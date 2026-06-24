Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

काय घडलं नेमकं?
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात तीन दिवसांपूर्वी घडलेल्या विलास घुले याची हत्या करण्यात आली. विलास घुले हा हॉटेल चालक होता. तो हॉटेलमध्ये भांडण झालं असतांना मध्यस्थी करण्यासाठी गेला. मात्र आरोपींनी त्याच्यावर धारधार शाश्त्राने वार करत हल्ला चढवला. यात विलास घुले हा गंभीर जखमी झाला आणि रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता.
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धनंजय मुंडेंनी दिले निवेदन
मंगळवारी विलास घुले यांचा मृतदेह नऊ तास पोलीस ठाण्यासमोर ठेवण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपींना अटक करावी या मागणीसाठी गेले तीन दिवस रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत होते. या प्रकरणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मृत विलास घुले यांच्या हत्या प्रकरणी सखोल तपास करून हत्या प्रकरणातील सर्व दोषींना अटक करून शिक्षा व्हावी याबाबत लेखी स्वरूपात धनंजय मुंडे यांनी निवेदन दिले.
याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांना फोन करून वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याची माहिती हाके यांनी दिली. यावेळी आंदोलकांच्या भावना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. यांनतर रमेश घुले यांचा पुरवणी जबाब पोलिसांनी नोंदवून घेतला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी उपस्थित नातेवाईकांना दिले. तर रात्री उशिरा 11.00 वा.आंदोलन स्थगित करत विलास घुले यांच्या पार्थिवावर टाकळी शिवारात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
खासदार बजरंग सोनवणेंच्या पुत्रालाही अटक?
या प्रकरणात खासदार बजरंग सोनवणे यांचा मुलगा सौरभ सोनवणे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आंदोलक करत होते. त्यानुसार आता पुरवणी जबाब घेण्यात आला असून यामध्ये चौकशी करून पुढील कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक नवनीत कावँत यांनी दिलीय. आतापर्यंत या प्रकरणात नऊ पैकी सहा आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे. अजूनही हजारो लोक केज पोलीस ठाण्यात थिया मांडून बसले असून
न्यायासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
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Ans: हे प्रकरण बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात घडले.
Ans: धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
Ans: पोलिसांनी 9 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून 6 आरोपींना अटक केली आहे.