दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

Arvind Kejriwal Crying Video: सुमारे दोन वर्षांनंतर दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटका झाल्यानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री ढसाढसा रडले. पत्रकार परिषदेत अरविंद केजरीवाल भावुक झाले, त्यांचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:28 PM
दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळत अरविंद केजरीवाल यांची सुटका केली.
  • माध्यमांशी बोलताना केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झाले.
  • त्यांनी हा खटला “पूर्णपणे बनावट” असल्याचा दावा केला.
2024 साली अरवंद केजरीवाल यांना दारु घोटाळा प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले होतं. त्यावेळी केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते आणि ते पहिले असे मुख्यमंत्री होते ज्यांना पोलिसांद्वारे अटक करण्यात आली. अशातच आता दारु घोटाळा प्रकरणातून अरविंद केजरीवालांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. त्यांची पहिली प्रतिक्रिया सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली असून याचा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होत आहे. निर्दोष मुक्तता मिळाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केजरीवाल यांना अचानक अश्रू अनावर झाले आणि ते ढसाढसा रडू लागले.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री झाले भावुक

केजरीवाल म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांपासून भाजप दारू घोटाळ्याबद्दल ज्या पद्धतीने बोलत होती आणि आमच्यावर आरोप करत होती, आज न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, सत्याचा विजय झाला आहे, सर्व मोठ्या नेत्यांना आपचा नाश करण्यासाठी तुरुंगात टाकण्यात आले होते.”

केजरीवाल पुढे म्हणाले, “हा पूर्णपणे बनावट खटला होता. केजरीवाल भ्रष्ट नाहीत. मी माझ्या आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आप हे कट्टर प्रामाणिक आहेत.” त्यांनी भाजपवर हल्ला चढवत म्हटले की, “चांगले काम करून सत्तेत येणे आणि नंतर खोटे खटले दाखल करून आम्हाला तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही.”

अरविंद केजरीवालांचा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक यूजर्सने या व्हिडिओवर कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “अभिनंदन.. सत्याचा विजय झाला आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “राजकारणात, खोटारडे, फसवे, जुमलाबाज, टोपीबाज आणि ढोंगी कोण आहे हे जनतेला चांगलेच माहिती आहे, फक्त एकच गोष्ट आहे की या घाणेरड्या राजकीय खेळात जनतेचा पैसा वाया जातो” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ज्यांनी कट रचून जेल मध्ये पाठवले त्या कमीन्यांना आता जेल मध्ये टाका. त्या चौकशी करणाऱ्याला जेल मध्ये टाका”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:24 PM

