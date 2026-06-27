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Tech Career Guide: कॉम्प्युटर सायन्सची पदवी घेताय? मग ‘या’ ३ स्पेशलायझेशन्सना द्या प्राधान्य, पुढील १० वर्षे राहतील सुरक्षित

Updated On: Jun 27, 2026 | 04:36 PM IST
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सारांश

AI Tech Career Guide: एआय (AI) च्या वाढत्या प्रभावामुळे कॉम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशा वेळी बी.टेक सीएसमधील ३ फ्युचर-प्रूफ शाखांबद्दल सविस्तर माहिती, ज्या तुमचे करिअर सुरक्षित ठेवतील.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Tech Career Guide: डिजिटल युगात आता केवळ कॉम्प्युटर सायन्सची पदवी असणे म्हणजे करिअरची गॅरंटी, असे मानणे चुकीचे ठरेल. तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने बदलत आहे. आज जी कोडिंग लोकप्रिय आहे, शक्य आहे की पुढील २ वर्षांत त्याची जागा एखादे नवीन एआय (AI) टूल घेईल. त्यामुळे शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करणारे पालक आणि विद्यार्थी सध्या चिंतेत आहेत. जर तुम्ही या वर्षी कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेक. (B.Tech in CS) करणार असाल, तर त्याच्या तीन सुरक्षित शाखांबद्दल नक्की जाणून घ्या. यामुळे मंदी आणि एआयच्या धोक्यांमधेही तुमचे करिअर सुरक्षित राहील.

कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग हा अत्यंत वैविध्यपूर्ण कोर्स आहे. या पदवीत तुम्ही स्पेशलायझेशन करू शकता, जे भविष्याच्या दृष्टीने सुरक्षित मानले जातात. स्पेशलायझेशन निवडण्यात चूक झाल्यास तुमची ४ वर्षांची मेहनत वाया जाऊ शकते आणि पुढे नोकरी शोधण्यातही अडचणी येऊ शकतात.

१) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग

या यादीत पहिले नाव अर्थातच याचे असायला हवे होते. चॅटजीपीटी (ChatGPT), सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार आणि रोबोट्सचे जग आता प्रत्यक्षात आले आहे. AI-ML ची पदवी मशीनला माणसांसारखे हुशार कसे बनवायचे हे शिकवते. येत्या १० वर्षांत प्रत्येक लहान-मोठी कंपनी आपल्या व्यवसायात एआयचा वापर करेल.

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अशा परिस्थितीत एआय इंजिनिअर (AI Engineer), संशोधक (Researcher) आणि डेटा मॉडेलर्सची (Data Modeler) मागणी सातत्याने ट्रेंडमध्ये राहील.

२) सायबर सिक्युरिटी

जसे जग ऑनलाईन होत आहे, तसे डिजिटल चोऱ्या (Digital Thefts), डेटा लीक आणि हॅकिंगचे प्रकार वाढत आहेत. कोणत्याही बँकेसाठी, सरकारी संस्थेसाठी किंवा कंपनीसाठी डेटा हाच सर्वात मौल्यवान असतो. सायबर सिक्युरिटीमध्ये पदवी घेणाऱ्या प्रोफेशनल्सचे काम हाच डेटा सुरक्षित ठेवणे हे असते. या क्षेत्रात एआय आल्यानंतरही मानवी बुद्धिमत्तेची गरज कायम राहील, कारण हॅकर्सशी लढण्यासाठी अत्यंत हुशारीने आणि रिअल-टाइममध्ये निर्णय घ्यावे लागतात.

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३) डेटा सायन्स आणि बिग डेटा अ‍ॅनालिटिक्स

आजच्या काळात डेटाची तुलना थेट सोन्याशी केली जाते. तुम्ही दिवसभर इंटरनेटवर काय शोधता, काय खरेदी करता – हा सर्व डेटा आहे. कंपन्या या डेटाचा अभ्यास करून आपली बिझनेस स्ट्रॅटेजी (व्यवसाय रणनीती) बनवतात. डेटा सायन्सच्या पदवीमध्ये या अथांग डेटाचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून कामाची माहिती काढणे शिकवले जाते. जोपर्यंत इंटरनेट राहील, तोपर्यंत डेटा तयार होत राहील आणि म्हणूनच डेटा सायंटिस्टच्या नोकरीला कधीही धोका निर्माण होणार नाही.

Web Title: Tech career guide computer science 3 future proof specializations

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Published On: Jun 27, 2026 | 04:36 PM

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