लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कवी तथा लेखक कुसुमाग्रज अर्थात विष्णू वामन शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:30 AM
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

२७ फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यभरात मराठी भाषा गौरव दिन मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यादिवशी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कवी तथा लेखक कुसुमाग्रज अर्थात विष्णू वामन शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषेचा प्रचार आणि जतन करणे, साहित्याला प्रोत्साहन देणे आणि मराठी भाषिकांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण व्हावी, अशी मराठी भाषा गौरव दिनाची उद्दिष्ट आहेत. तरुण लेखक, कवी आणि विद्यार्थ्यांना भाषेच्या सौंदर्याची प्रशंसा करून त्यांना प्रेरित केले जाते. याशिवाय राज्यातील वेगवेगळ्या शाळांमध्ये, महाविद्यालय आणि इतर ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त प्रियजनांना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता.

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी!
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा!

अभिमानाने मराठी बोलूया, मराठी वाचूया आणि मराठी संस्कृती जपूया.
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी!

मराठी वाचा, लिहा आणि अभिमानाने बोला!
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा!

माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा हिच्या संगाने जागल्या, दऱ्याखोऱ्यातील शिळा मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

“मराठी म्हणजे गोडवा, मराठी म्हणजे प्रेम, मराठी म्हणजे संस्कार, मराठी म्हणजे आपुलकी, आणि मराठी म्हणजे महाराष्ट्र मराठी ला माय मानणाऱ्या सर्व मराठी बांधवाना… मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

मराठी संस्कृती ला सजरा करूया, मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा!
मराठी भाषाशिवाय जीवन असम्भव, गौरव दिनाच्या शुभेच्छा!

मराठी भाषा गौरव दिन शुभेच्छा
मराठी अस्मिता आणि संस्कृती ला वंदन, गौरव दिनाच्या शुभेच्छा!
अभिमानाने मराठी बोला, गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
सर्व मराठी बांधवांना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रुजवू मराठी भाषा
खुलवू मराठी भाषा
जगवू मराठी भाषा
येणा-या प्रत्येक पिढीस अभिमान वाटेल
अशी सदैव राहो माझी मराठी भाषा
मराठी भाषा दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

माझा मराठीची बोलू कौतुके।
परि अमृतातेहि पैजासी जिंके।
ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।।
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी ।
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी।।
मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

आईचा असे माझ्या एक वेगळाच तालस्वर
प्रेमळ ती लडिवाळ भाषा मराठी सुंदर
मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

परीस स्पर्शापरी असे किर्तीवंत आमची माय मराठी अंगाई, लावणी आणि पोवाड्यातही शोभते आमची माय मराठी संस्कृत आणि संस्कृतीच्या उदरात वसे आमची माय मराठी नानाविध शिलेदारांच्या यशोगाथेतही आमची माय मराठी

रुजवू मराठी भाषा खुलवू मराठी भाषा जगवू मराठी भाषा येणा-या प्रत्येक पिढीस अभिमान वाटेल अशी सदैव राहो माझी मराठी भाषा

माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजासी जिंके। ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।। धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी।।

मराठी म्हणजे गोडवा, मराठी म्हणजे प्रेम,
मराठी म्हणजे संस्कार, मराठी म्हणजे आपुलकी,
आणि मराठी म्हणजे महाराष्ट्र मराठी ला माय मानणाऱ्या
सर्व मराठी बांधवाना…
मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

