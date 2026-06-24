Pune Crime: ‘तू मला वाढदिवशीच सोडून गेलास…’ इन्स्टाग्रामवर प्रेमाचा दिखावा अन्….; केतन अग्रवाल प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

सर्प्राइजची व्हिडीओ आणि फोटो शेअर
केतन अग्रवाल आपल्या होणाऱ्या पत्नी सिया गोयलवर मनापासून प्रेम करत होता. तिच्या प्रत्येक आनंदाची काळजी घेणारा केतन लग्नानंतरच्या नव्या आयुष्याची स्वप्ने रंगवत होता. सियाच्या वाढदिवसानिमित्त त्याने विशेष नियोजन केले होते. वाढदिवसाच्या एक महिना आधीच त्याने तिच्यासाठी खास सरप्राईजची तयारी केली होती. या क्षणांचे व्हिडिओ आणि फोटो स्वतः सियाने सोशल मीडियावर शेअर केले होते.
व्हिडीओमध्ये काय?
18 मे रोजी शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये केतन सियाला अलिशान कारमध्ये फिरायला घेऊन जाताना दिसतो. तिच्यासाठी फुले, भेटवस्तू आणि खास सजावट करून तो तिला आनंदी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. त्यानंतर एका रेस्टॉरंटमध्ये दोघांनी वाढदिवसाचे सेलिब्रेशनही केले होते. या व्हिडिओमध्ये दोघांमधील प्रेम आणि जिव्हाळा स्पष्टपणे दिसून येत होता.
तू मला माझ्या वाढदिवशीच सोडून गेलास…
मात्र, या आनंदी चित्रामागे काही वेगळे वास्तव दडले होते. कारण, याच व्हिडिओनंतर अवघ्या एका महिन्यात केतनचा संशयास्पद मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर सियाने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत “तू मला माझ्या वाढदिवशीच सोडून गेलास” अशा आशयाचा संदेश लिहिला होता. आता हा व्हिडिओ आणि पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
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वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी आग्रह
मिळालेल्या माहितीनुसार, सियाने तिच्या वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगला जाण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानुसार दोघे तेथे गेले. सुरुवातीला फोटो काढताना केतनचा पाय घसरून तो दरीत पडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पोलिसांना संशय आला आणि रहस्य उलगडण्यासाठी पोलिसांनी किल्ल्याच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी सुरू केली. तेव्हा पोलिसांना एका संशयित तरुणाच्या हालचाली दिसल्या.१७ जूनला लोणावळ्यात प्रचंड उकाडा आणि कडक ऊन असतांनाही एक तरुण अंगात जाडजूड ‘हुडी’ (जॅकेट) घालून वावरत होता. त्याने कानात हेडफोन घातले होते आणि हुडीच्या साहाय्याने तो स्वतःचा चेहरा लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होता. भर उन्हातल्या या अजब पेहरावाने पोलिसांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि तपासाची चक्रे वेगाने फिरली.
तेव्हा या संशयित तरुणाचा माग काढत पोलिसांना सिया गोयलच्या क्रूर कटाचा पर्दाफाश झाला. तिने आपल्या प्रियकराशी मिळून केतनला कायमचे संपवण्याचा कट रचला होता. ठरल्याप्रमाणे १८ जूनला सिया केतनला घेऊन लोहगडाच्या एका निर्जन कड्यावर पोहोचली. तिथे आजूबाजूला कोणीही नसल्याची खात्री करून, सियाने तिच्या ‘हुडी’ घातलेल्या मित्राच्या मदतीने केतनला थेट दरीत ढकलून दिले.
35 वर्षांपासून मैत्री
केतनच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्रवाल आणि गोयल कुटुंबांमध्ये गेल्या 35 वर्षांपासून मैत्रीपूर्ण संबंध होते. या विश्वासाच्या आधारावरच दोघांचे लग्न ठरवण्यात आले होते. केतन आणि सिया यांचा साखरपुडा यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झाला होता, तर नोव्हेंबरमध्ये त्यांचा विवाह होणार होता. लग्नासाठी राजस्थानमधील उदयपूर येथे भव्य सोहळ्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी आलिशान महाल बुक करण्यात आला होता. पाहुण्यांच्या प्रवासासाठी खासगी विमानांची व्यवस्था करण्याची तयारीही सुरू होती. दोन्ही कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण असताना ही घटना घडली.
तपास सुरु
दरम्यान, तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणातील सर्व पैलूंची चौकशी सुरू असून, अधिकृत तपास पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण सत्य समोर येणार आहे. केतनच्या कुटुंबीयांनी मात्र आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाने राज्यभरात मोठी चर्चा निर्माण झाली असून, तपासाच्या पुढील निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला.
Ans: फोटो काढताना पाय घसरून केतन दरीत पडल्याचे सांगण्यात आले होते.
Ans: लिस तपासात ही घटना अपघात नसून संशयास्पद असल्याचे समोर आले असून चौकशी सुरू आहे.