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Who is IPS P. Sundarraj: नक्षलवाद्यांचा थरकाप उडवणारे डॅशिंग आयपीएस पी. सुंदरराज कोण आहेत? पहा एका क्लिकवर

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:59 PM IST
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सारांश

Who is IPS P. Sundarraj: छत्तीसगडमधील बस्तर भागात नक्षलविरोधी मोहिमा गाजवणारे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी पी. सुंदरराज यांची राष्ट्रीय तपास संस्थेत (NIA) इन्स्पेक्टर जनरल (IG) पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Sundarraj

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Who is IPS P. Sundarraj: आयपीएस पी. सुंदरराज कोण आहेत: छत्तीसगडमधील बस्तर भागात नक्षलविरोधी मोहिमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकारी पी. सुंदरराज यांची ओळख एक कडक आणि रणनीती आखणारे अधिकारी म्हणून आहे. तसेच, आता राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) आयपीएस अधिकारी पी. सुंदरराज यांच्यावर एक मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे.

एनआयए (NIA) मध्ये आयपीएस पी. सुंदरराज यांची ‘इन्स्पेक्टर जनरल’ (IG) म्हणजेच पोलीस महानिरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. नक्षलविरोधी कारवायांना वेगाने मोडून काढण्यापासून ते मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण घडवून आणण्यापर्यंत, त्यांच्या नेतृत्वाची चर्चा नेहमीच होत आली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेत आयजी पद सांभाळणारे पी. सुंदरराज कोण आहेत आणि त्यांच्या कारकिर्दीतील मोठ्या उपलब्धी कोणत्या आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

कोण आहेत आयपीएस पी. सुंदरराज?

२७ फेब्रुवारी १९८० रोजी तामिळनाडूतील कोईम्बतूर जिल्ह्यात पी. सुंदरराज यांचा जन्म झाला. तेथूनच त्यांनी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी ‘बीएससी ॲग्रीकल्चर’ (B.Sc. Agriculture) मधून पदवी घेतली आणि ते यूपीएससी (UPSC) परीक्षेच्या तयारीला लागले. त्यांनी वर्ष २००३ मध्ये यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर ते आयपीएस अधिकारी बनले आणि त्यांना छत्तीसगड कॅडर मिळाले. त्यांच्या कारकिर्दीतील बहुतांश काळ हा नक्षलग्रस्त भागांतच गेला असून नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी त्यांनी अनेक मोहिमा राबवल्या आहेत.

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नक्षलवाद्यांचा खात्मा ते आत्मसमर्पणाची रणनीती

पी. सुंदरराज यांची गणना छत्तीसगडमधील अत्यंत अनुभवी आणि कुशल आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये केली जाते. विशेषतः बस्तरमधील त्यांच्या कामगिरीचे मोठे कौतुक झाले आहे. बस्तरमध्ये तैनात असताना त्यांनी नक्षलविरोधी मोहिमांचे अत्यंत प्रभावी नेतृत्व केले आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यात मोठे योगदान दिले. त्यांच्या कार्यकाळात एका बाजूला मोठ्या मोहिमांद्वारे नक्षलवाद्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच रणनीतीमुळे मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे टाकून आत्मसमर्पण (Surrender) केले. याच नेतृत्व क्षमतेमुळे ते नक्षलविरोधी मोहिमांचा एक प्रमुख चेहरा बनले आहेत.

NIA मध्ये पी. सुंदरराज यांना कोणते पद मिळाले आहे?

भारतातील प्रमुख तपास संस्थांपैकी एक असलेल्या ‘एनआयए’ म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थेमध्ये पी. सुंदरराज यांची नियुक्ती झाली आहे. या संस्थेचे मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचा सखोल तपास करणे हे असते. आता या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या एजन्सीमध्ये पी. सुंदरराज यांना ‘इन्स्पेक्टर जनरल’ (IG) पदाची मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.

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Web Title: Who is ips p sundarraj chhattisgarh cadre national investigation agency marathi news

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Published On: Jun 17, 2026 | 01:58 PM

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