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Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:12 AM IST
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सारांश

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या हॉटेल चालक विलास घुले यांची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. कदमवाडी फाटा येथील हॉटेलसमोर झालेल्या वादानंतर आरोपींनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला असून या प्रकरणी 9 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • केज तालुक्यात हॉटेल चालक विलास घुले यांची हत्या.
  • वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या विलास घुले यांच्यावर चाकूने हल्ला.
  • आरोपींच्या अटकेसाठी नातेवाईकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या हॉटेल चालकाचा चाकू भोसकून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना केज परिसरात घडली. या प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नातेवाईकांनी आरोपींना तात्काळ अटक कारण्याची मागणी करत पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दोन वेळा रस्ता रोको आंदोलन देखील करण्यात आल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कदमवाडी फाट्यावरील ‘हॉटेल गावकरी’समोर घडली २० जूनला ही घटना घडली.

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काय घडलं नेमकं?

विलास घुले असे हत्या झालेल्या हॉटेल चालकाचे नाव आहे. हॉटेल चालक विलास घुले, आकाश चाळक, उमेश माने आणि स्वयंपाकी गणेश शुक्ला हे हॉटेलवर बसलेले असताना पांढऱ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओमधून बाबासाहेब कदम, मंगेश कदम, रामेश्वर गायकवाड आणि त्यांचे इतर नातेवाईक तेथे आले. त्यावेळी अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून बाबासाहेब कदम यांनी उमेश माने याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. जीव वाचवण्यासाठी उमेश माने केजच्या दिशेने पळाला, त्याला वाचवण्यासाठी नितीन घुले आणि हॉटेल मालक विलास घुले हे देखील त्याच्या मागे धावले.

उपचारादरम्यान मृत्यू

त्यावेळी बाबासाहेब कदम सोबत असलेल्या इतर ८ जणांनी रेणु बारसमोरील बंद समर्थ बिअर बारजवळ नितीन आणि विलास घुले यांना अडवले. सर्वानी मिळून विलास घुले यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. याचवेळी बाबासाहेब कदम यांनी सोबतच आणलेला चाकू काढला आणि नितीन घुले यांच्या डोळ्यासमोरच विलास घुले यांच्या पोटात खुपसला. विलास घुले हे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. तात्काळ त्यांना केज येथील शासकीय रुगालयात नेण्यात आले. तेथून पुढील उपचारासाठी त्यांना अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तित्तर ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

गुन्हा दाखल

बाबासाहेब कदम, मंगेश कदम, रामेश्वर गायकवाड, शुभम गायकवाड, भैय्यासाहेब गायकवाड,अजय उर्फ बंकट कदम, नवनाथ कदम, दीपक कदम आणि संतोष कदम या नऊ जणांविरुद्ध केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील तीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान उर्वरित आरोपींना अटक करावी अशी मागणी धरत संतप्त नातेवाईक व स्थानिकांनी केज पोलीस स्टेशनसमोर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ठिय्या देत आंदोलन केले. यामुळे रस्ता रोकोमुळे काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या हॉटेल चालकाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत हॉटेल चालकाचे नाव विलास घुले असे आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील कदमवाडी फाटा येथील हॉटेलसमोर घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी 9 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून काही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: Beed crime lost his life while trying to break up a fight hotel owner stabbed to death while intervening

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Published On: Jun 23, 2026 | 10:12 AM

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