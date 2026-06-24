बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Political Activity Intensifies Regarding The Vilas Ghule Murder Case Dhananjay Munde Meets The Chief Minister And The Role Of The Mps Son Is Also Being Investigated

Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:07 AM IST
जाहिरात
सारांश

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले हत्या प्रकरणाने राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. हत्येच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनानंतर धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणात 9 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल असून 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विलास घुले हत्या प्रकरणात न्यायासाठी नातेवाईकांचे आंदोलन.
  • धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे सखोल तपासाची मागणी केली.
  • पोलिसांकडून 9 आरोपींविरोधात कारवाई, 6 आरोपी अटकेत.
बीड: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले हत्या प्रकरणाने आता राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. हत्येच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर या प्रकरणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. चाकू हल्ल्यात झालेल्या विलास घुले यांच्या हत्येनंतर नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी आरोपींच्या अटकेसाठी आंदोलन छेडले होते. तब्बल 9 तास मृतदेह पोलीस ठाण्यासमोर ठेवून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणात नऊ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल असून आतापर्यंत सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच काही नावांबाबत चौकशीची मागणी होत असून, पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.

काय घडलं नेमकं?

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात तीन दिवसांपूर्वी घडलेल्या विलास घुले याची हत्या करण्यात आली. विलास घुले हा हॉटेल चालक होता. तो हॉटेलमध्ये भांडण झालं असतांना मध्यस्थी करण्यासाठी गेला. मात्र आरोपींनी त्याच्यावर धारधार शाश्त्राने वार करत हल्ला चढवला. यात विलास घुले हा गंभीर जखमी झाला आणि रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता.

Hit and Run Case : नागपुरात ‘हिट अँड रन’; दोघांचा मृत्यू, अपघातानंतर चालक पसार

धनंजय मुंडेंनी दिले निवेदन

मंगळवारी विलास घुले यांचा मृतदेह नऊ तास पोलीस ठाण्यासमोर ठेवण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपींना अटक करावी या मागणीसाठी गेले तीन दिवस रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत होते. या प्रकरणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मृत विलास घुले यांच्या हत्या प्रकरणी सखोल तपास करून हत्या प्रकरणातील सर्व दोषींना अटक करून शिक्षा व्हावी याबाबत लेखी स्वरूपात धनंजय मुंडे यांनी निवेदन दिले.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांना फोन करून वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याची माहिती हाके यांनी दिली. यावेळी आंदोलकांच्या भावना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. यांनतर रमेश घुले यांचा पुरवणी जबाब पोलिसांनी नोंदवून घेतला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी उपस्थित नातेवाईकांना दिले. तर रात्री उशिरा 11.00 वा.आंदोलन स्थगित करत विलास घुले यांच्या पार्थिवावर टाकळी शिवारात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

खासदार बजरंग सोनवणेंच्या पुत्रालाही अटक?

या प्रकरणात खासदार बजरंग सोनवणे यांचा मुलगा सौरभ सोनवणे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आंदोलक करत होते. त्यानुसार आता पुरवणी जबाब घेण्यात आला असून यामध्ये चौकशी करून पुढील कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक नवनीत कावँत यांनी दिलीय. आतापर्यंत या प्रकरणात नऊ पैकी सहा आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे. अजूनही हजारो लोक केज पोलीस ठाण्यात थिया मांडून बसले असून
न्यायासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

Pune Crime: ‘तू मला वाढदिवशीच सोडून गेलास…’ इन्स्टाग्रामवर प्रेमाचा दिखावा अन्….; केतन अग्रवाल प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विलास घुले हत्या प्रकरण कुठे घडले?

    Ans: हे प्रकरण बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात घडले.

  • Que: धनंजय मुंडेंनी कोणाची भेट घेतली?

    Ans: धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी 9 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून 6 आरोपींना अटक केली आहे.

Web Title: Beed political activity intensifies regarding the vilas ghule murder case dhananjay munde meets the chief minister and the role of the mps son is also being investigated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 10:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: ‘तू मला वाढदिवशीच सोडून गेलास…’ इन्स्टाग्रामवर प्रेमाचा दिखावा अन्….; केतन अग्रवाल प्रकरणात धक्कादायक खुलासे
1

Pune Crime: ‘तू मला वाढदिवशीच सोडून गेलास…’ इन्स्टाग्रामवर प्रेमाचा दिखावा अन्….; केतन अग्रवाल प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

Latur Crime: आधी प्रेमसंबंध, मग मालमत्तेचा वाद… शेवटी तोंडावर उकळते तेल; उदगीरच्या घटनेने खळबळ
2

Latur Crime: आधी प्रेमसंबंध, मग मालमत्तेचा वाद… शेवटी तोंडावर उकळते तेल; उदगीरच्या घटनेने खळबळ

Delhi Crime News: फुटपाथवरून उचललं, जंगलात नेलं अन्… 11 वर्षीय मुलीच्या हत्येने संतापाची लाट
3

Delhi Crime News: फुटपाथवरून उचललं, जंगलात नेलं अन्… 11 वर्षीय मुलीच्या हत्येने संतापाची लाट

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

Beed: विलास घुले हत्या प्रकरणावर राजकीय हालचालींना वेग; धनंजय मुंडेंची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट, खासदार पुत्राच्या भूमिकेचीही चौकशी

Jun 24, 2026 | 10:07 AM
चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा आहे? मग दीपिका पादुकोणच्या डायटिशियने सांगितलेला ‘हा’ उपाय नक्की करा, त्वचेवर येईल चमक

चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा आहे? मग दीपिका पादुकोणच्या डायटिशियने सांगितलेला ‘हा’ उपाय नक्की करा, त्वचेवर येईल चमक

Jun 24, 2026 | 10:00 AM
Malai Chaap Recipe : रेस्टाॅरंट स्टाईल मलाई चाप घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी फाॅलो करा

Malai Chaap Recipe : रेस्टाॅरंट स्टाईल मलाई चाप घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी फाॅलो करा

Jun 24, 2026 | 09:49 AM
Vithabai Narayangaonkar Real Story: प्रसूतीनंतर लगेच रंगमंच गाजवणाऱ्या विठाबाई नेमक्या कोण होत्या? वाचा सविस्तर

Vithabai Narayangaonkar Real Story: प्रसूतीनंतर लगेच रंगमंच गाजवणाऱ्या विठाबाई नेमक्या कोण होत्या? वाचा सविस्तर

Jun 24, 2026 | 09:42 AM
China-Bangladesh Relations : भारताला घेरण्याची नवी खेळी? बांगलादेशच्या ‘या’ हालचालीने वाढवली चिंता, तिस्ता प्रकल्पावर चीनचा डोळा?

China-Bangladesh Relations : भारताला घेरण्याची नवी खेळी? बांगलादेशच्या ‘या’ हालचालीने वाढवली चिंता, तिस्ता प्रकल्पावर चीनचा डोळा?

Jun 24, 2026 | 09:36 AM
Vitthal Katha: पंढरपुरात विठ्ठलाचे आगमन, कसे पडले नाव? जाणून घ्या कथा

Vitthal Katha: पंढरपुरात विठ्ठलाचे आगमन, कसे पडले नाव? जाणून घ्या कथा

Jun 24, 2026 | 09:36 AM
BSc Nursing Jobs in USA: भारतीय नर्ससाठी अमेरिकेत नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या पात्रता निकष आणि अटी नेमक्या काय आहेत?

BSc Nursing Jobs in USA: भारतीय नर्ससाठी अमेरिकेत नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या पात्रता निकष आणि अटी नेमक्या काय आहेत?

Jun 24, 2026 | 09:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा