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UGC National Scholarship 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! यूजीसीकडून दोन नवीन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप जाहीर, असा घ्या लाभ

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:32 AM IST
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सारांश

UGC National Scholarship 2026: यूजीसीच्या नवीन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजनांसाठी कोण पात्र आहे? ईशान उदय आणि पोस्ट ग्रॅजुएट स्कॉलरशिपअंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते? जाणून घ्या सविस्तर...

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

UGC National Scholarship 2026: १२ वीची परीक्षा पास केलेल्या किंवा ग्रॅजुएशनचे शिक्षण पूर्ण करून पुढील उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक खास संधी समोर आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शैक्षणिक सत्र २०२६ साठी दोन विशेष राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजनांची सुरुवात केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील आर्थिक अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने या योजना राबवल्या जात आहेत. पात्र विद्यार्थी यूजीसीच्या दोन्ही स्कॉलरशिपपैकी कोणत्याही एकासाठी अर्ज करू शकतील.

यूजीसीतर्फे पोस्ट ग्रॅजुएट शिक्षणासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप (NSPG) आणि ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम सादर केली जाईल. दोन्ही स्कॉलरशिपसाठी राष्ट्रीय छात्रवृत्ती पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. यूजीसीतर्फे सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप काय आहे?

ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप प्रामुख्याने अशा विद्यार्थ्यांसाठी सादर केली गेली आहे, जे भारताच्या उत्तर-पूर्व (पूर्वोत्तर) राज्यांमधून येतात. या स्कॉलरशिपसाठी उत्तर-पूर्व राज्यांमधून १२ वी पास करणारे आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त कॉलेज किंवा विद्यापीठात रेगुलर ग्रॅजुएशन कोर्सच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या स्कॉलरशिप अंतर्गत सामान्य पदवी आणि व्यावसायिक कोर्सेसच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना दरवर्षी निश्चित आर्थिक मदत दिली जाते.

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पोस्ट ग्रॅजुएट शिक्षणासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप (NSPG)

नॅशनल पीजी स्टडीजची स्कॉलरशिप अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे, ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठात किंवा कॉलेजमध्ये रेगुलर किंवा फुल टाईम पोस्ट ग्रॅजुएट कोर्सच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतला आहे. पात्रतेबद्दल बोलायचे तर, विद्यार्थ्याने भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे, मान्यताप्राप्त संस्थेत रेगुलर पीजी कोर्समध्ये प्रवेश घेतलेला असावा आणि वयोमर्यादा ३० वर्षांपर्यंत असावी. UGC द्वारे मान्यताप्राप्त PG प्रोग्रामचे विद्यार्थी या स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करू शकतात.

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स्कॉलरशिप किती मिळणार?

ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिपमध्ये वेगवेगळ्या कोर्सनुसार स्कॉलरशिपची रक्कम दिली जाते. सामान्य पदवी कोर्समध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५,४०० रुपये दिले जातात. तर तांत्रिक, मेडिकल, प्रोफेशनल आणि पॅरामेडिकल कोर्सेससारख्या व्यावसायिक कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ७,८०० रुपये दिले जातात. त्याचप्रमाणे, NSPG स्कीममध्ये UGC च्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपची रक्कम दिली जाते. राष्ट्रीय छात्रवृत्ती पोर्टलच्या माध्यमातून यावर अर्ज करता येईल.

Web Title: Ugc national scholarship 2026 ishan uday nspg eligibility

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Published On: Aug 04, 2026 | 11:32 AM

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