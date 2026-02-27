MCA CET: अर्जात दुरुस्तीची संधी! ‘या’ तारखांना घेण्यात येतील परीक्षा

राज्यातील State Common Entrance Test Cell (सीईटी कक्ष) मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या एमसीए आणि एम.एचएमसीटी प्रवेश परीक्षेच्या नोंदणी प्रक्रियेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशन (एमसीए) आणि मास्टर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (एम.एचएमसीटी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज प्रक्रिया २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बंद झाली. यंदा एमसीए प्रवेश परीक्षेसाठी एकूण ५५ हजार ५४२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, एम.एचएमसीटीसाठी केवळ ५५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे.
नोंदणी प्रक्रियेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरताना काही तांत्रिक किंवा माहितीविषयक चुका झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची दखल घेत सीईटी कक्षाने विद्यार्थ्यांना अर्जामध्ये दुरुस्ती करण्याची विशेष संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांना २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ऑनलाईन पद्धतीने अर्जात आवश्यक बदल करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी आपल्या लॉगिन आयडीच्या माध्यमातून अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ही दुरुस्ती करायची आहे. या प्रक्रियेदरम्यान नाव, जन्मतारीख, छायाचित्र, स्वाक्षरी तसेच लिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या माहितीमध्ये बदल करता येणार आहे. त्यामुळे अर्ज करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची संधी ठरणार आहे.
दरम्यान, परीक्षेच्या तारखाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एम.एचएमसीटी अभ्यासक्रमाची सीईटी परीक्षा २५ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, एमसीए प्रवेश परीक्षा ३० मार्च २०२६ रोजी पार पडणार आहे. या दोन्ही परीक्षा राज्यातील विविध केंद्रांवर संगणकाधारित (CBT) पद्धतीने ऑनलाईन घेतल्या जाणार आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा नोंदणीमध्ये थोडी घट झाल्याचे दिसून येते. २०२५ मध्ये एमसीए परीक्षेसाठी ५६ हजार २५७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर यंदा ही संख्या ७१५ ने कमी झाली आहे. तसेच एम.एचएमसीटीसाठी गतवर्षी ८० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता, तर यंदा २५ विद्यार्थ्यांची घट नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
का दिली MCA CET परीक्षा?
एमसीए (Master of Computer Applications) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी State Common Entrance Test Cell मार्फत ही परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांची संगणक, गणित आणि लॉजिकल विचारक्षमता तपासणे. एमसीए पूर्ण केल्यानंतर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, डेटा अॅनालिस्ट, सिस्टम इंजिनिअर अशा चांगल्या नोकरीच्या संधी मिळतात.