1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे केवळ एक स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते, तर ते एक द्रष्टे विचारवंत होते, ज्यांनी भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक भविष्याचा सखोल विचार केला होता. त्यांच्या जीवनाचा प्रत्येक टप्पा नाशिकमधील बालपण असो, लंडनमधील क्रांतिकारी कारवाया असोत, अंदमानातील मरणप्राय यातना असोत किंवा रत्नागिरीतील समाजसुधारणेचे कार्य असो, हा भारतीय राष्ट्राच्या जडणघडणीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
अनेक दशकांनंतर, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील एका अत्यंत दुर्मिळ डॉक्युमेंटरीचा इतिहास तुम्ही या मुलाखतीत ऐकणार आहात. सुप्रसिद्ध डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माते स्व. प्रेम वैद्य यांनी फिल्म्स डिव्हिजन साठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनावर अत्यंत कष्टाने एक अभ्यासपूर्ण डॉक्युमेंट्री तयार केली. ज्येष्ठ पत्रकार अभय वैद्य यांनी आपल्या वडिलांच्या या अत्यंत दुर्मिळ कलाकृतीबद्दल नवराष्ट्र मल्टिमीडिया संपादक प्रतिभा चंद्रन यांच्याशी बातचीत केली. हा ऐतिहासिक दस्तऐवज अत्यंत कष्टाने तयार केला होता. या मुलाखतीत, अभय वैद्य सावरकरांच्या जीवनावरील या दुर्मिळ कलाकृतीबद्दल अनेक पैलू उलगडले आहेत जे आजवर कोणालाही ठाऊक नव्हते.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे केवळ एक स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते, तर ते एक द्रष्टे विचारवंत होते, ज्यांनी भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक भविष्याचा सखोल विचार केला होता. त्यांच्या जीवनाचा प्रत्येक टप्पा नाशिकमधील बालपण असो, लंडनमधील क्रांतिकारी कारवाया असोत, अंदमानातील मरणप्राय यातना असोत किंवा रत्नागिरीतील समाजसुधारणेचे कार्य असो, हा भारतीय राष्ट्राच्या जडणघडणीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
अनेक दशकांनंतर, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील एका अत्यंत दुर्मिळ डॉक्युमेंटरीचा इतिहास तुम्ही या मुलाखतीत ऐकणार आहात. सुप्रसिद्ध डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माते स्व. प्रेम वैद्य यांनी फिल्म्स डिव्हिजन साठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनावर अत्यंत कष्टाने एक अभ्यासपूर्ण डॉक्युमेंट्री तयार केली. ज्येष्ठ पत्रकार अभय वैद्य यांनी आपल्या वडिलांच्या या अत्यंत दुर्मिळ कलाकृतीबद्दल नवराष्ट्र मल्टिमीडिया संपादक प्रतिभा चंद्रन यांच्याशी बातचीत केली. हा ऐतिहासिक दस्तऐवज अत्यंत कष्टाने तयार केला होता. या मुलाखतीत, अभय वैद्य सावरकरांच्या जीवनावरील या दुर्मिळ कलाकृतीबद्दल अनेक पैलू उलगडले आहेत जे आजवर कोणालाही ठाऊक नव्हते.