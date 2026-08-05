NEET UG 2026 च्या पहिल्या फेरीच्या समुपदेशनाची नोंदणी सुरू; अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर!

NEET UG Counselling 2026: लाखो नीट इच्छुकांची प्रतीक्षा संपली असून त्यांच्यासाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने आज म्हणजेच ५ ऑगस्ट रोजी नीट यूजी २०२६ राऊंड-१ समुपदेशनासाठी नोंदणी विंडो सुरू केली आहे. जर तुम्हालाही देशातील टॉप AIIMS, JIPMER किंवा केंद्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि ऑल इंडिया कोटा (१५%) जागांवर MBBS-BDS सारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश हवा असेल, तर तुम्ही mcc.nic.in वर जाऊन त्वरित अर्ज करू शकता.
एमसीसीने येथे नीट यूजी २०२६ राऊंड-१ समुपदेशनाच्या अर्जासाठी लिंक सक्रिय केली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे आणि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या.
मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीतर्फे NEET UG २०२६ काउन्सलिंगच्या राऊंड-१ साठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवार MCC च्या अधिकृत पोर्टल mcc.nic.in वर ५ ऑगस्ट ते १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ३:०० वाजेपर्यंत नोंदणी करू शकतात. तसेच पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन फी भरण्याची शेवटची तारीख देखील १२ ऑगस्ट आहे.
MCC च्या अधिकृत सूचनेनुसार, १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नीट यूजी काउन्सलिंग राऊंड-१ चा सीट वाटप निकाल जाहीर केला जाईल. उमेदवारांना प्रत्येक अपडेटवर लक्ष ठेवण्यासाठी MCC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नोंदणी आणि फी भरण्याची सुरुवात: ५ ऑगस्ट २०२६
नोंदणी आणि फी भरण्याची शेवटची तारीख: १२ ऑगस्ट २०२६ (दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत)
चॉइस फिलिंग आणि लॉकिंग: ६ ऑगस्ट ते १३ ऑगस्ट २०२६ (सकाळी ११:०० वाजेपर्यंत)
सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया: १३ ऑगस्ट ते १६ ऑगस्ट २०२६
राऊंड १ चा निकाल: १७ ऑगस्ट २०२६
कॉलेजमध्ये रिपोर्टिंग/जॉइनिंग: १८ ते २२ ऑगस्ट २०२६
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सर्वात प्रथम MCC च्या अधिकृत वेबसाइट mcc.nic.in वर जा.
होमपेजवर दिलेल्या ‘UG Medical’ या टॅबवर क्लिक करा.
नवीन नोंदणीवर क्लिक करा आणि तुमचा नीट रोल नंबर तसेच इतर आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा.
आयडी तयार केल्यानंतर पुन्हा लॉगिन करा आणि अर्ज फॉर्ममध्ये सर्व माहिती भरा.
फी भरल्यानंतर विचारलेली कागदपत्रे अपलोड करा.
चॉइस फिलिंग अंतर्गत तुमच्या पसंतीचे कॉलेज आणि कोर्सचा पर्याय निवडा, सबमिट करा आणि नंतर लॉक करा.
भविष्यात अर्ज आणि पावती कामा येऊ शकते, त्यामुळे दोन्हीची प्रिंट काढून सेव्ह करा.
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