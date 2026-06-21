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Jalgaon Crime: अपघाताचा बनाव करत 26 वर्षीय तरुणाची हत्या; तीन मित्रांनी दगडाने ठेचून मारल्याचा खुलासा

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:13 AM IST
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सारांश

जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात 26 वर्षीय तरुणाच्या हत्येचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पवन रवींद्र सोळंके याची हत्या करून अपघात झाल्याचा बनाव करण्यात आला होता. मात्र पोलिस तपासात तीन मित्रांनी दारू पार्टीतील वादातून दगडाने ठेचून त्याची हत्या केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पवन सोळंके याचा अपघात नसून हत्या झाल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले.
  • दारू पार्टीतील वादातून तीन मित्रांनी त्याची हत्या केल्याचा आरोप.
  • पोलिसांनी तीन संशयित आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला.
जळगाव: जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २६ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला अपघात झाल्याचा बनाव करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी या गुन्ह्याचा उलगडा करत तीन आरोपींना अटक केली आहे. घडलेली घटना जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात कोळन्हावी – डांभुर्णी रस्त्यावर घडली.

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काय घडलं नेमकं?

हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव पवन रवींद्र सोळंके (वय 26) असे आहे. कोळन्हावी ते डांभुर्णी या रस्त्यादरम्यान अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पवन ठार झाला असा बनाव तिघांनी केला होता. पवनला मध्यरात्री तीन तरुण दुचाकीवर घेऊन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाले होते व अज्ञात वाहनाच्या धडकेत याचा मृत्यू झाला असा बनाव त्यांनी केला होता. या प्रकरणी एकाने यावल पोलीस ठाण्यात तशी फिर्यादी देखील दिली होती. यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तेव्हा पोलीस तपासात हे बनाव उघडलं. पोलिसी खाक्या दाखवताच संशयितांनी केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.

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डोक्यात दगड घालून हत्या

उमेश दिलीप परदेशी वय 32 रा .कोळन्हावी, चेतन मोतीराम कोळी वय 32 रा.डांभुर्णी व लोकेश दिवाकर महाजन वय 32 रा.डांभुर्णी असे आरोपीचे नाव आहे. या तिघांनी पवनसोबत रात्री पार्टीचे नियोजन केले होते. सहा जणांनी हे शेतात पार्टी केल्यानंतर यातील दोन मित्र एक उंटावद आणि एक कोळन्हावी येथे आपल्या घरी परत गेले. मात्र मयत पवन व उमेश परदेशी, चेतन कोळी, लोकेश महाजन हे पार्टी संपल्यानंतर देखील किनगाव येथे एका हॉटेलमध्ये दारू पिण्यासाठी गेले होते. तेथे त्यांनी पवनशी वाद घालून त्याला मारहाण केली आणि मध्यरात्री नंतर त्याच्या डोक्यात दगड टाकून त्याची हत्या केली. आरोपींनी दाखवलेल्या घटनास्थळाचा फॉरेन्सीक टिम कडून बारकाईने पंचनामा करण्यात आला, या प्रकरणी तिघांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव पवन रवींद्र सोळंके (वय 26) असे आहे.

  • Que: हत्येचा बनाव कसा करण्यात आला होता?

    Ans: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पवनचा मृत्यू झाल्याचा बनाव करून अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

  • Que: पोलिस तपासात काय समोर आले?

    Ans: पवनची त्याच्या तीन मित्रांनी दारू पार्टीतील वादातून दगडाने ठेचून हत्या केल्याचे तपासात समोर आले.

Web Title: Jalgaon crime 26 year old young girl murdered while pretending to be an accident three mitrani dagdane thechun marlyas revelations

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:13 AM

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