मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mysore News With The Wedding Just Two Days Away The Funeral Processions Of The Bride And Her Parents Set Out From The House What Was The Reason

Mysore News: लग्नाला अवघे 2 दिवस बाकी, पण घरातून नवरी मुलगी आणि आई-वडिलांची निघाली अंत्ययात्रा; कारण काय?

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:08 AM IST
जाहिरात
सारांश

कर्नाटकच्या म्हैसूर जिल्ह्यात लग्नाच्या अवघ्या 2 दिवस आधी धक्कादायक घटना घडली. 21 वर्षीय रक्षिता आणि तिचे आई-वडील शिवन्ना व नागरत्ना यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली. रक्षिताच्या लग्नाला विरोध करणाऱ्या एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या युवकामुळे कुटुंब मानसिक तणावात असल्याचा संशय आहे. पोलिसांना सुसाईड नोट सापडली असून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लग्नाच्या दोन दिवस आधी नवरीसह आई-वडिलांची आत्महत्या.
  • सुसाईड नोटमध्ये युवकावर जबाबदार असल्याचा आरोप.
  • पोलिसांकडून मोबाईल चॅट्स आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारे तपास सुरू.
म्हैसूर: कर्नाटकच्या म्हैसूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या घरातून लेकीची वरात निघणारी होती त्याच घरातून तिघांची अंतयात्रा निघाल्याचे समोर आले आहे. ही मन सुन्न करणारी घटना कर्नाटकच्या म्हैसूर जिल्ह्यातील हालेकेम्पय्यन हुंडी गावात घडली. लग्नाला फक्त दोन दिवस शिल्लक होते. घरात सगळे आनंदी होते, मात्र त्याच घरातून नवरी मुलगी आणि आई- वडिलांची अंतयात्रा निघाली. असं काय घडलं की तिघांचा मृत्यू झाला. जाणून घ्या….

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील नवरी मुलीचे नाव रक्षिता (२१) असे आहे. तर शिवन्ना, त्यांची पत्नी नागरत्ना (45) असे आहे. अवघ्या काही तासात रक्षितच्या डोक्यावर अक्षदा पडणार होते. लग्न अवघ्या २ दिवस आधी नववधू आणि तिच्या आई-वडिलांनी सामूहिक आत्महत्या केली. घरात सनई-चौघडे वाजण्यापूर्वीच संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या केली. या तिघांनी जेवणार विष कालवून आपली जिवन संपवले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक सुसाईड नोट जप्त केली आहे. या सुसाईड नोटमधून त्यांनी आत्महत्या कारण्यामागेचे कारण समोर आले आहे.

Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

कारण काय?

उल्लास गौडा नावाचा युवक रक्षिताशी लग्न करण्यास इच्छुक होता. त्याचं तिच्या सोबत एकतर्फी प्रेम होतं. तिचं लग्न ठरलं आहे हे त्याला सहन होत नव्हतं. त्यातूनच त्याने रक्षिताच्या कुटुंबीयांना त्रास देण्यास सुरूवात केली. त्यातून हे संपूर्ण कुटुंब मानसिक तणावात होतं. तो ऐवढ्यावरच थांबला नाही. तर त्याने रक्षिताच्या होणाऱ्या नवऱ्याला ही तिच्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या. काही फोटो आणि मेसेज ही पाठवले. या घटनेमुळे रक्षिताचे कुटुंब हादरून गेले होते. यामुळे आपली समाजात बदनामी होईल. शिवाय लग्न ही तुटेल अशी भिती त्यांना सतावत होती. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय आहे.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिन्ही मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलिसांनी सुसाईड नोट जप्त केली आहे. त्यात थेट उल्लास गौडा याला या आत्महत्येसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. फरार आरोपीचा शोध पोलीस करत आहे.

Triple Murder Case: १६ वर्षांच्या मुलाने भाऊ, वहिणी आणि ३ वर्षांच्या भाच्याची केली निघृण हत्या, धक्कादायक कारण समोर…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कर्नाटकच्या म्हैसूर जिल्ह्यातील हालेकेम्पय्यन हुंडी गावात घडली.

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्ती कोण होत्या?

    Ans: रक्षिता (21), तिचे वडील शिवन्ना आणि आई नागरत्ना यांनी आत्महत्या केली.

  • Que: आत्महत्येमागे काय कारण सांगितले जात आहे?

    Ans: रक्षितावर एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या युवकाकडून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

Web Title: Mysore news with the wedding just two days away the funeral processions of the bride and her parents set out from the house what was the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून
1

Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Nagpur Crime: संतापजनक! मदरसा शिक्षकाकडून 10 अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण; आरोपी फरार
2

Nagpur Crime: संतापजनक! मदरसा शिक्षकाकडून 10 अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण; आरोपी फरार

Solapur Crime News: शेतजमिनीच्या वादातून 55 वर्षीय शेतकऱ्याची तलवारीने हत्या; सख्ख्या भावानेच केला सपासप वार
3

Solapur Crime News: शेतजमिनीच्या वादातून 55 वर्षीय शेतकऱ्याची तलवारीने हत्या; सख्ख्या भावानेच केला सपासप वार

Ratnagiri Accident: खेडशी येथे काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू
4

Ratnagiri Accident: खेडशी येथे काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mysore News: लग्नाला अवघे 2 दिवस बाकी, पण घरातून नवरी मुलगी आणि आई-वडिलांची निघाली अंत्ययात्रा; कारण काय?

Mysore News: लग्नाला अवघे 2 दिवस बाकी, पण घरातून नवरी मुलगी आणि आई-वडिलांची निघाली अंत्ययात्रा; कारण काय?

Jun 23, 2026 | 11:08 AM
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ‘तृणमूल’च्या अध्यक्षपदावरून ममता बॅनर्जींनाच हटवले

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ‘तृणमूल’च्या अध्यक्षपदावरून ममता बॅनर्जींनाच हटवले

Jun 23, 2026 | 11:08 AM
CRPF vs BSF Difference: CRPF की BSF मधील नेमका फरक काय? कोणत्या जवानांना जास्त पगार मिळतो? पाहा संपूर्ण आकडेवारी

CRPF vs BSF Difference: CRPF की BSF मधील नेमका फरक काय? कोणत्या जवानांना जास्त पगार मिळतो? पाहा संपूर्ण आकडेवारी

Jun 23, 2026 | 10:57 AM
‘मी याचं उत्तर देणार नाही’, Salman Khan -संजय दत्तबद्दल प्रश्न ऐकताच का संतापला Riteish Deshmukh? व्हिडिओ व्हायरल

‘मी याचं उत्तर देणार नाही’, Salman Khan -संजय दत्तबद्दल प्रश्न ऐकताच का संतापला Riteish Deshmukh? व्हिडिओ व्हायरल

Jun 23, 2026 | 10:55 AM
आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी पदार्थ! कोकम बटरच्या वापरामुळे त्वचेसह केसांना होतील भरमसाट फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी पदार्थ! कोकम बटरच्या वापरामुळे त्वचेसह केसांना होतील भरमसाट फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

Jun 23, 2026 | 10:51 AM
धावत्या रेल्वेत झाली महिलेची प्रसुती, पहिल्या मुलाने रेल्वेत तर दुसऱ्याने रुग्णवाहिकेत घेतला जन्म; घटनेचा Video Viral

धावत्या रेल्वेत झाली महिलेची प्रसुती, पहिल्या मुलाने रेल्वेत तर दुसऱ्याने रुग्णवाहिकेत घेतला जन्म; घटनेचा Video Viral

Jun 23, 2026 | 10:48 AM
‘F’ Letter Name Personality: स्वभावाने प्रचंड रोमँटिक असतात या व्यक्ती, आनंदी जीवन जगण्याचं रहस्य

‘F’ Letter Name Personality: स्वभावाने प्रचंड रोमँटिक असतात या व्यक्ती, आनंदी जीवन जगण्याचं रहस्य

Jun 23, 2026 | 10:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा