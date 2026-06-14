Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Aanchal Mamidwar Breaks Silence After Leaving Saksham House Makes Serious Allegations

‘तो मला चुकीचा स्पर्श करतो’, सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

Saksham Tate Death Case : प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न करणाऱ्या आंचलने अलिकडेच सक्षमचे घर सोडले असून ती तिच्या आजीकडे राहत असल्याची माहिती आहे. घर सोडण्यामागील कारणांबाबत आंचलने काही गंभीर दावे केले असून त्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

'तो मला चुकीचा स्पर्श करतो', सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचलने काही गंभीर आरोप करत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
  • घर सोडण्यापूर्वी संबंधित बाबींची माहिती पोलिसांना दिल्याचा दावा आंचलने केला आहे.
  • आंचल आणि सक्षमच्या कुटुंबीयांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न करणाऱ्या सक्षम हत्या प्रकरणाने एक वेगळेच वळण घेतले आहे. वडिल आणि भावाकडून प्रियकराचा खून झाल्यानंतर नांदेडच्या आंचलने आजन्म त्याची पत्नी म्हणून राहण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी आपले घर सोडून आंचल सक्षमच्या घरी देखील रहायला गेली. अशातच नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार अवघ्या तीन महिन्यांतच आंचलने सक्षमचे घर सोडले असून ती आता माहेरी आज्जीच्या घरी परतली आहे. आंचल घर सोडून गेल्याने सक्षमच्या आईकडून नाराजी व्यक्त केली गेली असून याच्या प्रतिउत्तरात आंचलने घर सोडण्यामागचे कारण आता स्पष्ट केले आहे.

Nanded Crime: सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

आंचलने केले धक्कादायक आरोप

घर सोडून आल्यानंतर आंचलने यामागचे कारण स्पष्ट केले. तिने सांगितलं की, सक्षमचा लहान भाऊ तिच्यासोबत गैरवर्तन करतो. चुकीचा स्पर्श, आयोग्य वर्तन या सर्वांना कंटाळून तिने घर सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिने सांगितले. सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल आपल्या आजीकडे रहायला गेल्याचे तिने स्पष्ट केले. सक्षमच्या आईने म्हटले की, आंचल त्यांना आजीची तब्बेत खराब झाल्याचे सांगत काही दिवस रहायले गेली ती परत घरी आलीच नाही.

पोलिसांना दिला होती कल्पना

आंचलच्या म्हणण्यानुसार, सक्षमचा भाऊ तिच्यासोबत गैरवर्तन करत असल्याची बाब तिने कुटुंबासमोर याआधीच मांडली होती. पण सक्षमच्या कुटुंबाने तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही. पुढे काही माझ्यासोबत चुकीचे घडले तरी कुटुंब माझ्यावर विश्वास ठेवणार नाही आणि म्हणूनच मी घर सोडण्याचा निर्णय घेतला अशी प्रतिक्रिया आंचलने दिली. इतकंच नाही तर घर सोडण्याआधी तिने पोलिसांनाही याची माहिती दिली. पोलिसांनी स्वतः तिला तिच्या घरी सोडल्याचे आंचलने स्पष्ट केले आहे.

सक्षमच्या आईचे आरोप फेटाळले

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आंचलने सांगितले की, “सक्षमची आई मला सोडायला आली नाही. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मला घरी सोडले. त्यांनी मला माझ्या आजीच्या हवाली केलं. सक्षमच्या आईने म्हणणं आहे की, मी माझ्या काकांच्या दबावात येऊन पुन्हा घरी परतले पण तस काही नाहीये. मी सज्ञान आहे. मी स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊ शकते. मला तिकडे त्रास होत असल्याने मी घरी निघून आले” असा आरोप आंचलने सक्षमच्या कुटुंबावर लावला आहे.

तुम्हीही बाहेर जाताना घराची चावी अशाप्रकारे ठेवताय? तर थांबा; ‘इथं’ झाली मोठी चोरी

नक्की काय घडलं होत?

प्रियकर सक्षमच्या हत्येनंतर आंचलने आरोपी असलेल्या आपल्या भाऊ आणि वडिलांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. तसेच, आयुष्यभर सक्षमची पत्नी म्हणून राहणार असल्याचे सांगत तिने त्याच्या नावाचे कुंकूही लावले होते. या भूमिकेमुळे हे प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले होते. मात्र, मार्च महिन्यात आंचलने सक्षमचे घर सोडल्याने पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चर्चा रंगू लागली. त्यानंतर सक्षमच्या आईने एका मुलाखतीत आंचलबाबत अनेक दावे केले. आता त्या दाव्यांना उत्तर देत आंचलनेही आपली बाजू मांडली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या मालिकेमुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

 

Web Title: Aanchal mamidwar breaks silence after leaving saksham house makes serious allegations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुम्हीही बाहेर जाताना घराची चावी अशाप्रकारे ठेवताय? तर थांबा; ‘इथं’ झाली मोठी चोरी
1

तुम्हीही बाहेर जाताना घराची चावी अशाप्रकारे ठेवताय? तर थांबा; ‘इथं’ झाली मोठी चोरी

भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना
2

भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना

धाराशिवमध्ये खळबळ! तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्ती विवाह; मोटारसायकलवर बसवून नेले अन्…
3

धाराशिवमध्ये खळबळ! तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्ती विवाह; मोटारसायकलवर बसवून नेले अन्…

बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं ‘लवकरच तुझ्याजवळ येतोय’
4

बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं ‘लवकरच तुझ्याजवळ येतोय’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘तो मला चुकीचा स्पर्श करतो’, सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

‘तो मला चुकीचा स्पर्श करतो’, सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

Jun 14, 2026 | 03:07 PM
टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!

टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!

Jun 14, 2026 | 03:06 PM
Ayushman Card: मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती, ५ लाखांचे विमा संरक्षण!

Ayushman Card: मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती, ५ लाखांचे विमा संरक्षण!

Jun 14, 2026 | 03:04 PM
Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! ‘या’ गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! ‘या’ गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Jun 14, 2026 | 03:00 PM
Operation Tigerच्या चर्चांदरम्यान ‘मातोश्री’वर ठाकरे गटाची महत्त्वाची बैठक; कोण उपस्थित, कोण गैरहजर?

Operation Tigerच्या चर्चांदरम्यान ‘मातोश्री’वर ठाकरे गटाची महत्त्वाची बैठक; कोण उपस्थित, कोण गैरहजर?

Jun 14, 2026 | 02:57 PM
KVS Language Policy: केंद्रीय विद्यालयाचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांना संस्कृतसाठी मिळणार स्वतंत्र सेक्शन? काय आहे नवीन नियम?

KVS Language Policy: केंद्रीय विद्यालयाचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांना संस्कृतसाठी मिळणार स्वतंत्र सेक्शन? काय आहे नवीन नियम?

Jun 14, 2026 | 02:56 PM
छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे

छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे

Jun 14, 2026 | 02:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा