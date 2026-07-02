केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

पुणे : पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर उद्योजक केतन अग्रवाल याचा दरीत पडून झालेला मृत्यू सध्या चर्चेचा विषय आहे. देशभरात या प्रकरणावर चर्चा होत आहे. या प्रकरणात रोज नवीन खुलासेही समोर येत आहेत. अशातच आता केतन अग्रवालला टक्कल होते म्हणून लग्न करायचे नव्हते, असे सियाने पोलिस तपासात सांगितले आणि हाच धागा पकडून डॉ. मुस्कान सोनी हिने केतनची खिल्ली उडवली होती. मात्र असे करणे डॉ. सोनीला चांगलेच महागात पडले असून, तिच्यावर ऑल इंडिया डेंटल स्टुडंट्स अॅण्ड सर्जन्स असोसिएशनने शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. तसेच पाच वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले आहे.
केतन अग्रवालच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, डॉ. सोनी यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेची थट्टा करणारी एक ‘स्टोरी’ पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. संघटनेने ही पोस्ट अत्यंत आक्षेपार्ह, अपमानजनक आणि संघटनेच्या नैतिक मूल्यांशी विसंगत असल्याचे मानले.
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मुस्कान नेमके काय म्हणाली?
डेंटल असलेल्या डॉ. मुस्कान सोनी हिच्या व्हायरल व्हिडीओमध्ये असे ऐकू येतेय की, तो माणूस टक्कल असलेला होता. अशा पुरुषांनी मरायलाच हवे, दोन जणांचा मृत्यू झालाय आणि संपूर्ण समाज दहशतीखाली आहे’, हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आणि मुस्कान सोनीला जोरदार ट्रोल केले जाऊ लागले. ट्रोलिंग वाढल्यानंतर सोनीने एक व्हिडीओ शेअर केला आणि माफी मागितली. इतक्या संवेदनशील विषयाची थट्टा करण्याचा तिचा कोणताही हेतू नव्हता, असं तिनं स्पष्ट केले.
मी वापरलेल्या शब्दांसाठी मनापासून माफी मागते. लिंगाच्या आधारावर मी कधीही कोणाचाही अवमान करत नाही. मी माझ्या पोस्ट्समध्ये #ihatemen हा हॅशटॅग वापरते हे खरंय. तो काढून टाकण्याची माझी तयारी आहे. मात्र, माझ्या आयुष्यात घडलेल्या काही विशिष्ट घटनांमुळेच मला हा हॅशटॅग वापरावा लागला. – डॉ. मुस्कान सोनी.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण
पुण्यातील नामांकित बिझनेसमन विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा केतन अग्रवाल याचा गेल्या महिन्या, 18 जून रोजी लोहगडावरून खाली कोसळून मृत्यू झाला. आधी सर्वांना हा अपघात वाटत होता,मात् केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा मित्र चेतन चौधरी यांनीच कट रचून त्याला खाली ढकलून त्याची हत्या केली अशी माहिती समोर आल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला. दोन्ही आरोपींनी केतनला किल्ल्यातील एका उंच ठिकाणी नेऊन, तिथून त्याला खोल दरीत ढकलले. घटनेनंतर, आरोपींनी मोठ्या चलाखीने केतन घसरून झालेला अपघात असल्याचे भासवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे आणि कॉल डिटेल्स तपासल्यावर आणि कसून चौकशी केल्यावर सत्य उघडकीस येऊ लागलं. केतनचा अपघात नसून, एक पूर्वनियोजित, खुनी कट असल्याचे निष्पन्न झाले.