ज्ञांना आन्सर की मधील उत्तर योग्य वाटत नसेल, तर त्या प्रश्नाला आव्हान (Challenge) दिले जाऊ शकते. एका प्रश्नाला आव्हान देण्याचे शुल्क २०० रुपये आहे. जर उमेदवाराचा आक्षेप योग्य ठरला आणि प्रश्न वगळला गेला, तर हे शुल्क परत केले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, फिजिक्समध्ये दोन प्रश्न चुकीचे असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती आणि त्यातील एक प्रश्न आधीच वगळण्यात आला आहे.

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NEET UG 2026: ‘ड्रॉप’ (वगळलेला) प्रश्न म्हणजे काय?

  • ज्या शिफ्टमध्ये एखादा प्रश्न ड्रॉप केला जातो, त्या शिफ्टला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्या प्रश्नाचे गुण दिले जातात.
  • नीट युजीचा पेपर एकाच दिवशी आणि एकाच शिफ्टमध्ये झाल्यामुळे सर्व २० लाख उमेदवारांना ४ बोनस गुण मिळतील.
  • एखाद्या प्रश्नात टायपिंगची चूक किंवा भाषांतरात गडबड असल्यास तो प्रश्न ड्रॉप केला जातो.
  • ड्रॉप प्रश्नाचा अर्थ असा की, ज्या प्रश्नात अशी चूक आहे जी सुधारली जाऊ शकत नाही, जसे की टायपिंगची चूक किंवा चुकीचा डेटा.
  • असा प्रश्न पेपरमधून काढून टाकला जातो आणि त्या शिफ्टमधील सर्व उमेदवारांना त्या प्रश्नाचे पूर्ण गुण मिळतात, मग त्यांनी तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असो वा नसो.
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नीट युजी २०२६ प्रोव्हिजनल आन्सर की (Provisional Answer Key)

ही परीक्षेच्या लगेचच नंतर जाहीर केली जाणारी उत्तरतालिका असते, ज्याच्या मदतीने विद्यार्थी आपल्या उत्तरांची पडताळणी करू शकतात आणि निकाल लागण्यापूर्वीच आपल्या संभाव्य गुणांचा अंदाज लावू शकतात. याशिवाय, ज्या प्रश्नांच्या उत्तरांवर संशय असेल, त्यांना आव्हान देऊ शकतात. अनेक हरकतींची तपासणी केल्यानंतर जर दावे योग्य आढळले, तर ते प्रश्न हटवले जातात आणि त्यानंतर अंतिम उत्तरतालिका (Final Answer Key) जाहीर केली जाते.

Web Title: Neet re exam provisional answer key bonus marks drop question

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:29 PM

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