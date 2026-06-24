‘SSC CGL’च्या उमेदवारांना मोठा दिलासा! अर्ज करण्याची मुदत वाढवली; जाणून घ्या नवीन तारीख

SSC CGL 2026 Application Form Last Date Extended: कर्मचारी निवड आयोगाच्या (SSC) संयुक्त पदवी स्तर परीक्षा म्हणजेच ‘एसएससी सीजीएल २०२६’ (SSC CGL 2026) ची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आयोगाने विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमधील गट ‘ब’ (Group B) आणि गट ‘क’ (Group C) च्या एकूण १२,२५६ पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. यापूर्वी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ जून २०२६ होती, परंतु आता ती वाढवून ती २५ जून २०२६ करण्यात आली आहे.
उमेदवारांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र उमेदवार अर्जापासून वंचित राहणार नाही.
आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २२ जून २०२६ पर्यंत २८ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी ‘एसएससी सीजीएल’ भरतीसाठी अर्ज केला आहे. ही संख्या देशभरातील तरुणांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांबद्दलचे वाढते आकर्षण दर्शवते. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यासोबतच शुल्क भरण्याची (Fee Payment) मुदतही वाढवण्यात आली आहे. उमेदवार २६ जून २०२६ रोजी रात्री ११ वाजेपर्यंत अर्ज शुल्क जमा करू शकतात. ज्या उमेदवारांनी फॉर्म भरला आहे परंतु शुल्क भरू शकले नाहीत, ते या निर्धारित वेळेत पेमेंट करून आपला अर्ज पूर्ण करू शकतात.
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एसएससीने अर्ज पत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन ‘करेक्शन विंडो’च्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. उमेदवार १ जुलै २०२६ ते ३ जुलै २०२६ या कालावधीत आपल्या अर्जात आवश्यक ते बदल करू शकतील. अर्ज भरताना काही चूक झाली असल्यास ती सुधारण्यासाठी उमेदवारांसाठी ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
‘SSC CGL 2026’ मधील बहुतांश पदांसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) आवश्यक आहे. तथापि, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (JSO) आणि सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II (Statistical Investigator) यांसारख्या विशिष्ट पदांसाठी अतिरिक्त विषयनिहाय पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.
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‘SSC CGL 2026’ ची टायर-१ (Tier-I) संगणक आधारित परीक्षा (CBT) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ मध्ये आयोजित केली जाईल. तर टायर-२ (Tier-II) परीक्षा डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रस्तावित आहे. या परीक्षेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये हजारो पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील.