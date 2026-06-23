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पुण्यात खळबळ! स्टील व्यवसायिकाच्या दुकानावर गोळीबार; आरोपी दुचाकीवरून फरार

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

पुण्यातील फुरसुंगी येथील मंतरवाडी फाटा परिसरात एका स्टील व्यावसायिकाच्या दुकानाच्या गेटवर अज्ञातांनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (दि.22) रात्री साडे दहाच्या सुमारास घडली आहे.

पुण्यात खळबळ! स्टील व्यवसायिकाच्या दुकानावर गोळीबार; आरोपी दुचाकीवरून फरार

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पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीि वाढली असून, दररोज पुण्यातही गुन्हेगारीच्या घटना घडत आहेत. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यातील फुरसुंगी येथील मंतरवाडी फाटा परिसरात एका स्टील व्यावसायिकाच्या दुकानाच्या गेटवर अज्ञातांनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (दि.22) रात्री साडे दहाच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, गोळीबाराचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

 

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी संबंधित स्टील व्यावसायिकाच्या दुकानासमोर येत दुकानाच्या गेटवर तीन ते चार राऊंड फायर केले. त्यानंतर गोळीबार करणारे आरोपी दुचाकीवरून पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांसह गुन्हे शाखेच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गोळीबारामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. व्यावसायिकाला धमकी देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार घडवून आणण्यात आला की अन्य काही कारण आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन आरोपींचा माग काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

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जुन्या भांडणाच्या कारणावरून टोळक्याचा तरुणावर हल्ला

जुन्या भांडणाच्या कारणावरून एका टोळक्याने एका तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना रविवारी (२१ जून) दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास, चिखली येथील भाजी मंडई रोड व साने चौक येथे घडली आहे. याबाबत विनायक उर्फ बाबू राजू ननावरे (वय२४, सुदर्शन नगर, साने चौक, चिखली) यांनी चिखली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सिद्धार्थ धाईजे (२१, अंठाजनगर, निगडी), शिवशंकर श्रीमंगल (२०, मेंदळवाडी, चाकण) आणि त्यांच्या इतर दोन अनोळखी मित्रांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सिद्धार्थ आणि शिवशंकर या दोघांना अटक केली आहे. आरोपी आणि त्यांच्या दोन अनोळखी मित्रांनी फिर्यादीला जुन्या भांडणाच्या रागातून जीवे मारण्याच्या उद्देशाने कोयत्याने डोक्यावर व हातावर वार करून गंभीर जखमी केले. तसेच फिर्यादीचा मित्र ऋतीक कसाळकर याला कानाखाली मारली. आरोपींनी तिथून निघून जाताना कोयते हवेत उगारून लोकांना “समोर याल तर एकेकाला बघून घेईल” अशी धमकी देऊन परिसरात दहशत माजवली. चिखली पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

Web Title: A shocking incident of a shooting at a steel merchants shop has occurred in pune

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:40 AM

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