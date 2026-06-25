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Re-NEET UG 2026: नीट फेरपरीक्षेची Answer Key याच आठवड्यात होणार जाहीर; ‘या’ अधिकृत वेबसाइटवर आन्सर की पहा एका क्लिकवर..

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

Re-NEET UG 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे Re-NEET UG 2026 परीक्षेची प्रोविजनल आन्सर-की आणि रिस्पॉन्स शीट या आठवड्यात जारी केली जाऊ शकते. ती कशी डाउनलोड करावी, याबद्दल सविस्तर माहिती येथे वाचा.

NEET

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Provisional Answer Key Release: ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ या आठवड्यात ‘Re-NEET UG 2026’ परीक्षेची तात्पुरती आन्सर-की आणि उमेदवारांची रिस्पॉन्स शीट (Response Sheet) जारी करू शकते. या परीक्षेत बसलेले विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in वर जाऊन आपली आन्सर-की डाउनलोड करू शकतील आणि आपल्या संभाव्य गुणांचा अंदाज लावू शकतील. एनटीएने (NTA) अद्याप आन्सर-की जारी करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ती याच आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची दाट शक्यता आहे.

अशी चेक करा आन्सर-की

१) आन्सर-की जारी झाल्यानंतर उमेदवारांनी सर्वात आधी नीटच्या (NEET) अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

२) तिथे होमपेजवर “NEET UG 2026 Provisional Answer Key” या लिंकवर क्लिक करावे.

३) यानंतर आपला अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड किंवा इतर आवश्यक लॉगिन तपशील प्रविष्ट करावा.

४) लॉगिन करताच आन्सर-की आणि रिस्पॉन्स शीट स्क्रीनवर दिसेल, जी सहज डाउनलोड करता येऊ शकते.

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चुकीच्या उत्तरावर हरकत नोंदवता येणार

जर एखाद्या विद्यार्थ्याला असे वाटत असेल की अधिकृत आन्सर-कीमधील एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे आहे, तर तो त्यावर आपली हरकत नोंदवू शकतो. यासाठी NTA कडून ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ खुली केली जाईल. उमेदवारांना संबंधित प्रश्न निवडून योग्य उत्तराचा दावा करावा लागेल आणि त्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे पीडीएफ (PDF) स्वरूपात अपलोड करावी लागतील. ठरवलेले शुल्क जमा केल्यानंतरच ही हरकत स्वीकारली जाईल. त्यानंतर विषयतज्ज्ञ सर्व हरकतींचे पुनरावलोकन करतील आणि मगच ‘फायनल आन्सर-की’ जाहीर केली जाईल.

२२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा

२१ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘Re-NEET 2026’ परीक्षेसाठी देश-विदेशातील केंद्रांवर मिळून २२ लाखांहून अधिक उमेदवार उपस्थित होते. NTA नुसार, ही परीक्षा सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, फेस ऑथेंटिकेशन, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि दोन स्तरांवर तपासणी अशी कडक व्यवस्था करण्यात आली होती. ही परीक्षा एकूण १३ भाषांमध्ये आणि ५ हजारांहून अधिक केंद्रांवर घेण्यात आली.

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Web Title: Re neet ug 2026 provisional answer key response sheet nta

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Published On: Jun 25, 2026 | 11:59 AM

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