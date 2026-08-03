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Best Career Options : बारावीनंतर सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअरचे उत्तम पर्याय; वाचा एका क्लिकवर..

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:48 PM IST
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सारांश

Career Options Without JEE NEET: बारावीनंतर जेईई किंवा नीटशिवाय सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेले सर्वोत्तम डिग्री कोर्सेस आणि करिअर संधी जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर..

CAREER OPTION

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Career Options Without JEE NEET:  दरवर्षी १२ वीनंतर लाखो विद्यार्थी आपल्या करिअरला घेऊन सर्वात मोठ्या संभ्रमात असतात. बहुतांश विद्यार्थ्यांना असे वाटते की, जर JEE किंवा NEET मध्ये यश मिळाले नाही, तर चांगल्या करिअरचे स्वप्न देखील संपेल. परंतु आता काळानुसार करिअर करण्यासाठी अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या आहेत. आजच्या युगात असे अनेक प्रोफेशन्स आणि डिग्री कोर्सेस उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी JEE किंवा NEET ची गरज भासत नाही.चला तर मग जाणून घेऊया असे डिग्री कोर्सेस, ज्यामध्ये करिअरसाठी मोठ्या संधी आहेत.

सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम करिअर पर्याय

बीएससी : बीएससीमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स, डेटा सायन्स, बायोटेक्नोलॉजी, ॲग्रिकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि नर्सिंग यांसारख्या अनेक स्पेशलायझेशन्स उपलब्ध आहेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एमएससी, एमबीए किंवा थेट नोकरीचे पर्याय देखील मिळतात.

बीसीए : कॉम्प्युटर आणि प्रोग्रामिंगमध्ये रस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी BCA हा चांगला पर्याय मानला जातो. या कोर्सनंतर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, ॲप डेव्हलपमेंट आणि आयटी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. पुढे जाऊन MCA किंवा MBA सुद्धा करता येते.

डिझाइन कोर्सेस: सर्जनशील विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन क्षेत्र वेगाने पुढे जात आहे. B.Des, BFA, ग्रॅफिक डिझाइन, UX/UI डिझाइन आणि ॲनिमेशन यांसारखे कोर्सेस करून मोठ्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्समध्ये करिअर घडवता येते.

फार्मसी: अनेक राज्यांमध्ये B.Pharm मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी NEET ची आवश्यकता नसते. या कोर्सनंतर फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, क्वालिटी कंट्रोल आणि फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतात.

एव्हिएशन आणि पायलट ट्रेनिंग: जर तुम्हाला एव्हिएशन क्षेत्रात रस असेल, तर १२ वी नंतर कमर्शियल पायलट बनण्याचा मार्गही खुला आहे. यासाठी JEE किंवा NEET ची गरज नसते.

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पॅरामेडिकल कोर्सेस: BPT, BMLT, ऑक्यूपेशनल थेरपी, रेडिओलॉजी आणि स्पीच अँड ऑडिओलॉजी यांसारखे पॅरामेडिकल कोर्सेस देखील NEET न देता करता येतात आणि हेल्थ सेक्टरमध्ये चांगली नोकरी मिळू शकते.

कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय

चार्टर्ड अकाउंटन्सी : CA ची गणना देशातील सर्वात सन्माननीय प्रोफेशनमध्ये केली जाते. १२ वी नंतर CA फाऊंडेशनच्या माध्यमातून या क्षेत्रात करिअरची सुरुवात करता येते.

बीबीए : कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये करिअर घडवण्यासाठी BBA हा एक चांगला पर्याय आहे. यानंतर MBA करून उत्तम संधी प्राप्त करता येतात.

कंपनी सेक्रेटरी : कंपनी लॉ आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये रस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी CS हा देखील एक लोकप्रिय प्रोफेशनल कोर्स आहे.

बिकॉम : अकाउंटिंग, फायनान्स आणि बिझनेसशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये करिअर करण्यासाठी B.Com हा आजही सर्वात पसंतीचा कोर्स आहे.

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डिजिटल मार्केटिंग: आज जवळपास प्रत्येक कंपनीला डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टची गरज असते. सोशल मीडिया, SEO, कंटेंट मार्केटिंग आणि ऑनलाइन जाहिरात यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संधी वेगाने वाढत आहेत.

स्टॉक मार्केट आणि फायनान्शियल प्लॅनिंग: स्टॉक ब्रोकर, फायनान्शियल अनालिस्ट, म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर आणि CFP यांसारखे प्रोफेशन्स देखील वेगाने लोकप्रिय होत आहेत.

आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्कृष्ट करिअर पर्याय

लॉ : कायद्याचे शिक्षण घेऊन कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ आणि न्याय सेवांमध्ये करिअर घडवता येते.

सिव्हिल सर्व्हिसेस: कोणत्याही विषयातून ग्रॅजुएशन पूर्ण केल्यानंतर UPSC ची तयारी करता येते.

जर्नालिझम आणि मास कम्युनिकेशन: डिजिटल मीडिया आणि वृत्तसृष्टीच्या वाढत्या विस्तारामुळे या क्षेत्रात सतत नवीन संधी मिळत आहेत.

सायकॉलॉजी: मानसिक आरोग्याबद्दल (Mental Health) वाढत्या जागृतीमुळे प्रशिक्षित सायकॉलॉजिस्ट आणि काउन्सिलरची मागणी सतत वाढत आहे.

हॉटेल मॅनेजमेंट: हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये हॉटेल, एअरलाइन्स आणि क्रूझ सेक्टरमध्ये करिअर करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

फॅशन डिझाइन: सर्जनशील विद्यार्थ्यांसाठी फॅशन डिझाइन हे देखील वेगाने पुढे जाणारे क्षेत्र आहे.

Web Title: Best career options after 12th without jee neet science commerce arts

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:48 PM

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