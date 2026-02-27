Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘रूग्ण’ वाचवणारी वाहिकाच रस्त्यावर कोलमडली अन् उपस्थितांच्या हृदयाचा…; सिंधुदुर्गमध्ये घडले काय?

क्षणभरासाठी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली होती. रुग्ण नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली; परंतु हा प्रकार पाहून उपस्थित नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:24 PM
रुग्णवाहिकेची दोन्ही चाके निखळली (फोटो- istockphoto)

गाडीची तपासणी करण्याची मागणी 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घडली मोठी दुर्घटना 
रुग्णांच्या जीवाशी खेळ

सिंधुदुर्गनगरी: रुग्णांच्या जीवासाठी धावणारी १०८ रुग्णवाहिका स्वतःच रस्त्यावर कोलमडली आणि क्षणभरासाठी उपस्थितांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. वेंगुर्ला येथील १०८ रुग्णवाहिका सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण सोडून परत वेंगुर्त्याकडे जात असताना जिजामाता चौकात अचानक मागील दोन्ही चाके निखळून पडली. सायंकाळी साडेआठ ते पावणे नऊच्या सुमारास हा धक्कादायक प्रकार घडला. सुदैवाने त्या वेळी रुग्णवाहिकेत रुग्ण नव्हता. मात्र चालक आणि डॉक्टर वाहनातच होते.

रुग्णाच्या जीवाशी खेळ 
क्षणभरासाठी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली होती. रुग्ण नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली; परंतु हा प्रकार पाहून उपस्थित नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ही १०८ सेवा भारत विकास ग्रुप कंपनीमार्फत दिली जाते. वाहनांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाते की नाही, असा गंभीर प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे.

गाडीची तपासणी करावी
रुग्णवाहिका म्हणजे जीव वाचवण्याचे साधन; परंतु अशा प्रकारे चाके निखळणे म्हणजे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखे असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. जर त्या वेळी गंभीर अवस्थेतील रुग्ण वाहनात असता, तर काय अनर्थ घडला असता, याची कल्पनाही करवत नाही. रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने आणि संबंधित कंपनीने तातडीने लक्ष घालून सर्व रुग्णवाहिकांची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. जीव वाचवण्यासाठी धावणारी रुग्णवाहिका रस्त्यावर थांबली, हा प्रकारच संपूर्ण यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर टेम्पो पलटी

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चिपळूण येथील रावतळे-विंध्यवासिनी रस्त्यानजिक गुरुवारी (दि. २६) सकाळी नऊच्या सुमारास लोखंडी सामान वाहून नेणारा टेम्पो अचानक पलटी होऊन अपघात झाला. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. मात्र काही काळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला. संबंधित टेम्पोमधील लोखंडी साहित्य गाडीच्या दर्शनी भागाकडून घसरत थेट महामार्गावर पसरले. त्याच वेळी मागून येणारा दुचाकीस्वार या साहित्याच्या अंगावर पडण्यापासून थोडक्यात बचावला. प्रसंगावधान राखत त्याने वाहन बाजूला घेतले. दरम्यान, शाळेची बसही त्या मार्गान जात होती. रस्त्यावर पडलेल्य साहित्यामुळे बसचालकाला वाहन वळस घालून पुढे न्यावे लागले.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:22 PM

