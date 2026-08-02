MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा

MBBS Admission 2026 Schedule: ‘NEET UG 2026’ चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता लाखो विद्यार्थी समुपदेशन प्रक्रियेची वाट पाहत होते. मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने आता नीट युजी २०२६ समुपदेशनाचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. पहिल्या फेरीसाठी ऑनलाईन नोंदणी ५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणार आहे, तर अर्जाची अंतिम तारीख १२ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेद्वारे देशभरातील सरकारी, खाजगी आणि डिम्ड मेडिकल कॉलेजेसमध्ये MBBS, BDS आणि B.Sc Nursing सारख्या जागांवर प्रवेश दिला जाईल. मात्र, समुपदेशनादरम्यान केलेली एक छोटीशी चूकही चांगला रँक असलेल्या उमेदवाराची MBBS ची जागा हिरावून घेऊ शकते. अशा वेळी, कॉलेजचा पर्याय (Choice Locking) निवडताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे हे आज जाणून घेऊया.
मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी MCC किंवा संबंधित राज्याच्या समुपदेशन प्रक्रियेत सहभागी होणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि NMC च्या नियमांनुसार कोणतेही मेडिकल कॉलेज कोणत्याही विद्यार्थ्याला थेट प्रवेश देऊ शकत नाही.
समुपदेशनादरम्यान ऑनलाईन नोंदणी, फी जमा करणे, चॉईस फिलिंग, चॉईस लॉकिंग, सीट वाटप, कागदपत्रांची पडताळणी, कॉलेजमध्ये रिपोर्टिंग आणि गरज पडल्यास पुढील फेरीत अपग्रेडेशन अशी पूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यासोबतच १२ वी मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी विषयांत आवश्यक असलेले किमान गुणही पाहिले जातात. अमराठी/खुल्या वर्गासाठी ५० टक्के आणि SC, ST तसेच OBC वर्गासाठी ४० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.
१. फक्त मोठ्या मेडिकल कॉलेजेसची निवड करू नका: अनेक विद्यार्थी फक्त मोठी आणि प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेजेसच पर्यायांमध्ये भरतात. असे केल्याने सीट मिळण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. त्यामुळे तुमच्या रँकनुसार जिथे प्रवेश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, अशी कॉलेजेसही पर्यायांमध्ये समाविष्ट करा.
२. वेळेत चॉईस लॉक करा: पर्याय भरल्यानंतर ते ठरलेल्या वेळेत लॉक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहिल्यास सर्व्हर किंवा तांत्रिक अडचण येऊ शकते. त्यामुळे वेळेत आपले पर्याय लॉक करा.
३. कॉलेजची फी आणि बॉण्डची माहिती नक्की तपासा: कॉलेज निवडण्यापूर्वी त्याची वार्षिक फी, हॉस्टेल फी, सिक्युरिटी डिपॉझिट, बॉण्डचा कालावधी, बॉण्डचा दंड आणि स्टायपेंड याबद्दलची सर्व माहिती नक्की तपासून घ्या. नंतर या नियमांबद्दल त्रास होऊ शकतो.
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४. प्रवर्गाशी संबंधित माहिती अचूक भरा: जर तुम्हाला EWS, SC, ST, OBC किंवा PwD प्रवर्गाचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती किंवा अमान्य प्रमाणपत्र आढळल्यास तुमचा दावा रद्द केला जाऊ शकतो.
५. सर्व कागदपत्रांमधील माहिती जुळवून पाहा: NEET स्कोरकार्ड, आधार कार्ड, १० वी-१२ वीची गुणपत्रिका आणि इतर कागदपत्रांमधील नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि प्रवर्ग यांसारखी माहिती समान असली पाहिजे. कोणताही फॉर्म भरण्यापूर्वी सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासा.
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६. रिपोर्टिंगला उशीर करू नका: सीट मिळाल्यानंतर ठरलेल्या वेळेत कॉलेजमध्ये जाऊन रिपोर्ट करणे गरजेचे आहे. जर उमेदवाराने वेळेत रिपोर्ट केले नाही, तर त्याची सीट रद्द होऊ शकते आणि पुढील प्रक्रियेवरही परिणाम होऊ शकतो.
७. सीट सोडण्यापूर्वी नियम समजून घ्या: जर एखाद्या उमेदवाराला सीट मिळाली पण त्याने नंतर ती सोडली, तर अनेक राज्यांमध्ये सिक्युरिटी डिपॉझिट जप्त होणे, दंड आकारला जाणे किंवा पुढील फेऱ्यांवर बंदी यांसारखी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सीट सोडण्यापूर्वी MCC आणि संबंधित राज्याचे नियम नक्की वाचून घ्या.