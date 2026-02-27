Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

काबुल : गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान आणि अफगानिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेल्याचे पाहिला मिळत आहे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये आज सकाळी तीन मोठे स्फोट झाल्याचे समोर आले. अफगाणिस्तानने पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक लष्करी हल्ले सुरू केल्यानंतर काही तासांतच या घटना घडल्या. सीमेपलीकडे वाढत्या लष्करी तणावादरम्यान या स्फोटांमुळे राजधानीतील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
सध्या दोन्ही शेजारील देशांमधील सीमेवरील परिस्थिती आधीच अस्थिर आहे. अफगाणिस्तान सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध मोठी लष्करी कारवाईचा दावा केला आहे. उपप्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, खोस्त प्रांतातील अलिशेर-तेरेझी जिल्ह्यातील बाबरक चौकीअंतर्गत अंजार सार परिसरात स्थित पाकिस्तानी राजवटीचे मुख्यालय ताब्यात घेण्यात आले आहे. या कारवाईत डझनभर पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत. तर अफगाण सैन्याने मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे हस्तगत केल्याचे म्हटले आहे.
हेदेखील वाचा : Pakistan Airstrike : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर हवाई हल्ला; सात दहशतवादी अड्ड्यांना केलं उद्ध्वस्त
दरम्यान, डुरंड रेषेवर एक मोठी प्रति-लष्करी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाई २०३ मन्सूरी कॉर्प्स आणि २०१ खालिद बिन वालीद कॉर्प्सकडून पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, कुनार, नुरिस्तान आणि नांगरहार प्रांतातील अनेक भागात तसेच तोरखम गेटवर केली जात आहे. आतापर्यंत एक मुख्यालय आणि १९ चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. चार चौक्या रिकामी करण्यात आल्या आहेत आणि पूर्णपणे जाळण्यात आल्या आहेत.
ड्युरंड रेषेवर तणाव वाढला
सीमेच्या दुसऱ्या भागात असलेल्या तोरखम येथेही दोन्ही देशांमधील जोरदार गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी सीमेजवळील निर्वासित छावण्या रिकामी केल्या, तर पाकिस्तानच्या बाजूने असलेल्या गावकऱ्यांनाही स्थलांतरित करण्यात आले. वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानातून डागण्यात आलेल्या मोर्टार शेलमुळे काही पाकिस्तानी गावांना फटका बसला.
ड्युरंड रेषा बनतोय वादाचा विषय
ड्युरंड रेषा म्हणून ओळखली जाणारी २६११ किलोमीटर लांबीची सीमा बऱ्याच काळापासून वादाचा विषय आहे. अफगाणिस्तानने ती औपचारिकपणे मान्य केलेली नाही. अलिकडच्या काही महिन्यांत या भागात अनेक गोळीबार आणि चकमकी झाल्या आहेत.