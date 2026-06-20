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NEET UG Re-Exam: NTA चा मोठा निर्णय! नीट परीक्षा केंद्रांत बायोमेट्रिक पडताळणीशिवाय मिळणार नाही प्रवेश?

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:34 AM IST
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सारांश

NEET UG Re-Exam : NEET UG 2026 फेरपरीक्षेसाठी देशभरात आज मॉक ड्रिल! बायोमेट्रिक पडताळणी न झाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार का? वाचा सुरक्षा आणि नवीन नियमांबद्दल सविस्तर.

नीट

फोटो सौजन्य -सोशल मीडिया

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विस्तार
  • कडक सुरक्षेत होणार परीक्षा
  • सीसीटीव्हीद्वारे केली जाणार देखरेख
  • बायोमेट्रिक पडताळणी न झाल्यासही मिळणार प्रवेश
NEET UG Re-Exam 2026: यावर्षीच्या नीट पुनर्परीक्षेच्या सुरक्षेतेसाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG च्या फेरपरीक्षेपुर्वी मॉक ड्रिल आयोजित केली जाईल. या मॉक ड्रिलमध्ये आज (शनिवार) परीक्षा केंद्रांची तयारी, देखरेख चाचणी आणि सुरक्षा व्यवस्था योग्य प्रकारे आहे का? याची तपासणी केली जाईल. परीक्षेच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा त्रुटी राहू नये, म्हणून देशभरातील परीक्षा केंद्रे आणि समन्वयाचा देखील आढावा घेतला जाईल. या मॉक ड्रिलमध्ये २.५लाखांपेक्षा अधिक सुरक्षा कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

कडक सुरक्षेत होणार परीक्षा

सर्व परीक्षा केंद्रे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडे (NTA) सुपूर्द करण्यात आली असल्याने परीक्षेच्या दिवशी केंद्रावर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू असेल. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची जबाबदारी निमलष्करी दलाकडे असेल. तसेच यंदा ५,००० हून अधिक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नजर असेल.

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सीसीटीव्हीद्वारे केली जाणार देखरेख

या कॅमेऱ्यांचे लाईव्ह फीड NTA कडे उपलब्ध असेल, तसेच सोशल मीडियावरील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष देखरेख केंद्रे स्थापण्यात आली आहेत, यावेळी जिल्हा प्रशासनासोबतच राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी परीक्षा केंद्रावरील व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणार आहेत.

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बायोमेट्रिक पडताळणी न झाल्यासही मिळणार प्रवेश

२१ जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG री टेस्टसाठी लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून यापैकी जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेशपत्र डाऊनलोड केले आहे. NTA ने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या बायोमेट्रीक पडताळणी तांत्रिक बिघाड बोटांचे ठसे अस्पष्ट असणे UIDAI कनेक्टिव्हिटीची समस्या किंवा कोणत्याही शारीरिक कारणामुळे पूर्ण होऊ न शकल्यासही विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाईल.

Web Title: Neet ug re exam 2026 nta mock drill biometric verification rules

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:34 AM

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