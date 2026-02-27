भाजपचे राजाजींवर ऊतू जातंय प्रेम! हा तमिळनाडू निवडणुकीसाठी राजकीय गेम

एका शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, भारताचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्याबद्दल भाजपला वेड लागले आहे, ज्यांना देश ‘राजाजी’ म्हणत असे.” महात्मा गांधी आणि नेहरू देखील त्यांना खूप आदर देत होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यानंतरही भारत एक वसाहत राहिला. लॉर्ड माउंटबॅटनच्या मृत्यूनंतर, राजाजी त्यांच्यानंतर गव्हर्नर जनरल बनले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक बनला, ज्याचे पहिले अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. राजाजी नंतर मद्रास प्रांताचे (आता तामिळनाडू) मुख्यमंत्री झाले. १९५९ मध्ये, राजाजींनी संस्थानांच्या राजपुत्रांना आणि महाराजांना घेऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आणि काँग्रेसला विरोध केला. ते समाजवादाचे विरोधक होते आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचे समर्थक होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनाच्या कॅम्पसमध्ये राजाजींच्या पुतळ्याचे अनावरण केले.
यावर मी म्हणालो, “तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका येत आहेत. भाजप अचानक राजाजींप्रती निष्ठा दाखवून तमिळ जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.” या पक्षाची रणनीती वेळेवर आहे आणि काळजीपूर्वक नियोजन करून ती आपली प्रगती वेगवान करते. पंतप्रधानांनी तमिळ लोकांना जिंकण्यासाठी काशीमध्ये तमिळ संगम आयोजित केला, त्यानंतर त्यांनी चोल राजवंशाचा राजदंड, “संगोल” संसदेत बसवला. जर नशीबाने साथ दिली तर भाजप तामिळनाडूमध्ये निवडणुका जिंकेल आणि लुंगी नृत्य सादर करेल.
यावर मी म्हणालो, “ते इतके सोपे नाही. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे वर्चस्व आहे. तिथे हिंदीविरोधी राजकारण आहे आणि भाजप आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्याचा हाच आधार आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुक कमकुवत झाला आहे. भाजप तिथे कसे पाऊल ठेवेल?”
शेजारी म्हणाला, “भाजप हळूहळू आपली जमीन तयार करत आहे. त्यांची अण्णाद्रमुकशी निवडणूक युती आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते तिरुवल्लूर आणि तमिळ संस्कृतीसारख्या संतांचे गुणगान गातील, त्यांच्या निवडणूक भाषणांची सुरुवात काही तमिळ ओळींनी करतील. ते चुडीदार पायजमाऐवजी लुंगी किंवा वेष्टी घालून निवडणूक सभांमध्ये भाषणे देतील. भाजपची निवडणूक यंत्रणा नेहमीच तयार असते. आपल्या युक्तीने विरोधकांना पराभूत करून, त्यांनी देशभरातील बहुतेक राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली आहेत. आता, ते तामिळनाडू आणि बंगाल जिंकण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यांचा एक पद्धतशीर खेळ आहे. म्हणूनच राजाजींवर इतके प्रेम आहे.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
