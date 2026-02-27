सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

Sindhudurg District Central Cooperative Bank या आस्थापनेवरील लिपिक (Clerk) श्रेणीतील ७३ रिक्त पदे सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यात येणार असून, त्यासाठीची लेखी परीक्षा दि. २८ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) या संस्थेमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित केली जात आहे.
IBPS ही संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्य करते व बँक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि तांत्रिक शुद्धता सुनिश्चित करणारी देशातील मान्यताप्राप्त व विश्वासार्ह संस्था आहे. न्यायालयानेही याबाबत सकारात्मक निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. त्यामुळेच बँकेने भरती प्रक्रियेसाठी IBPSची निवड केली आहे.
भरती जाहीर करताना सुरुवातीला सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पणजी, मडगाव आणि म्हापसा येथे परीक्षा केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, ५०७७ अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर IBPSने तांत्रिक व पायाभूत सुविधांची पडताळणी केली असता, सर्व उमेदवारांची परीक्षा त्या केंद्रांवर एकाच सत्रात घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.
यामुळे अंतिम परीक्षा केंद्रे मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर तसेच काही मूळ केंद्रांवर मर्यादित क्षमतेने निश्चित करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे काही उमेदवारांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला असून, त्याबाबत बँकेने अधिकृत खुलासा केला आहे.
निश्चित करण्यात आलेली परीक्षा केंद्रे व क्षमता
सिंधुदुर्ग
मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सुकळवाड – ५०
रत्नागिरी
पीएसपीएसएस राजेंद्र माने अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, देवरुख – ९०
पणजी (गोवा)
आयन डिजिटल झोन (IDZ), पाठोप्लाझा – १५०
म्हापसा (गोवा)
फर्स्ट इन्फोटेक ऑफिस – १३०
कोल्हापूर
आयएन डिजिटल झोन, कसबा बावडा – ४७०
छत्रपती शाहू इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस एज्युकेशन अँड रिसर्च – १६०
सांगली
वसंतदादा पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च – २५०
नानासाहेब महाडिक पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट – १००
सातारा
कर्मवीर भाऊराव पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय – १४०
सातारा आयटी पार्क ऑनलाइन परीक्षा केंद्र – ८०
महिला महाविद्यालय, कराड – ९५
मुंबई
आयडीझेड, पवई – ७५८
पुणे
आयन डिजिटल झोन, हडपसर (गेट नं. ३) – ७००
आयन डिजिटल झोन (गेट नं. १) – ७००
आयन डिजिटल झोन (गेट नं. २) – ७००
इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग अँड आयटी – २४०
डीजी एंटरप्रायझेस, कळंबे न्यू कॉम्प्लेक्स – ६०
जेपी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र – २००
बँकेचे आवाहन
उमेदवारांना पारदर्शक, सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पद्धतीने परीक्षा देता यावी, हा बँकेचा मुख्य उद्देश आहे. सर्व उमेदवारांनी गैरसमज दूर करून नियोजित परीक्षा केंद्रावर वेळेत उपस्थित रहावे व बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन बँकेने केले आहे.