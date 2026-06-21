रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NEET UG 2026: नीट परीक्षेसाठी देशात पहिल्यांदाच एवढी कडक सुरक्षा! थेट मंत्रालयातून होणार लाईव्ह मॉनिटरिंग; पहा NTA चा मेगा प्लॅन!

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

NEET UG Re-Exam Security 2026: आज होणाऱ्या नीट यूजी फेरपरीक्षेसाठी NTA ने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. १.३८ लाख सीसीटीव्ही, ५१,००0 जॅमर्स आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर कसा होणार? वाचा.

नीट

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NEET UG Re-Exam 2026 Security Measures: नीट यूजी फेरपरीक्षा आज म्हणजेच २१ जून रोजी आयोजित केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एनटीएने (NTA) आपली तयारी पूर्ण केली आहे. परीक्षा निष्पक्ष आणि सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्यासाठी एजन्सीने देशभरात अनेक सुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत.

आज होणारी ही परीक्षा देशातील ५५१ शहरांमध्ये आणि परदेशातील १४ शहरांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. परीक्षेसाठी ५,४४० केंद्रे तयार करण्यात आली असून, यामध्ये २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.

सीसीटीव्ही (CCTV) आणि एआय (AI) च्या मदतीने होणार देखरेख

परीक्षा केंद्र आणि वर्गांवर नजर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. एकूण १.३८ लाखांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय, राज्य आणि मंत्रालय पातळीवर देखरेख ठेवली जात आहे. तसेच आज परीक्षा वर्गांच्या लाइव्ह फुटेजवर सतत लक्ष ठेवले जाणार असून, यासोबतच एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित सिस्टम देखील सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण करेल; जेणेकरून कोणतीही संशयास्पद हालचाल तात्काळ ओळखून कारवाई करता येईल. परीक्षा केंद्रांवर सुमारे ६,७०० ऑब्झर्व्हर्स (पर्यवेक्षक) तैनात करण्यात आले आहेत, तर १०० हून अधिक व्हर्च्युअल ऑब्झर्व्हर्स केंद्रीय पातळीवरून लाइव्ह मॉनिटरिंग करणार आहेत.

जॅमर्समुळे इलेक्ट्रॉनिक गडबडीला बसणार आळा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी देशभरात ५१,००० हून अधिक जॅमर्स बसवण्यात आले आहेत. NTA नुसार, जॅमर्सच्या मदतीने परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल नेटवर्क आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाईल, ज्यामुळे परीक्षेची गोपनीयता कायम राहील.

NEET UG Re-Exam: नीट परीक्षेसाठी कडक नियमावली! १:३० नंतर नो एंट्री; केंद्रावर जाताना ‘या’ गोष्टी ठेवा सोबत

बायोमेट्रिक आणि फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे होणार ओळख पटवणे

विद्यार्थ्यांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी यंदा बायोमेट्रिक पडताळणी (वेरिफिकेशन) व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. सुमारे ४८,००० हून अधिक कर्मचारी बायोमेट्रिक पडताळणीच्या कामात लावण्यात आले आहेत. यासोबतच फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा ओळखण्याची) तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाईल. केंद्रांवर प्रवेश देण्यापूर्वी उमेदवारांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी सुमारे ३८,००० फ्रिस्किंग स्टाफ (तपासणी कर्मचारी) तैनात करण्यात आला आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर ४० ते ५० सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.

International Yoga Day: योग दिनासाठी २१ जून हीच तारीख का निवडली? जाणून घ्या यामागचे रंजक कारण..

ओएमआर (OMR) शीट आणि प्रश्नपत्रिकांवर विशेष लक्ष

देशभरातील शेकडो सेंटर्सवरून ओएमआर शीट्स गोळा करण्याची जबाबदारी टपाल विभाग सांभाळणार आहे. NTA ने परीक्षेपूर्वी देशव्यापी मॉक ड्रिल देखील आयोजित केले होते, ज्यामध्ये सीसीटीव्ही, जॅमर्स, बायोमेट्रिक सिस्टम, तपासणी प्रक्रिया आणि परीक्षा साहित्याची उपलब्धता यांची पडताळणी करण्यात आली.

Web Title: Neet ug re exam 2026 security measures ai cctv jammer details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG Re-Exam: नागपूरच्या विद्यार्थ्यांला केंद्र मिळालं थेट युएईमध्ये! एनटीएच्या या भोंगळ कारभारावर विद्यार्थ्यांचा संताप!
1

NEET UG Re-Exam: नागपूरच्या विद्यार्थ्यांला केंद्र मिळालं थेट युएईमध्ये! एनटीएच्या या भोंगळ कारभारावर विद्यार्थ्यांचा संताप!

NEET UG Re-Exam: NTA चा मोठा निर्णय! नीट परीक्षा केंद्रांत बायोमेट्रिक पडताळणीशिवाय मिळणार नाही प्रवेश?
2

NEET UG Re-Exam: NTA चा मोठा निर्णय! नीट परीक्षा केंद्रांत बायोमेट्रिक पडताळणीशिवाय मिळणार नाही प्रवेश?

NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?
3

NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय
4

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG 2026: नीट परीक्षेसाठी देशात पहिल्यांदाच एवढी कडक सुरक्षा! थेट मंत्रालयातून होणार लाईव्ह मॉनिटरिंग; पहा NTA चा मेगा प्लॅन!

NEET UG 2026: नीट परीक्षेसाठी देशात पहिल्यांदाच एवढी कडक सुरक्षा! थेट मंत्रालयातून होणार लाईव्ह मॉनिटरिंग; पहा NTA चा मेगा प्लॅन!

Jun 21, 2026 | 02:21 PM
Petrol Diesel Price: दर कमी कधी होणार? पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट, हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Petrol Diesel Price: दर कमी कधी होणार? पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट, हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Jun 21, 2026 | 02:20 PM
Yogita Chavan : जिमपासून योगाकडे; योगिता चव्हाणने सांगितला तिच्या फिटनेसचा प्रवास

Yogita Chavan : जिमपासून योगाकडे; योगिता चव्हाणने सांगितला तिच्या फिटनेसचा प्रवास

Jun 21, 2026 | 02:17 PM
ओमराजे निंबाळकर धाराशिवला पोहोचण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदेंचा माजी मंत्र्याला आदेश, नेमकं काय घडतंय?

ओमराजे निंबाळकर धाराशिवला पोहोचण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदेंचा माजी मंत्र्याला आदेश, नेमकं काय घडतंय?

Jun 21, 2026 | 02:13 PM
Chandrapur News: मालगाड्यांना प्राधान्य, प्रवासी गाड्या रखडल्या; नागभीड मार्गावरील प्रवाशांचा संताप

Chandrapur News: मालगाड्यांना प्राधान्य, प्रवासी गाड्या रखडल्या; नागभीड मार्गावरील प्रवाशांचा संताप

Jun 21, 2026 | 02:13 PM
झटका आला अन् एका सेकंदात गेला जीव! जिममध्ये वर्कआउट करताना काॅन्टेबलचा मृत्यू; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

झटका आला अन् एका सेकंदात गेला जीव! जिममध्ये वर्कआउट करताना काॅन्टेबलचा मृत्यू; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

Jun 21, 2026 | 02:09 PM
Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Jun 21, 2026 | 02:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा