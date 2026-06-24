बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IIT Placement 2026: नोकरीची ऑफर रद्द करणाऱ्या कंपन्यांना आयआयटीचा दणका; ३ महिन्यांचा पगार द्या, नाहीतर थेट ‘बॅन’

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:19 AM IST
जाहिरात
सारांश

IIT Placement 2026 Blacklist:'AIPC'ने विद्यार्थ्यांची नोकरी किंवा इंटर्नशिपची ऑफर रद्द करणाऱ्या ओरॅकलसह १० हून अधिक कंपन्यांना कडक चेतावणी दिली आहे. तीन महिन्यांची भरपाई न दिल्यास बंदी घातली जाईल.

ban

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

IIT Placement 2026 Blacklist: देशातील प्रमुख भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांनी (IITs) कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान विद्यार्थ्यांना नोकरीची ऑफर देऊन ती नंतर मागे घेणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. ‘ऑल आयआयटी प्लेसमेंट कमिटी’ने (AIPC) १० हून अधिक कंपन्यांना चेतावणी जारी केली आहे की, त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या ऑफर्सचा आदर करावा किंवा बाधित विद्यार्थ्यांना योग्य ती भरपाई द्यावी. विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि रोजगार सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ओरॅकल (Oracle), इंटरव्ह्यू किकस्टार्ट (Interview Kickstart) आणि सुपरएजीआय (SuperAGI) यांसह अनेक कंपन्यांवर २०२६ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या नोकरी किंवा इंटर्नशिपच्या ऑफर्स मागे घेतल्याचा आरोप आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम झाला?

कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेच सहसा असा नियमही असतो की, एकदा ऑफर स्वीकारल्यानंतर संबंधित उमेदवाराला इतर कंपन्यांच्या मुलाखतींमध्ये भाग घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत, जेव्हा एखादी कंपनी अगदी शेवटच्या क्षणी आपली ऑफर मागे घेते, तेव्हा विद्यार्थ्यांकडे नवीन संधी शोधण्यासाठी खूप कमी वेळ उरतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर आणि आर्थिक भविष्यावर होतो.

BSc Nursing Jobs in USA: भारतीय नर्ससाठी अमेरिकेत नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या पात्रता निकष आणि अटी नेमक्या काय आहेत?

आयआयटीने (IITs) कोणती चेतावणी दिली?

AIPC च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या कंपनीने योग्य कारणाशिवाय नोकरीची ऑफर मागे घेतली, तर तिला बाधित विद्यार्थ्याला तीन महिन्यांच्या पगाराएवढी भरपाई द्यावी लागेल. याशिवाय, अशा कंपन्यांविरोधात भविष्यात आणखी कडक पावले उचलली जाऊ शकतात.

कंपन्यांवर आणखी कोणती कारवाई होणार?

आर्थिक भरपाईव्यतिरिक्त, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यातील कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेतून वगळण्यात येऊ शकते, असे आयआयटीने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कंपन्यांवर त्यांनी दिलेल्या ऑफर्स गांभीर्याने घेण्याचा दबाव वाढेल.

NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

आधीही असे प्रकार घडले होते का?

गेल्या काही वर्षांत नोकरीच्या ऑफर्स रद्द करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वर्ष २०२५ मध्येही, अशाच प्रकारच्या वर्तनामुळे २० हून अधिक कंपन्यांना आयआयटीच्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, संस्था आता विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेत आहेत.

हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कॅम्पस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत गरजेचे होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास मजबूत होईल आणि कंपन्या देखील कोणतीही ऑफर देण्यापूर्वी अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेतील. आयआयटीची ही कडक भूमिका भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

Web Title: Iit placement 2026 companies ban job offers revoked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSc Nursing Jobs in USA: भारतीय नर्ससाठी अमेरिकेत नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या पात्रता निकष आणि अटी नेमक्या काय आहेत?
1

BSc Nursing Jobs in USA: भारतीय नर्ससाठी अमेरिकेत नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या पात्रता निकष आणि अटी नेमक्या काय आहेत?

BEML Recruitment 2026: आयटीआय पास असणाऱ्यांसाठी मोठी संधी! ‘BEML’ मध्ये बंपर भरती; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया
2

BEML Recruitment 2026: आयटीआय पास असणाऱ्यांसाठी मोठी संधी! ‘BEML’ मध्ये बंपर भरती; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IIT Placement 2026: नोकरीची ऑफर रद्द करणाऱ्या कंपन्यांना आयआयटीचा दणका; ३ महिन्यांचा पगार द्या, नाहीतर थेट ‘बॅन’

IIT Placement 2026: नोकरीची ऑफर रद्द करणाऱ्या कंपन्यांना आयआयटीचा दणका; ३ महिन्यांचा पगार द्या, नाहीतर थेट ‘बॅन’

Jun 24, 2026 | 10:19 AM
Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Jun 24, 2026 | 10:18 AM
Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

Jun 24, 2026 | 10:07 AM
चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा आहे? मग दीपिका पादुकोणच्या डायटिशियने सांगितलेला ‘हा’ उपाय नक्की करा, त्वचेवर येईल चमक

चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा आहे? मग दीपिका पादुकोणच्या डायटिशियने सांगितलेला ‘हा’ उपाय नक्की करा, त्वचेवर येईल चमक

Jun 24, 2026 | 10:00 AM
Malai Chaap Recipe : रेस्टाॅरंट स्टाईल मलाई चाप घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी फाॅलो करा

Malai Chaap Recipe : रेस्टाॅरंट स्टाईल मलाई चाप घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी फाॅलो करा

Jun 24, 2026 | 09:49 AM
Vithabai Narayangaonkar Real Story: प्रसूतीनंतर लगेच रंगमंच गाजवणाऱ्या विठाबाई नेमक्या कोण होत्या? वाचा सविस्तर

Vithabai Narayangaonkar Real Story: प्रसूतीनंतर लगेच रंगमंच गाजवणाऱ्या विठाबाई नेमक्या कोण होत्या? वाचा सविस्तर

Jun 24, 2026 | 09:42 AM
China-Bangladesh Relations : भारताला घेरण्याची नवी खेळी? बांगलादेशच्या ‘या’ हालचालीने वाढवली चिंता, तिस्ता प्रकल्पावर चीनचा डोळा?

China-Bangladesh Relations : भारताला घेरण्याची नवी खेळी? बांगलादेशच्या ‘या’ हालचालीने वाढवली चिंता, तिस्ता प्रकल्पावर चीनचा डोळा?

Jun 24, 2026 | 09:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा