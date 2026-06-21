Jalgaon Crime: अपघाताचा बनाव करत 26 वर्षीय तरुणाची हत्या; तीन मित्रांनी दगडाने ठेचून मारल्याचा खुलासा

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काय घडलं नेमकं?
हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव पवन रवींद्र सोळंके (वय 26) असे आहे. कोळन्हावी ते डांभुर्णी या रस्त्यादरम्यान अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पवन ठार झाला असा बनाव तिघांनी केला होता. पवनला मध्यरात्री तीन तरुण दुचाकीवर घेऊन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाले होते व अज्ञात वाहनाच्या धडकेत याचा मृत्यू झाला असा बनाव त्यांनी केला होता. या प्रकरणी एकाने यावल पोलीस ठाण्यात तशी फिर्यादी देखील दिली होती. यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तेव्हा पोलीस तपासात हे बनाव उघडलं. पोलिसी खाक्या दाखवताच संशयितांनी केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.
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डोक्यात दगड घालून हत्या
उमेश दिलीप परदेशी वय 32 रा .कोळन्हावी, चेतन मोतीराम कोळी वय 32 रा.डांभुर्णी व लोकेश दिवाकर महाजन वय 32 रा.डांभुर्णी असे आरोपीचे नाव आहे. या तिघांनी पवनसोबत रात्री पार्टीचे नियोजन केले होते. सहा जणांनी हे शेतात पार्टी केल्यानंतर यातील दोन मित्र एक उंटावद आणि एक कोळन्हावी येथे आपल्या घरी परत गेले. मात्र मयत पवन व उमेश परदेशी, चेतन कोळी, लोकेश महाजन हे पार्टी संपल्यानंतर देखील किनगाव येथे एका हॉटेलमध्ये दारू पिण्यासाठी गेले होते. तेथे त्यांनी पवनशी वाद घालून त्याला मारहाण केली आणि मध्यरात्री नंतर त्याच्या डोक्यात दगड टाकून त्याची हत्या केली. आरोपींनी दाखवलेल्या घटनास्थळाचा फॉरेन्सीक टिम कडून बारकाईने पंचनामा करण्यात आला, या प्रकरणी तिघांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास करत आहे.
Ans: मृत तरुणाचे नाव पवन रवींद्र सोळंके (वय 26) असे आहे.
Ans: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पवनचा मृत्यू झाल्याचा बनाव करून अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Ans: पवनची त्याच्या तीन मित्रांनी दारू पार्टीतील वादातून दगडाने ठेचून हत्या केल्याचे तपासात समोर आले.