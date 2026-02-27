Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये आज सकाळी तीन मोठे स्फोट झाल्याचे समोर आले. अफगाणिस्तानने पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक लष्करी हल्ले सुरू केल्यानंतर काही तासांतच या घटना घडल्या.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:18 AM
Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Follow Us:
Follow Us:

काबुल : गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान आणि अफगानिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेल्याचे पाहिला मिळत आहे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये आज सकाळी तीन मोठे स्फोट झाल्याचे समोर आले. अफगाणिस्तानने पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक लष्करी हल्ले सुरू केल्यानंतर काही तासांतच या घटना घडल्या. सीमेपलीकडे वाढत्या लष्करी तणावादरम्यान या स्फोटांमुळे राजधानीतील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

सध्या दोन्ही शेजारील देशांमधील सीमेवरील परिस्थिती आधीच अस्थिर आहे. अफगाणिस्तान सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध मोठी लष्करी कारवाईचा दावा केला आहे. उपप्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, खोस्त प्रांतातील अलिशेर-तेरेझी जिल्ह्यातील बाबरक चौकीअंतर्गत अंजार सार परिसरात स्थित पाकिस्तानी राजवटीचे मुख्यालय ताब्यात घेण्यात आले आहे. या कारवाईत डझनभर पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत. तर अफगाण सैन्याने मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे हस्तगत केल्याचे म्हटले आहे.

हेदेखील वाचा : Pakistan Airstrike : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर हवाई हल्ला; सात दहशतवादी अड्ड्यांना केलं उद्ध्वस्त

दरम्यान, डुरंड रेषेवर एक मोठी प्रति-लष्करी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाई २०३ मन्सूरी कॉर्प्स आणि २०१ खालिद बिन वालीद कॉर्प्सकडून पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, कुनार, नुरिस्तान आणि नांगरहार प्रांतातील अनेक भागात तसेच तोरखम गेटवर केली जात आहे. आतापर्यंत एक मुख्यालय आणि १९ चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. चार चौक्या रिकामी करण्यात आल्या आहेत आणि पूर्णपणे जाळण्यात आल्या आहेत.

ड्युरंड रेषेवर तणाव वाढला

सीमेच्या दुसऱ्या भागात असलेल्या तोरखम येथेही दोन्ही देशांमधील जोरदार गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी सीमेजवळील निर्वासित छावण्या रिकामी केल्या, तर पाकिस्तानच्या बाजूने असलेल्या गावकऱ्यांनाही स्थलांतरित करण्यात आले. वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानातून डागण्यात आलेल्या मोर्टार शेलमुळे काही पाकिस्तानी गावांना फटका बसला.

ड्युरंड रेषा बनतोय वादाचा विषय

ड्युरंड रेषा म्हणून ओळखली जाणारी २६११ किलोमीटर लांबीची सीमा बऱ्याच काळापासून वादाचा विषय आहे. अफगाणिस्तानने ती औपचारिकपणे मान्य केलेली नाही. अलिकडच्या काही महिन्यांत या भागात अनेक गोळीबार आणि चकमकी झाल्या आहेत.

Web Title: Pakistan attacks afghanistan again

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 07:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China Military Purge: चीनमध्ये हाहाकार! 100 जनरल आणि कमांडर बेपत्ता; अण्वस्त्र सज्ज चिनी सैन्यात मोठी ‘कत्तल’, नेमकं शिजतंय काय?
1

China Military Purge: चीनमध्ये हाहाकार! 100 जनरल आणि कमांडर बेपत्ता; अण्वस्त्र सज्ज चिनी सैन्यात मोठी ‘कत्तल’, नेमकं शिजतंय काय?

UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती
2

UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच
3

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?
4

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Feb 27, 2026 | 07:10 AM
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Feb 27, 2026 | 07:05 AM
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

Feb 27, 2026 | 06:15 AM
लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

Feb 27, 2026 | 05:30 AM
महेश बाबू स्टारर ‘वाराणसी’मधील महत्त्वाचे सीन कसे झाले शूट? काय म्हणाले एस. एस. राजामौली? जाणून घ्या

महेश बाबू स्टारर ‘वाराणसी’मधील महत्त्वाचे सीन कसे झाले शूट? काय म्हणाले एस. एस. राजामौली? जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 04:15 AM
Cyber Crime: नवीन क्रेडीट कार्डचा बहाणा अन्…; तरूणासोबत घडले तरी काय?

Cyber Crime: नवीन क्रेडीट कार्डचा बहाणा अन्…; तरूणासोबत घडले तरी काय?

Feb 27, 2026 | 02:35 AM
भाजपचे राजाजींवर ऊतू जातंय प्रेम! हा तमिळनाडू निवडणुकीसाठी राजकीय गेम

भाजपचे राजाजींवर ऊतू जातंय प्रेम! हा तमिळनाडू निवडणुकीसाठी राजकीय गेम

Feb 27, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM