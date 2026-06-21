Hingoli Crime: प्रेमाचं आमिष दाखवून 18 वर्षीय तरुणीला पळवलं; प्रियकर आणि बापाने केला घृणास्पद प्रकार

नेमकं काय घडलं?
१८ वर्षाची तरुणी आपल्या प्रियकरासोबत दोन महिन्यापूर्वी घरातून पळून गेली. तिच्या प्रियकराने तिला प्रेमाचं खोटे आश्वासन दिले. एवढेच नाही तर तिला लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यांनतर तिच्या प्रियकराने तिच्यासोबत गैरकृत्य केले. एवढेच नाही तर प्रियकराच्या वडिलांनी या तरुणीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले. एवढेच नाही तर प्रियकर आणि त्याच्या बापानं पीडितेला जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती. (Hingoli Crime)
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हा सगळा गंभीर प्रकार घडत असल्यामुळे या प्रियसीने हिंगोली शहर पोलीस स्टेशन गाठून आता प्रियकर शैलेश राठोडसह त्याचा बाप विष्णू राठोड यांच्याविरोधात हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत तातडीने बलात्कारासह विविध कलमानुसार प्रियकर शैलेश राठोड व त्याचा बाप विष्णू राठोड याच्यासह अन्य एका महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. (Hingoli Crime)
काय म्हणाली पीडिता
आमच्या गावातील एक मुलगा होता, तो गाडी घेऊन आला, मला गाडीत बसवलं आणि पळवून नेलं. मुलाने आधी अकोला नंतर अमरावती येथे नेलं. अमरावतीनंतर पुण्याला नेलं, पुण्यात चाकण येथे आम्ही राहत होतो. पंधरा दिवसानंतर आम्ही बासम्हा येथे राहायला आलो. (Hingoli Crime) तेथे एक महिना व्यवस्थित होतं, पण त्यानंतर प्रियकराचा बाप माझ्यावर अत्याचार करू लागला. त्याची तक्रार मी प्रियकराकडे दिली, परंतु तोही माझ्यावर अत्याचार करू लागला. त्याने त्याचा चार मित्रांना बोलवून माझ्यावर अत्याचार केला. ते मला विकण्याचा डाव आखत होते, हे माझ्या कानावर आल्यानंतर मी पोलिसात तक्रार दिली. (Hingoli Crime)
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Ans: पीडित तरुणी 18 वर्षांची असून ती हिंगोली तालुक्यातील एका गावातील रहिवासी आहे.
Ans: प्रियकर आणि त्याच्या वडिलांनी लग्नाचे आमिष व धमकी देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Ans: हिंगोली शहर पोलिसांनी बलात्कारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.