Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

पंचांगानुसार, आमलकी एकादशीचे व्रत शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे. फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला साजरे केले जाणारे हे तिथी भगवान विष्णूंना समर्पित मानले जाते. या दिवशी उपवास आणि विधीनुसार पूजा केल्याने भगवान हरीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि जीवनातील संकटे दूर होतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. आमलकी एकादशीच्या दिवशी आवळ्याच्या झाडाला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. असे मानले जाते की भगवान विष्णू आवळ्याच्या झाडात राहतात, म्हणून या दिवशी आवळ्याची पूजादेखील केली जाते. दरम्यान, या पवित्र दिवशी चुका केल्यास उपवासाचे पुण्य कमी होऊ शकते. आमलकी एकादशीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी करू नये ते जाणून घेऊया
शास्त्रांनुसार, एकादशीला भात खाणे निषिद्ध मानले जाते. पौराणिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी भात खाणाऱ्या व्यक्तीचा पुढील जन्मात सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या रूपात पुनर्जन्म होतो. म्हणून, तुम्ही उपवास करत असलात किंवा नसलात तरी, एकादशीला भात खाणे टाळा.
आमलकी एकादशीच्या दिवशी आवळ्याच्या झाडाला सर्वांत जास्त महत्त्व आहे. या दिवशी चुकूनही आवळ्याच्या झाडाची फांदी तोडू नका किंवा त्याला इजा करू नका. असे केल्याने भगवान विष्णू क्रोधित होऊ शकतात.
एकादशी हा एक अतिशय पवित्र दिवस आहे. या दिवशी मांस, मद्य, कांदे आणि लसूण यासारखे तामसिक पदार्थ टाळावेत. मन शांत ठेवा आणि शुद्ध विचार जोपासा.
उपवासाचे फायदे तेव्हाच मिळतात जेव्हा मन शुद्ध असते. एकादशीला राग, गप्पा मारणे किंवा कोणाबद्दल वाईट बोलणे टाळा. वादविवाद टाळा आणि भजन गायन किंवा देवाचे स्मरण करण्यात तुमचा वेळ घालवा.
भगवान विष्णूंना तुळशी खूप आवडतात. परंतु एकादशीला तुळशीची पाने तोडणे निषिद्ध मानले जाते. जर तुम्हाला पूजेसाठी तुळशीची आवश्यकता असेल तर ती एक दिवस आधीच तोडून टाका किंवा जमिनीवर पडलेली पाने वापरा.
धार्मिक शास्त्रानुसार, या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा आणि उपवास केल्याने पापांचे निर्मूलन होते आणि मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. आवळ्याच्या झाडाची पूजा आणि प्रदक्षिणा केल्याने देखील विशेष पुण्य मिळते. असे म्हटले जाते की, जो व्यक्ती आमलकी एकादशीचा उपवास भक्ती आणि शिस्तीने करतो, त्याच्या आयुष्यात सुख आणि समृद्धी राहते आणि भगवान विष्णूंचे आशीर्वाद नेहमीच त्याच्यासोबत राहतात.
Ans: आमलकी एकादशी ही फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला येते. या दिवशी आवळ्याच्या वृक्षाची आणि भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते.
Ans: तांदूळ आणि धान्य सेवन करू नये, मांसाहार व मद्यपान टाळावे , खोटे बोलणे, वाद-विवाद टाळावेत, नकारात्मक विचार व चुकीची कृत्ये टाळावीत
Ans: आवळा पवित्र मानला जातो. या दिवशी आवळ्याच्या झाडाखाली पूजा केल्यास विशेष पुण्य मिळते, असे मानले जाते.