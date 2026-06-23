Delhi Crime News: फुटपाथवरून उचललं, जंगलात नेलं अन्… 11 वर्षीय मुलीच्या हत्येने संतापाची लाट

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित मुलगी ही नवी दिल्लीतील मेहरौली भागात राहणारी आहे. सोमवारी पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांना एका नियंत्रण कक्षात (PCR) कॉल आला, ज्यामध्ये एका चिमुरडीचे फुटपाथवरून अपहरण झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केला आणि पीडित मुलीचा शोध घेण्यासाठी तसेच आरोपीला पकडण्यासाठी विविध पथके तयार करून तपास सुरू केला. (Delhi Crime)
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पोलिसांनी घटनास्थळ आणि परिसरातील शेकडो सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांचे फुटेज बारकाईने तपासले. या तांत्रिक तपासाच्या आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित आरोपीचा माग काढण्यात यश मिळवले. (Delhi Crime) यानंतर तातडीने तपासाची चक्रं फिरवून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याची कठोर चौकशी केली असता त्याने केलेला गुन्हा कबूल केला. त्याने फुटपाथवरून मुलीचे अपहरण केल्याची आणि तिला गुरुग्रामच्या जंगलात नेऊन तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. (Delhi Crime)
याप्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई आणि सखोल तपास पोलीस करत आहे. पोलिसांनी आरोपीवर आवश्यक कलमांनुसार गुन्हा दाखल करत आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून तीव्र संताप व्यक्त केली जात आहे. (Delhi Crime)
लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल
लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे इतकं कायच होऊ शकतं. पण अलिकडेच अशी घटना समोर आली आहे ज्यामुळे महिलेला यामुळे मोठ्या लाजेला समोरे जाण्याची वेळ आली. माहितीनुसार, घटना शिवडी परिसरात घडली असून लग्नाला नकार दिल्याने मुलीने थेट होणाऱ्या सासूचे अश्लिल फोटोज लिक शेअर केल्याची माहिती आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलीने सासूच्या फोटोंमध्ये काही फेरबदल केले आणि त्यांना अश्लिल रुप देत सोशल मिडियावर हे फोटोज आणि काही आक्षेपार्ह संदेश शेअर केले.
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Ans: ही घटना नवी दिल्लीतील मेहरौली परिसरात घडली.
Ans: पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या मदतीने आरोपीचा शोध घेतला.
Ans: आरोपीवर मुलीचे अपहरण, अत्याचार आणि हत्या केल्याचे आरोप आहेत.