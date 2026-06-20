NEET UG Re-Exam: नीट फेरपरीक्षेसाठी NTA चा कडक ड्रेस कोड! हिजाब, बुर्का किंवा पगडी घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार का?

NEET UG Re-Exam 2026 Dress Code: नीट यूजी २०२६ च्या फेरपरीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. लाखो विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर पोहोचणार आहेत, मात्र यंदा केवळ अभ्यासच नाही, तर ‘ड्रेस कोड’चे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ड्रेस कोडचे पालन न केल्यास तपासणीत जास्त वेळ लागू शकतो आणि प्रवेशावरही परिणाम होऊ शकतो, असे एनटीएने (NTA) स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, सुरक्षेसाठी यंदा पहिल्यांदाच परीक्षा केंद्रावरील वेळ एनटीएच्या विशेष भिंतीवरील घड्याळाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे.
NTA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पुरुष उमेदवारांना अर्ध्या बाह्यांचे (हाफ स्लीव्हज) शर्ट किंवा टी-शर्ट आणि साधी पँट किंवा ट्रउझर घालून येण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मोठे बटण, चेन किंवा धातूच्या डिझाईनचे कपडे टाळण्यास सांगितले आहे. महिला उमेदवार अर्ध्या बाह्यांची कुर्ती किंवा टॉप घालू शकतात. पायजमा किंवा लोअरमध्ये धातूची झिप नसावी. बुर्का, हिजाब, पगडी किंवा इतर धार्मिक पोषाख परिधान करणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना विशेष तपासणीसाठी वेळेपूर्वी केंद्रावर पोहोचणे बंधनकारक आहे.
विद्यार्थ्यांना बुट घालून येण्यास बंदी असून, केवळ चप्पल किंवा कमी हीलचे सँडल घालण्यास परवानगी असेल. याशिवाय गॉगल, टोपी, हातघड्याळ, बेल्ट, स्कार्फ, हेअर बँड, अंगठी, कडे, ब्रेसलेट आणि कानातील-नाकतील दागिन्यांसह कोणत्याही धातूच्या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
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यंदा प्रत्येक परीक्षा कक्षात NTA चे प्रमाणित भिंतीवरील घड्याळ लावले जाईल. परीक्षेची सुरुवात आणि शेवट याच घड्याळाच्या वेळेनुसार ठरेल, जेणेकरून वेळेबाबत कोणताही संभ्रम राहणार नाही. परीक्षा केंद्रांवर दुहेरी थरांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्कॅनर लावण्यात आले असून नियंत्रण कक्षातून त्यावर लक्ष ठेवले जाईल. पारदर्शकता राखण्यासाठी देशभरात मॉकड्रिलद्वारे व्यवस्था तपासली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सर्व नियमांचे पालन करून वेळेपूर्वी केंद्रावर पोहोचावे.
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