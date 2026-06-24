BSc Nursing Jobs in USA for Indians : भारतात बीएससी नर्सिंगची (BSc Nursing) पदवी आरोग्य क्षेत्रात (Health Care Sector) करिअर करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, आता मोठ्या संख्येने भारतीय नर्स परदेशातही आपले करिअर करण्याचे स्वप्न पाहतात. अमेरिका हा अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे नर्सना सातत्याने मोठी मागणी असते. वाढती लोकसंख्या, आधुनिक आरोग्य सेवा आणि अनुभवी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची गरज यामुळे अमेरिकेतील हॉस्पिटल्स परदेशी नर्सना उत्तम संधी देत आहेत.
केवळ बीएससी नर्सिंगच्या पदवीच्या जोरावर अमेरिकेत नोकरी मिळू शकते का? असा प्रश्न अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मनात असतो. ‘इमिग्रेशन ॲडव्हायझर’ आणि ‘स्टडी अब्रॉड एक्स्पर्ट’ रितिका गुप्ता यांच्या मते, केवळ पदवी असणे पुरेसे नाही. उमेदवारांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त परवाना (License), प्रमाणपत्रे (Certifications) आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. जर उमेदवाराकडे अतिरिक्त प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्रे असतील तर नोकरी मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते.
अमेरिकेत नर्स म्हणून काम करण्यापूर्वी भारतीय पदवी आणि पात्रतेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असते. यासाठी CGFNS ही संस्था उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी करते. उमेदवारांना त्यांचे ट्रान्सक्रिप्ट्स, पदवी प्रमाणपत्र आणि भारतीय नर्सिंग लायसन्स जमा करावे लागते. यानंतर ‘CES प्रोफेशनल रिपोर्ट’ तयार केला जातो, जो अमेरिकन मानकांनुसार पात्रतेचे मूल्यांकन करतो.
अमेरिकेत प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे स्वतंत्र नर्सिंग बोर्ड असते. ज्या राज्यात नोकरी करायची आहे, तिथल्या नर्सिंग बोर्डाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणे गरजेचे असते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या वेबसाइटला भेट देऊन नियम समजून घेणे आवश्यक आहे.
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भारतीय नर्ससाठी ‘व्हिसा स्क्रीन सर्टिफिकेट’ हा अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र मानले जाते. हे प्रमाणपत्र सिद्ध करते की उमेदवाराचे शिक्षण, लायसन्स आणि इंग्रजी भाषेचे कौशल्य अमेरिकन मानकांनुसार योग्य आहे. या प्रक्रियेत नर्सिंग शिक्षण, लायसन्सची पडताळणी आणि भाषा नैपुण्याची तपासणी केली जाते. या प्रमाणपत्राशिवाय अमेरिकेत वर्क व्हिसा (Work Visa) प्रक्रिया पुढे नेणे कठीण असते.
अमेरिकेत रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी प्रभावी संवाद साधण्यासाठी इंग्रजी भाषेवर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, NCLEX-RN परीक्षा हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच उमेदवार अमेरिकन नर्सिंग लायसन्स मिळवण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतो.
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तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील हॉस्पिटल्स अशा उमेदवारांना प्राधान्य देतात, ज्यांच्याकडे चांगला क्लिनिकल अनुभव आहे. जर एखाद्या उमेदवाराकडे अनुभव कमी असेल, तर त्याने एखाद्या मान्यताप्राप्त हॉस्पिटलमध्ये १ ते २ वर्षांचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ICU, क्रिटिकल केअर, इमर्जन्सी विभाग आणि मेडिकल-सर्जिकल युनिट यांसारख्या क्षेत्रांतील अनुभव नोकरीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढवतो.