Gondia News: १११९ वाहनचालकांवर आकारला लाखोंचा दंड, 'सिग्नल जम्प'च्या नावावर केली दंडात्मक कारवा

गोंदियात अनियंत्रित वाहतूक, अरुंद रस्ते व अतिक्रमणामुळे कोंडी वाढली आहे. पाच चौकांत ट्रॅफिक सिग्नल असूनही २०२५ मध्ये १११९ वाहनचालकांनी सिग्नल जम्प केला. पोलिसांनी कारवाई तीव्र केली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:40 AM
GONDIA
  • अरुंद रस्ते व अतिक्रमणामुळे वाहतुकीचा बोजवारा
  • पाच चौकांत सिग्नल; तरीही सर्रास नियमभंग
  • २०२५ मध्ये १११९ ‘सिग्नल जम्प’ प्रकरणांवर दंडात्मक कारवाई
गोंदिया: गोंदियातील अनियंत्रित वाहतूक, अरुंद रस्ते व वाहनांची वर्दळ यामुळे वाहतूक व्यवस्था बिघडली आहे. कुणी कोणत्याही रस्त्यावरून वाहन टाकून निघण्याचा करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे अपघातही घडतात. या अस्ताव्यस्त वाहतुकीला लगाम लावण्यासाठी शहरातील पाच चौकांमध्ये ट्रैफिक सिग्नल बसविण्यात आले आहे. तरीही ते सिग्नल तोडून नियम मोडताना वाहन चालक दिसत आहेत. सन २०२५ मध्ये तब्बल १११९ वाहन चालकांनी ‘सिग्नल जम्प’ केल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

नगर परिषदेचे दुर्लक्ष व शहरातील गल्यांवर व्यापाऱ्यांचे वाढते अतिक्रमण या बाबीला लक्षात घेऊन पोलिस यंत्रणा नेहमीच काम करीत असते. मात्र, वाहतुकीची कोंडीझाल्यास प्रत्येक माणूस या कोंडीची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची आहे, अशी ओरड करतात. परंतु, कोंडी करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिस गेले तर त्यांना सोडण्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधीचे फोनही पोलिसांना जातात. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची समस्या ‘जैसे थे’ आहे.

शहरातील अरुंद रस्त्यामुळे रहदारीस नेहमी अडथळा निर्माण होतो. अडथळा निर्माण झाल्यास नागरिक आपल्या चुकीचे खापर पोलिसांच्या शहरातील मुख्य रस्त्यावर वाहतूक पोलिस नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी असतात. परंतु, नियम तोडणाऱ्या वाहन चालकांना वाहतूक पोलिसांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला. तर वाहनचालक वाहन न थांबविता पळून जातात. शहरातील जयस्तंभ चौक, आंबेडकर चौक, नेहरू चौक, शक्ती चौक आणि विशाल मेगा मार्ट चौक या ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल बसविण्यात आले आहे. हे सिग्नल तोडून वाहनचालक कुठूनही पुढे निघतो. यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा नेहमीच उडाल्याचे लक्षात येते. शहरात सिग्नल तोडणाऱ्या वाहन चालकांना वाहतूक पोलिसांनी जबर दणका दिला आहे. त्यामुळे अनेक वाहन चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

८८ ट्रैफिक सिग्नल लावले असतानाही वाहनचालक जीव धोक्यात घालून सिग्नल जम्प करतात. त्यांच्यावर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई होत आहे. कारवाईपेक्षा स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी वाहन चालकानी नियम मोडू नये. – नागेश भास्कर, पोलिस निरीक्षक, जिल्हा वाहतूक शाखा, गोंदिया.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गोंदियातील वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण काय?

    Ans: अरुंद रस्ते, व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण आणि नियमांचे उल्लंघन.

  • Que: सिग्नल असूनही नियम का मोडले जातात?

    Ans: वाहनचालकांची बेपर्वाई व अंमलबजावणीत अडथळे.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय आहे?

    Ans: सिग्नल जम्प करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई; भीतीचे वातावरण निर्माण.

Published On: Jan 17, 2026 | 09:40 AM

