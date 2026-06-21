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Hingoli Crime: प्रेमाचं आमिष दाखवून 18 वर्षीय तरुणीला पळवलं; प्रियकर आणि बापाने केला घृणास्पद प्रकार

Updated On: Jun 21, 2026 | 12:07 PM IST
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सारांश

हिंगोली तालुक्यात प्रेम प्रकरणातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 18 वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून प्रियकराने घरातून पळवून नेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर प्रियकर आणि त्याच्या वडिलांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याची तक्रार तरुणीने केली आहे. हिंगोली शहर पोलिसांनी बलात्कारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 18 वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेल्याचा आरोप.
  • प्रियकर आणि त्याच्या वडिलांविरोधात अत्याचाराची तक्रार दाखल.
  • हिंगोली पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
हिंगोली: हिंगोली येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. १८ वर्षी तरुणीला आपल्या प्रियकरासोबत पळून जाण महागात पडलं आहे. ती लग्नाच्या आणि प्रेमाच्या खोट्या आश्वासनावर पळून गेली. मात्र तिथे तिच्यासोबत भयंकर घडलं. प्रियकराने तिच्यावर गैरकृत्य केले मात्र त्याच्या बापाने सुद्धा तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे.(Hingoli Crime)

नेमकं काय घडलं?

१८ वर्षाची तरुणी आपल्या प्रियकरासोबत दोन महिन्यापूर्वी घरातून पळून गेली. तिच्या प्रियकराने तिला प्रेमाचं खोटे आश्वासन दिले. एवढेच नाही तर तिला लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यांनतर तिच्या प्रियकराने तिच्यासोबत गैरकृत्य केले. एवढेच नाही तर प्रियकराच्या वडिलांनी या तरुणीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले. एवढेच नाही तर प्रियकर आणि त्याच्या बापानं पीडितेला जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती. (Hingoli Crime)

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हा सगळा गंभीर प्रकार घडत असल्यामुळे या प्रियसीने हिंगोली शहर पोलीस स्टेशन गाठून आता प्रियकर शैलेश राठोडसह त्याचा बाप विष्णू राठोड यांच्याविरोधात हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत तातडीने बलात्कारासह विविध कलमानुसार प्रियकर शैलेश राठोड व त्याचा बाप विष्णू राठोड याच्यासह अन्य एका महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. (Hingoli Crime)

काय म्हणाली पीडिता

आमच्या गावातील एक मुलगा होता, तो गाडी घेऊन आला, मला गाडीत बसवलं आणि पळवून नेलं. मुलाने आधी अकोला नंतर अमरावती येथे नेलं. अमरावतीनंतर पुण्याला नेलं, पुण्यात चाकण येथे आम्ही राहत होतो. पंधरा दिवसानंतर आम्ही बासम्हा येथे राहायला आलो. (Hingoli Crime) तेथे एक महिना व्यवस्थित होतं, पण त्यानंतर प्रियकराचा बाप माझ्यावर अत्याचार करू लागला. त्याची तक्रार मी प्रियकराकडे दिली, परंतु तोही माझ्यावर अत्याचार करू लागला. त्याने त्याचा चार मित्रांना बोलवून माझ्यावर अत्याचार केला. ते मला विकण्याचा डाव आखत होते, हे माझ्या कानावर आल्यानंतर मी पोलिसात तक्रार दिली. (Hingoli Crime)

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Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित तरुणीचे वय किती आहे?

    Ans: पीडित तरुणी 18 वर्षांची असून ती हिंगोली तालुक्यातील एका गावातील रहिवासी आहे.

  • Que: आरोपींवर कोणते आरोप करण्यात आले आहेत?

    Ans: प्रियकर आणि त्याच्या वडिलांनी लग्नाचे आमिष व धमकी देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: हिंगोली शहर पोलिसांनी बलात्कारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Hingoli crime premachan amish vahoon 18 year old tarunila palavalan favorite and disgusting type of banana

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Published On: Jun 21, 2026 | 12:07 PM

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