NEET UG Re-Exam: NTA चा मोठा निर्णय! नीट परीक्षा केंद्रांत बायोमेट्रिक पडताळणीशिवाय मिळणार नाही प्रवेश?

सर्व परीक्षा केंद्रे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडे (NTA) सुपूर्द करण्यात आली असल्याने परीक्षेच्या दिवशी केंद्रावर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू असेल. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची जबाबदारी निमलष्करी दलाकडे असेल. तसेच यंदा ५,००० हून अधिक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नजर असेल.
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या कॅमेऱ्यांचे लाईव्ह फीड NTA कडे उपलब्ध असेल, तसेच सोशल मीडियावरील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष देखरेख केंद्रे स्थापण्यात आली आहेत, यावेळी जिल्हा प्रशासनासोबतच राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी परीक्षा केंद्रावरील व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणार आहेत.
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२१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG री टेस्टसाठी लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून यापैकी जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेशपत्र डाऊनलोड केले आहे. NTA ने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या बायोमेट्रीक पडताळणी तांत्रिक बिघाड बोटांचे ठसे अस्पष्ट असणे UIDAI कनेक्टिव्हिटीची समस्या किंवा कोणत्याही शारीरिक कारणामुळे पूर्ण होऊ न शकल्यासही विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाईल.