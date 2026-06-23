मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Crime Im Grabbing Your Hand Right In Front Of Youwhat Will You Do Woman Molested In Her Husbands Presence Mother Son Duo Attacks Upon Resistance

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरच्या टाऊन हॉल परिसरात विवाहित महिलेचा पतीसमोर विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने महिलेचा हात पकडल्याचा आरोप असून विरोध केल्यानंतर त्याच्या आईने महिलेवर चाकूने हल्ला केल्याचे सांगितले जात आहे. पतीलाही मारहाण करण्यात आली असून बेगमपुरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टाऊन हॉल परिसरात महिलेचा पतीसमोर विनयभंग झाल्याचा आरोप.
  • विरोध केल्यानंतर आरोपीच्या आईने चाकूने हल्ला केल्याचे तक्रारीत नमूद.
  • बेगमपुरा पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेचा तिच्या पतीसमोरच विनयभंग करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यावरून महिलेच्या पतीने जाब विचारला तर आरोपीने उघडपणे आव्हान देत तिचा हात पकडला. एवढेच नाही तर आरोपीच्या आईने महिलेवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप करत पतीलाही मारहाण करण्यात आली.घडलेली घटना शहरातील टाऊन हॉल परिसरात घडली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Chhatrapati Sambhajinagar Crime)

काय घडलं नेमकं?

२० जून रोजी दुपारी पीडित महिला आणि तिचे पती दवाखान्यातून दुचाकीवरून घरी परतत होते. टाऊन हॉल परिसरातील लाल मशिदीजवळ असताना मुजाहेद आलम मुख्तार आलम (रा. आसेफिया कॉलनी) याने त्यांचा पाठलाग करत महिलेकडे अश्लील हावभाव आणि इशारे केल्याचा आरोप आहे. (Chhatrapati Sambhajinagar Crime) याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष करण्यात आला. मात्र आरोपीने सातत्याने त्रास देत राहिल्याने महिलेच्या पतीने दुचाकी थांबवून त्याला जाब विचारला. यावेळी आरोपीने तुम्ही पाहिले नसेल तर आता तुमच्यासमोरच तिचा हात धरतो. ये लो, अभी आपके सामने हाथ पकड़ा है, क्या कर लोगे तुम? असे म्हणत महिलेचा हात पकडला. (Chhatrapati Sambhajinagar Crime)

Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त

यानंतर पीडित महिला संतापली आणि तिने आरोपीच्या आई शमीम बेगम हिला, तुमच्या मुलाला हेच शिकवले का? असा प्रश्न विचारला. यामुळे वाद आणखी वाढला. शमीम बेगम हिने चाकूने महिलेच्या दंडावर वार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. पत्नीला वाचवण्यासाठी पतीपुढे आला असता दोघे मायलेकांनी मारहाण केली. त्यांनतर आरोपी मुजाहेद याने आणखी एक मोठा चाकू काढून पतीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. (Chhatrapati Sambhajinagar Crime) भांडण सोडविण्यासाठी पुढे आलेल्या एका नागरिकालाही दुखापत झाली. ‎या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात मुजाहेद आलम मुख्तार आलम आणि शमीम बेगम यांच्याविरुद्ध विनयभंग, मारहाण आणि शस्त्राने हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास सुरू आहे.

Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना छत्रपती संभाजीनगर शहरातील टाऊन हॉल परिसरात घडली.

  • Que: आरोपीवर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: आरोपीवर महिलेचा विनयभंग, मारहाण आणि शस्त्राने हल्ला केल्याचे आरोप आहेत.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपी मुजाहेद आलम आणि शमीम बेगम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime im grabbing your hand right in front of youwhat will you do woman molested in her husbands presence mother son duo attacks upon resistance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 02:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त
1

Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त

Pune Crime News: लोहगडावर बड्या बिझनेसमनच्या मुलाचा मृत्यू अपघात नव्हे? तपासात समोर आलं धक्कादायक सत्य
2

Pune Crime News: लोहगडावर बड्या बिझनेसमनच्या मुलाचा मृत्यू अपघात नव्हे? तपासात समोर आलं धक्कादायक सत्य

Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश
3

Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश

Nagpur Crime News: रेल्वे ट्रॅकजवळ मृतदेह सापडला अन् उलगडा झाला हत्येचा; नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई
4

Nagpur Crime News: रेल्वे ट्रॅकजवळ मृतदेह सापडला अन् उलगडा झाला हत्येचा; नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला

Jun 23, 2026 | 02:37 PM
The Making Of A Cricketer: दुर्गम भागातून थेट वर्ल्ड कपच्या मैदानावर; प्रेमा रावतची मन हेलावून टाकणारी कहाणी

The Making Of A Cricketer: दुर्गम भागातून थेट वर्ल्ड कपच्या मैदानावर; प्रेमा रावतची मन हेलावून टाकणारी कहाणी

Jun 23, 2026 | 02:37 PM
Karjat News : टोरंट कंपनीचा प्रताप! जलविद्युत प्रकल्पासाठी नियम धाब्यावर? आदिवासींच्या जमिनीत अवजड मशिनरी, ग्रामस्थांचा संताप

Karjat News : टोरंट कंपनीचा प्रताप! जलविद्युत प्रकल्पासाठी नियम धाब्यावर? आदिवासींच्या जमिनीत अवजड मशिनरी, ग्रामस्थांचा संताप

Jun 23, 2026 | 02:36 PM
Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची तयारी; समिती स्थापन, योगेश कदमांची मोठी माहिती

Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची तयारी; समिती स्थापन, योगेश कदमांची मोठी माहिती

Jun 23, 2026 | 02:34 PM
निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी ‘या’ सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी ‘या’ सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

Jun 23, 2026 | 02:20 PM
Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

Jun 23, 2026 | 02:09 PM
रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

Jun 23, 2026 | 02:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा