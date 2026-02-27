दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री झाले भावुक
केजरीवाल म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांपासून भाजप दारू घोटाळ्याबद्दल ज्या पद्धतीने बोलत होती आणि आमच्यावर आरोप करत होती, आज न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, सत्याचा विजय झाला आहे, सर्व मोठ्या नेत्यांना आपचा नाश करण्यासाठी तुरुंगात टाकण्यात आले होते.”
केजरीवाल पुढे म्हणाले, “हा पूर्णपणे बनावट खटला होता. केजरीवाल भ्रष्ट नाहीत. मी माझ्या आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आप हे कट्टर प्रामाणिक आहेत.” त्यांनी भाजपवर हल्ला चढवत म्हटले की, “चांगले काम करून सत्तेत येणे आणि नंतर खोटे खटले दाखल करून आम्हाला तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही.”
VIDEO | AAP national convenor Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) breaks down as he addresses media after appearing before Rouse Avenue Court over the Delhi Excise Policy case. He says, “For the past few years, the way BJP has been accusing us in the Delhi excise policy case, today… pic.twitter.com/jtREb0JyVi — Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
अरविंद केजरीवालांचा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक यूजर्सने या व्हिडिओवर कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “अभिनंदन.. सत्याचा विजय झाला आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “राजकारणात, खोटारडे, फसवे, जुमलाबाज, टोपीबाज आणि ढोंगी कोण आहे हे जनतेला चांगलेच माहिती आहे, फक्त एकच गोष्ट आहे की या घाणेरड्या राजकीय खेळात जनतेचा पैसा वाया जातो” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ज्यांनी कट रचून जेल मध्ये पाठवले त्या कमीन्यांना आता जेल मध्ये टाका. त्या चौकशी करणाऱ्याला जेल मध्ये टाका”.
